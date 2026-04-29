Poznate plate top bankara – zarade i do pola miliona

Plata predsjednice Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde u 2025. godini iznosila je 492.204 eura, što je više od 26.000 eura u odnosu na prethodnu godinu. Također, kao članica odbora Banke za međunarodna poravnanja zaradila je oko 140.000 eura, što je izazvalo nezadovoljstvo unutar ECB-a, s obzirom na stroga pravila o primanju naknada izvan institucije. Informaciju o zaradi objavila je sama Lagarde odgovarajući na pitanje njemačkih i švedskih zastupnika u Evropskom parlamentu.

S druge strane osnovne plate drugih pet članova izvršnog odbora, potpredsjednik ECB-a Luis de Guindos zaradio je prošle godine 421.908 eura, dok je godinu ranije njegova zarada iznosila 399.528 eura. Piere Cipollone, Franko Elderson, Philipe Lane i Isabel Schnabel, zaradili su 2025. godine 18.648 eura više u odnosu na godinu ranije, te njihova godišnja zarada iznosi 351.576 eura. Gledajući zbirno troškovi osnovnih plata za upravni odbor ECB u 2025.godini iznose 2.320.416 eura, dok su 2024.godine iznosili 2.197.332 eura.

Na troškove članova Nadzornog odbora otišlo je 1.604.632 eura, što je značajno povećanje u odnosu na godinu ranije kada su iznosili 1.364.558 eura.Predsjedavajuća NO Claudie Buch naplatila je prošle godine 351.576 eura.

Evropska centralna banka zaključila je 2025. godinu s gubitkom od 1,254 milijarde eura, mnogo blažim nego 2024.godine kada je iznosio 7,944 milijarde. Glavni razlog konsolidacije su niži neto troškovi kamata, dok će se akumulirani gubitak zadržati u bilansu i pokrivati budućim profitima. Kako je pojasnila ECB gubici su posljedica agresivnih mjera monetarne politike usmjerenih na suzbijanje inflacije i vraćanje cijena u ciljane okvire.

Investiciono bankarstvo

Za razliku od privatnih banaka ECB nema bonuse, plate su fiksne, javne i regulisane, ali i visoke. S druge strane top pozicije u investicionom bankarstvu koje je je orjentirano na savjetovanje i profit, pruža manju sigurnost, ali i priliku za milionske bonuse.

London kao finansijski centar nudi oko 15-25% više plate nego naprimjer Frankfurt, Pariz ili Cirih. Plate u drugim evropskim centrima su uporedive sa londonskim nakon konverzije EUR/CHF, ali često uključuju niže bonuse.

Osnovne plate u centrima poput Frankfurta, Pariza i Ciriha usklađene su sa londonskim (45.000-65.000 funti za analitičare, uz mogućnost povećanja), ali su bonusi 10-20% niži. Najviše plaćaju kompanije sa izraženim plasmanima, naprimjer Goldman Sachs, JPMorgan i elitne butičke firme (male ili srednje finansijske kuće) poput Evercore, Lazard. U obzir se uzima i učinak, te grupe M&A (spajanje i akvizicije) i ECM (tržište dionica) zarađuju više od DCM-a (tržište duga), gdje najbolji radnici dobijaju 20-50% veće bonuse.