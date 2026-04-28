Musk protiv Altmana i bitka za budućnost tehnologije

Sukob između Elona Muska i Sama Altmana godinama je tinjao kroz javne prozivke, uvrede i prepucavanja na društvenim mrežama, ali sada prelazi u mnogo ozbiljniju fazu, sudnicu u Kaliforniji, gdje će se tokom višesedmičnog procesa odlučivati o optužbama koje bi mogle imati šire posljedice za razvoj umjetne inteligencije.

U središtu spora je kompanija OpenAI, koju su Elon Musk i Sam Altman zajedno osnovali 2015. godine kao neprofitnu organizaciju s ciljem razvoja napredne umjetne inteligencije u korist cijelog čovječanstva. Prema tvrdnjama Elon Muska, ta prvobitna misija je napuštena, a kompanija je, uz podršku Microsofta, pretvorena u profitno orijentisan projekat koji služi komercijalnim interesima.

Prema njegovim navodima, bio je finansijski i strateški iskorišten, te Elon Musk traži milijarde dolara odštete i promjene u upravljanju, uključujući uklanjanje Sam Altmana s čela kompanije. S druge strane, OpenAI tvrdi da je Elon Musk vođen ličnim razlozima, prije svega nezadovoljstvom što je napustio projekat i što danas zaostaje za konkurencijom sa vlastitom AI kompanijom.

Ono što ovaj slučaj čini posebno značajnim jeste činjenica da se ne radi samo o ličnom sukobu dvojice milijardera, već o kontroli nad razvojem tzv. opće umjetne inteligencije, tehnologije koja bi mogla nadmašiti ljudsku inteligenciju i duboko promijeniti društvo, ekonomiju i svakodnevni život.

Spor ima i simboličnu dimenziju, često se opisuje kao borba „teškaša“ ili čak kao okršaj nalik na King Konga i Godzillu. Iza dramatičnih poređenja krije se realnost u kojoj nekoliko tehnoloških lidera ima ogroman uticaj na smjer u kojem ide jedna od najmoćnijih tehnologija današnjice.

Tokom suđenja očekuju se svjedočenja ključnih ljudi iz tehnološke industrije, uključujući čelnike i bivše članove OpenAIa, što bi moglo otkriti unutrašnje odluke, sukobe i strategije koje su oblikovale razvoj kompanije i šire AI industrije.

Ulog je izuzetno visok. Ako Elon Musk uspije u svojoj tužbi, mogao bi oslabiti jednog od glavnih konkurenata u utrci za dominaciju u oblasti umjetne inteligencije. Ako izgubi, OpenAI bi dodatno učvrstio svoju poziciju lidera. U oba slučaja, posljedice neće osjetiti samo oni, već i milioni ljudi koji već koriste alate poput ChatGPTa.

Na kraju, bez obzira na ishod, ova pravna bitka otvara važno pitanje, ko zapravo treba kontrolisati razvoj umjetne inteligencije i u čijem interesu će ona djelovati. Dok se tehnološki giganti sukobljavaju na vrhu, ostatak svijeta mora živjeti s posljedicama njihovih odluka.

