Vrijednost veća od 200 miliona KM – Autoceste FBiH pokrenule tendere za brzu cestu

Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH raspisalo je dva velika tendera vezano za projekat brze ceste Mostar – Polog – Široki Brijeg – granica Republike Hrvatske. Tender se odnosi na izvođenje radova i za stručni nadzor nad gradnjom, čija ukupa vrijednost premašuje 201 milion KM. Sama izgradnja je procijenjena na 196,3 miliona KM, dok je za nadzor predviđeno dodatnih 5,25 miliona KM.

Tender za radove obuhvata buduće trase: Uzarići – Polugrno dužine 8,28 kilometara i Polog – Uzarići dužine 4,9 kilometara, te bi trebale povezati šire područje Mostara sa zapadnom Hercegovinom i, u konačnici, granicom Hrvatske.

Izgradnja bi trebala trajati 30 mjeseci.

Oba postupka su otvorenog tipa, bez podjele na lotove, uz obrazloženje da priroda posla ne zahtijeva fragmentaciju. Kriterij za dodjelu ugovora u oba slučaja je najniža cijena, što ukazuje na klasičan pristup javne nabavke u kojem se trošak stavlja u prvi plan. Navedeno je kako elektronska aukcija nije predviđena.

Dokumentacija se može preuzeti do 8. juna ove godine, a dan kasnije je predviđeno otvaranje ponuda za izvođače radova, a potom i za nadzor.

U tehničkom smislu, od ponuđača se traži dokaz profesionalne i finansijske sposobnosti, kao i imenovanje stručnih timova odgovornih za realizaciju projekta. Za izvođače radova obavezna je i garancija za izvršenje ugovora, dok se kod nadzora insistira na dodatnoj primjeni propisa o zaštiti na radu.