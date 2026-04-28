Nakon prodaje Muzeja Iluzija: Invera zatvara fond od 160 miliona eura i cilja 200 miliona

Nakon historijskog regionalnog private equity exita, kada je zaključila prodaju kompanije Metamorfoza, odnosno globalnog brenda Muzej Iluzija, američkom private equity fondu Brightwood Capital Advisors iz New Yorka, Invera Equity Partners je objavio da je upravo završio svoje prvo zatvaranje Invera Private Equity Fonda II prikupivši 160 miliona eura, čak 2,5 puta više nego u slučaju njihovog prvog fonda.

Invera Equity Partners, upravitelj je privatnog vlasničkog fonda sa fokusom na jugoistočnu Evropu.

Interes investitora

Kako su iz Invere pojasnili u saopćenju prvo zatvaranje Fonda II privuklo je veliki interes različitih institucionalnih i međunarodnih ulagača, porodičnih ureda i strateških partnera. Među investitorima su i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) kao i Evropski investicijski fond (EIF).

“Invera nastavlja aktivno pregovarati s dodatnim institucionalnim ulagačima u okviru priprema za konačno zatvaranje, s ciljem od 200 miliona eura, planirano za zadnji kvartal 2026. godine”, navedeno je u kompaniji.

Drugi investicijski fond za Forbes BiH je najavio početkom godine Kemal Sikirić, izvršni partner i jedan od osnivača Invera Equit Partners-a, naglasivši kako je plan da se u narednih pet godina uloži u oko deset novih platformskih kompanija.

Fokus Adriatic regija, šansa i za BiH u drugom fondu

“Investicijski fokus bit će na tržištima Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine, uz selektivna ulaganja u širu DACH regiju (Njemačka, Austrija i Švicarska)”, kazao je Sikirić ranije za Forbes BiH.

Već tada je jasno naznačio pravac daljeg razvoja, govoreći o investitorima koji su podržali Inveru u prvom fondu, među kojima su bili EIF i EBRD, kao i četiri hrvatska mirovinska fonda. Istakao je i da će NEK investicijski fond iz Hrvatske učestvovati u drugom fondu.

“Ono što će se desiti na bazi rezultata koji imamo iz prvog fonda, pojavit će se još nekoliko multinacionalnih investitora. Generalno naš je fokus Adriatic regija, primarno Slovenija i Hrvatska u smislu investicijske strategije, međutim gledamo i kompletnu regiju, gledamo naravno i Bosnu i Hercegovinu i gledamo sad trenutno dvije ili tri vrlo interesantne investicije koje bi mogli u BiH napraviti iz drugog fonda. Dosta duboko smo ušli i nadam se da ćemo do polovice ove godine ili čak do kraja prvog kvartala iz novog fonda napraviti prvu investiciju u BiH“, kazao je Sikirić.