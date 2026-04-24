Porsche izlazi iz Rimac priče – njemački proizvođač svoje udjele prodaje međunarodnom konzorciju

Porsche izlazi iz Rimac priče. Ovu vijest je u svom saopćenju potvrdio njemački proizvođač sportskih automobila, koji je pojasnio kako je Porsche pristao prodati svoje udjele u Bugatti Rimac i u Rimac Grupi konzorciju koji predvodi njujorška investicijska firma HOF Capital. Ugovori su, kako je navedeno, potpisani danas (24. aprila), dok je finalizacija transakcije i dalje uslovljena regulatornim odobrenjima.

Porsche i Rimac Grupa su 2021. godine osnovali Bugatti Rimac kao zajedničko ulaganje s ciljem upravljanja legendarnim brendom Bugatti. U tom aranžmanu Porsche je držao 45% udjela, dok je Rimac Grupa imala većinskih 55%. Porsche također posjeduje 20,6% udjela u Rimac Grupi.

Prodaja vlasničkih udjela

Prema novom dogovoru, Porsche će u potpunosti prodati svoje vlasničke udjele u Bugatti Rimac i Rimac Grupi konzorcijumu koji predvodi HOF Capital. To uključuje BlueFive Capital kao njihovog najvećeg investitora, kao i grupu institucionalnih investitora širom SAD-a i EU. Nakon završetka, Rimac Grupa će preuzeti kontrolu nad Bugatti Rimac i formirati strateško partnerstvo s HOF Capitalom i BlueFive Capitalom.

HOF Capital s partnerima će postati najveći dioničar u Rimac Grupi uz Matu Rimca, osnivača Rimca i izvršnog direktora Bugatti Rimac-a, koji će ostati centralna figura vlasničke i upravljačke strukture.

Finansijski uslovi tajni

Finansijski uslovi transakcije nisu objavljeni, te će se, kako je navedeno u saopćenju, čuvati u tajnosti, osim u slučajevima kada je otkrivanje potrebno prema važećim obavezama finansijskog izvještavanja, ali je poznato kako se očekuje da će završetak transakcije biti obavljen prije kraja 2026. godine.

„Osnivanjem zajedničkog preduzeća Bugatti Rimac zajedno s Rimac grupom, uspješno smo postavili temelje za budućnost Bugattija. Kao investitor u ranoj fazi Rimac grupe, Porsche je dao značajan doprinos razvoju Rimac Technology u etabliranu kompaniju za automobilsku tehnologiju prvog nivoa. Sada, prodajom našeg udjela, pokazujemo da ćemo Porsche usmjeriti na osnovnu djelatnost”, kazao je između ostalog Michael Leiters, generalni direktor Porsche AG-a.