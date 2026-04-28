Korišten je u Zaljevskom ratu, ali je i dalje dominantan u Hormuzu

Iako je u službi više od pet decenija, jurišni avion A-10 Thunderbolt II, poznat kao Warthog, ponovo dokazuje svoju vrijednost u savremenim sukobima. Američko ratno zrakoplovstvo godinama pokušava da ga povuče iz upotrebe, još od 1984. godine, uz obrazloženje da nije prilagođen sukobima visokog intenziteta protiv sila poput Kine i Rusije, kao i da treba ustupiti mjesto modernijim platformama poput F-35. Ipak, stvarnost na terenu govori drugačije.

Kritičari povlačenja ovog aviona dugo upozoravaju da nijedna novija letjelica ne može tako efikasno izvršavati zadatke bliske zračne podrške. Nedavni sukobi na Bliskom istoku dodatno su potvrdili tu tvrdnju. U okviru operacije Epic Fury protiv Irana, A-10 je aktivno korišten za uništavanje brzih napadačkih čamaca i manjih naoružanih plovila u Hormuškom moreuzu, a učestvovao je i u misijama traganja i spašavanja.

U.S. Navy/Handout via REUTERS

Zbog njegove dokazane efikasnosti, američki sekretar ratnog zrakoplovstva Troy Meink potvrdio je da će A-10 ostati u upotrebi najmanje do 2030. godine. Ova odluka predstavlja zaokret u odnosu na ranije planove prema kojima je većina flote trebala biti povučena do kraja decenije.

Ipak, produženje vijeka trajanja vjerovatno je privremeno. Nedavno je obučena posljednja generacija pilota za ovaj avion, što ukazuje da se dugoročno i dalje planira njegovo povlačenje. Većina preostalih letjelica nalazi se u Nacionalnoj gardi i rezervnom sastavu, gdje je zadržavanje pilota stabilnije, što omogućava nastavak operacija bez potrebe za novim kadrom.

Dodatni faktor koji je pomogao opstanku A-10 jesu politički interesi. Baza Davis-Monthan u Arizoni, ključna za održavanje ove flote, ima veliki ekonomski značaj za region, zbog čega političari iz obje stranke podržavaju zadržavanje aviona u službi. Održavanje flote također osigurava posao za veliki broj pilota, tehničara i pomoćnog osoblja.

A-10 je prvobitno razvijen tokom Hladnog rata kao odgovor na sovjetske oklopne snage. Njegovo najpoznatije oružje, top GAU-8 kalibra 30 milimetara, sposoban je da ispali do 4.200 metaka u minuti, što ga čini jednim od najrazornijih avionskih sistema ikada napravljenih. Osim toga, avion može dugo ostati iznad bojišta, letjeti na malim visinama i djelovati sa improvizovanih pista blizu linije fronta.

U borbenoj historiji, A-10 se posebno istakao tokom Zaljevskog rata 1991. godine, gdje je ostvario izuzetne rezultate uz visoku stopu operativne spremnosti. Iako su neki primjerci bili pogođeni, većina se uspješno vraćala u bazu i brzo vraćala u službu.

Danas, uprkos decenijama najava o njegovom penzionisanju, A-10 ponovo pronalazi svoju ulogu na modernom ratištu. Njegova sposobnost da precizno i izdržljivo djeluje protiv manjih ciljeva, posebno u kompleksnim uslovima poput Hormuškog moreuza, osigurava mu mjesto u arsenalu još najmanje nekoliko godina.

Peter Suciu, saradnik Forbesa

