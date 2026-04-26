Ljetovanje iz snova postaje luksuz, cijene divljaju, putnici odustaju od planova
Sve više ljudi shvata da bi ovogodišnji ljetni odmor mogao ostati samo želja. Ono što je trebalo biti bezbrižno putovanje pretvara se u finansijski i logistički izazov.
Nakon što je otkazala putovanje u Dubai zbog sigurnosne situacije, Lorna Davis iz Londona pokušala je pronaći alternativu na egzotičnim destinacijama poput Maldiva, Mauricijusa i Balija. Međutim, cijene avionskih karata su je šokirale, javlja CNN.
„Cijene su naglo porasle, trenutno su nevjerovatno visoke“, kaže ona.
Ni bliže destinacije nisu bile spas. Istražujući putovanja u Grčku, Davis je naišla na iste probleme, visoke cijene koje i dalje rastu iz dana u dan.
Kako se ljeto približava, opcije se smanjuju, a troškovi rastu, ostavljajući mnoge putnike u neizvjesnosti.
Rat i cijene goriva mijenjaju planove
Gotovo dva mjeseca nakon početka sukoba između SAD i Izraela s Iranom, posljedice se snažno osjećaju u turizmu. Poremećaji u snabdijevanju gorivom povećali su troškove aviokompanija, što se direktno preliva na cijene karata.
Zatvaranje Hormuškog moreuza, ključne rute za transport nafte i plina, dodatno je pogoršalo situaciju. Aviokompanije sada troše više goriva zbog promjena ruta, a mnoge ukidaju letove koji više nisu isplativi.
Stručnjaci upozoravaju da će ovog ljeta biti manje letova, više cijene i manje putnika nego što se očekivalo.
Putovanja se skraćuju, planovi se mijenjaju
Zbog visokih troškova, putnici sve češće biraju bliže i jeftinije destinacije, dok dugolinijska putovanja sve više otpadaju. Čak i oni koji planiraju putovati automobilom suočavaju se s problemom rasta cijena goriva.
Turističke platforme bilježe promjene u ponašanju putnika, popularne svjetske destinacije zamjenjuju se manje poznatim i pristupačnijim mjestima.
Istovremeno, raste interes za odmore u vlastitoj zemlji, takozvane „staycation“ opcije postaju sve popularnije jer nude manji trošak i veću sigurnost.
Neizvjesnost i oprez
Sigurnosna situacija dodatno komplikuje planiranje putovanja. Neke destinacije na Bliskom istoku sada se smatraju rizičnim, a putnici sve češće odgađaju ili otkazuju aranžmane.
Mnogi čekaju posljednji trenutak za rezervacije, nadajući se stabilizaciji cijena i situacije.
Stručnjaci savjetuju fleksibilnost, praćenje informacija i razmatranje putnog osiguranja koje pokriva otkazivanje.
Godina bez putovanja
Zbog visokih troškova i nesigurnosti, 2026. bi mogla postati godina u kojoj će manje ljudi putovati, bilo avionom ili automobilom.
To ne pogađa samo turiste, već i hotele, restorane, benzinske pumpe i cijeli lanac industrija koje zavise od ljetne sezone.
Ono što je nekada bilo rutinsko planiranje odmora sada postaje ozbiljna odluka, a za mnoge, ljetovanje iz snova sve više izmiče.