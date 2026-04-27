Dok svijet strepi zbog Hormuza, ova država je najviše profitirala

Rat u Iran natjerao je zemlje širom svijeta da u panici traže nove izvore energije, a mnoge se sve više okreću obnovljivim rješenjima i najvećem globalnom igraču u toj oblasti, Kini.

Izvoz kineske solarne tehnologije, baterija i električnih vozila dostigao je rekordne nivoe u martu, prema podacima organizacije Ember, što pokazuje da šok u snabdijevanju naftom ubrzava prelazak na čistu energiju širom svijeta.

Nakon što su SAD i Izrael krajem februara pokrenuli zračne napade na Iran, iranske snage su praktično blokirale Hormuški moreuz, čime je prekinut protok oko petine svjetske nafte i plina. Nestabilnost cijena dodatno je porasla kako se sukob širio, a pregovori zapinjali.

Zemlje Azije koje zavise od uvoza energije iz Bliskog istoka pokušavaju ublažiti nestašice štednjom i skraćivanjem radnog vremena, dok istovremeno ubrzano ulažu u obnovljive izvore energije, čime Kina dodatno jača svoju poziciju kao vodeći proizvođač električnih vozila, vjetroturbina i solarnih panela.

Prema izvještaju organizacije Ember, Kina je u martu izvezla 68 gigavata solarne tehnologije, čak 50 posto više od prethodnog rekorda. Pedeset zemalja oborilo je vlastite rekorde u uvozu kineskih solarnih sistema, posebno tržišta u razvoju u Aziji i Africi koja su najteže pogođena energetskom krizom.

Analitičar Euan Graham istakao je da šokovi u sektoru fosilnih goriva dodatno ubrzavaju solarni bum, naglašavajući da solarna energija već postaje pokretač globalne ekonomije.

Ukupan izvoz solarne opreme, baterija i električnih vozila porastao je za 70 posto u odnosu na prošlu godinu. Ove industrije, u Kini poznate kao nova trojka, postale su ključni pokretač ekonomskog rasta.

Izvoz baterija dostigao je vrijednost od deset milijardi dolara, uz snažan rast u Evropskoj uniji, Australiji i Indiji.

Neizvjesnost oko ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza dodatno pojačava strahove o energetskoj sigurnosti i ubrzava tranziciju ka čistoj energiji. Iako su United States i Iran dogovorili primirje, napetosti i dalje traju, uz zapljene brodova i otežan prolaz kroz ključni pomorski pravac.

Kriza je promijenila i trgovinske odnose, jer države nastoje smanjiti zavisnost od nestabilnih izvora energije. Razvoj obnovljivih kapaciteta postaje ključna strategija zaštite.

Britanski ministar energetike Ed Miliband poručio je da je era sigurnosti zasnovane na fosilnim gorivima završena i da počinje era sigurnosti zasnovane na čistoj energiji.

Masivna državna ulaganja omogućila su Kini veću energetsku samodovoljnost i smanjila zavisnost od nafte, dok joj dominacija u tehnologijama obnovljive energije donosi dodatni geopolitički utjecaj.

Pakistan je ublažio posljedice krize zahvaljujući ranijem masovnom uvozu jeftinih kineskih solarnih panela, čime godišnje štedi milijarde dolara.

Istraživač Jeong Won Kim istakao je da se Kina sve više ne posmatra samo kao jeftin dobavljač, već kao dugoročni partner u energetskoj tranziciji, javlja CNN.

Globalno usvajanje električnih vozila već je smanjilo potrošnju nafte za oko 1,7 miliona barela dnevno prošle godine, dok su kineski proizvođači zabilježili snažan rast prodaje u inostranstvu.

Prema podacima China Passenger Car Association, izvoz električnih i hibridnih vozila iz Kine porastao je za 140 posto u martu u odnosu na isti period prošle godine.

Iako dio rasta dolazi zbog privremenih faktora, poput ukidanja poreskih olakšica, stručnjaci smatraju da dugoročni trend ostaje jasan.

Pad cijena solarne energije i baterija, uz rast i nestabilnost cijena fosilnih goriva, učinili su obnovljive izvore energije logičnim izborom za sve veći broj potrošača širom svijeta.

