Trump zaprijetio jednoj od najmoćnijih evropskih država

Donald Trump zaprijetio je uvođenjem „velikih carina“ Ujedinjenom Kraljevstvu ukoliko ne ukine porez na digitalne usluge koji pogađa američke tehnološke kompanije.

Ovaj porez, uveden 2020. godine, podrazumijeva namet od 2 posto na prihode određenog broja velikih tehnoloških firmi. Odnosi se na kompanije čiji globalni prihodi od digitalnih aktivnosti prelaze 500 miliona funti, uz više od 25 miliona funti prihoda ostvarenih od korisnika iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Obraćajući se novinarima u četvrtak, Trump je upozorio London da „bude oprezan“, naglašavajući da bi eventualne carine bile veće od iznosa koji Britanija trenutno ubire kroz ovaj porez.

„Razmatrali smo to i možemo vrlo lako odgovoriti uvođenjem velikih carina Ujedinjenom Kraljevstvu, tako da bi trebalo da budu oprezni“, rekao je američki predsjednik.

„Ako ne ukinu porez, vjerovatno ćemo uvesti velike carine.“

Iz Downing Streeta još nije bilo zvanične reakcije na ove izjave.

Zategnuti odnosi i optužbe za nepošten tretman

Trump tvrdi da ovakvi zakoni predstavljaju primjer iskorištavanja Sjedinjenih Američkih Država, optužujući Veliku Britaniju da pokušava „lako zaraditi novac“.

„Mi ćemo uzvratiti mjerama koje će biti jednake ili veće od onoga što oni rade“, dodao je.

Porez na digitalne usluge ostao je nepromijenjen i nakon trgovinskog sporazuma između SAD-a i UK-a iz maja 2025. godine, iako je bio tema pregovora. Ipak, Trump je ranije sugerisao da se uslovi tog sporazuma uvijek mogu izmijeniti.

Njegove prijetnje dolaze nekoliko mjeseci nakon sličnih upozorenja o mogućim dodatnim troškovima i izvoznim ograničenjima za zemlje koje uvode digitalne poreze ili regulative koje utiču na američke tehnološke gigante.

Slične poreze uvele su i druge evropske zemlje, uključujući Francusku, Italiju i Španiju.

U objavi na društvenim mrežama prošlog augusta, Trump je poručio da će „stati u odbranu američkih tehnoloških kompanija“, tvrdeći da su ovakvi porezi osmišljeni kako bi ih oštetili ili diskriminisali.

Političke tenzije i razlike u stavovima

Trump je više puta kritikovao britanskog premijera Keira Starmera i njegovu vladu, posebno u kontekstu sukoba na Bliskom istoku.

Za Starmera je rekao da „nije Winston Churchill“, izražavajući nezadovoljstvo stanjem posebnih odnosa između SAD i Velike Britanije.

S druge strane, britanski premijer ostaje pri svom stavu o ratu s Iranom.

„Moj stav o ratu s Iranom bio je jasan od početka. Nećemo biti uvučeni u taj sukob. To nije naš rat“, rekao je Starmer pred parlamentom, prenoski Sky News.

Dodao je da je bio izložen pritiscima da promijeni kurs, ali da to neće učiniti.

„To nije u našem nacionalnom interesu i nećemo učestvovati. Znam gdje stojim“, poručio je.

