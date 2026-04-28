UAE se povlače iz OPEC-a, snažan udarac za naftni kartel i Saudijsku Arabiju

Ujedinjeni Arapski Emirati će se povući iz Organizacije zemalja izvoznica nafte, OPEC, 1. maja, saopćila je državna novinska agencija WAM.

Ova odluka je u skladu s dugoročnom strateškom i ekonomskom vizijom Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i razvojem njihovog energetskog sektora, uključujući ubrzano ulaganje u domaću proizvodnju energije, navodi se u saopćenju.

OPEC je kartel velikih zemalja proizvođača nafte koji koordinira proizvodne politike kako bi uticao na globalnu ponudu i cijene nafte.

Ujedinjeni Arapski Emirati također napuštaju i OPEC plus, u koji je uključena i Rusija, navodi se u saopćenju.

Ovaj potez predstavlja veliki udarac za OPEC i njegovog vodećeg člana, Saudijsku Arabiju. Kartel zajedno učestvuje sa oko 36 posto u svjetskoj proizvodnji nafte i kontroliše gotovo 80 posto ukupnih dokazanih svjetskih rezervi.

Reuters

Odluka Ujedinjenih Arapskih Emirata da napuste OPEC odražava razvoj politike usklađen s dugoročnim tržišnim osnovama, izjavio je ministar energetike Suhail Al Mazrouei u objavi na mreži X. Ostajemo posvećeni energetskoj sigurnosti, pružanju pouzdane, odgovorne i niskougljične opskrbe, uz podršku stabilnim globalnim tržištima.

Ujedinjeni Arapski Emirati dugo su zagovarali veće proizvodne kvote unutar OPEC-a, nastojeći proširiti kapacitete znatno iznad nivoa koji im je dodijelio kartel.

OPEC je osnovan 1960. godine od strane Saudijske Arabije, Irana, Iraka, Venecuele i Kuvajta. Ujedinjeni Arapski Emirati pridružili su se sedam godina kasnije.

Ujedinjeni Arapski Emirati spadaju među deset najvećih proizvođača nafte u svijetu, sa udjelom od približno tri do četiri posto globalne proizvodnje.

Please enable JavaScript

