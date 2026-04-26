Avionske karte rastu i kad gorivo pojeftini, aviokompanije ne planiraju spuštati cijene

Cijene avionskih karata već su naglo porasle zbog skupog goriva izazvanog ratom u Iranu, ali putnici koji čekaju pojeftinjenje mogli bi ostati razočarani. Aviokompanije jasno poručuju da pad cijena goriva ne znači i jeftinije letove.

Glavni razlog je jednostavan, potražnja je i dalje izuzetno jaka. Uprkos višim cijenama, putnici masovno kupuju karte, što kompanijama daje prostor da zadrže skupe tarife.

Direktor United Airlinesa Scott Kirby upozorio je da što duže putnici plaćaju više cijene, to je veća vjerovatnoća da će one ostati. Već sada putnici plaćaju oko 20 posto više po pređenoj milji nego prošle godine.

Sličan stav ima i prvi čovjek American Airlinesa Robert Isom, koji ističe da su putnici već navikli plaćati dodatno za udobnija sjedišta i bolju poziciju u avionu. Ljetne rezervacije ostaju snažne uprkos poskupljenjima.

Cijene ne prate samo troškove

Iako je gorivo jedan od glavnih razloga poskupljenja, ono nije jedini faktor. Cijene karata se ne određuju isključivo prema troškovima, već prije svega prema potražnji.

Letovi u atraktivnim terminima i na popularnim rutama ostaju skuplji, dok se jeftinije opcije postupno ukidaju. Aviokompanije sve češće režu manje profitabilne linije, čime dodatno podižu prosječnu cijenu karata.

Veliki prijevoznici već troše ogromne iznose na gorivo, i to milijarde više nego ranije. Dio tog troška prebacuju na putnike, ali priznaju da još nisu nadoknadili sve gubitke.

Manje konkurencije, veće cijene

Situaciju dodatno pogoršava slabljenje niskobudžetnih aviokompanija. Ako neki od njih nestanu s tržišta, velike kompanije će imati još veću slobodu da zadrže visoke cijene.

Stručnjaci upozoravaju da bi upravo manjak konkurencije mogao dugoročno učvrstiti skupe karte, bez obzira na kretanje cijena goriva.

Putnici i politika protiv poskupljenja

Ovakva praksa već izaziva kritike. Američki političar Ritchie Torres optužio je aviokompanije za pohlepu, tvrdeći da planiraju zadržati dodatnu zaradu umjesto da eventualne uštede prenesu na putnike.

U međuvremenu, realnost za putnike ostaje ista, cijene karata rastu i nema garancije da će uskoro pasti.

Za mnoge to znači da će putovanja avionom postati luksuz, a ne svakodnevna opcija, čak i kada troškovi aviokompanija počnu opadati.

