Rat puni blagajne, vojna industrija u procvatu dok globalni sukobi guraju profit u nebo

Geopolitički sukobi, uključujući rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, kao i rat između Rusije i Ukrajine, podstakli su nagli rast potražnje za američkim odbrambenim kompanijama dok Pentagon ubrzano obnavlja zalihe oružja i aviona.

Finansijski rezultati za prvi kvartal koje su ove sedmice objavile kompanije Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX Corporation i Boeing pokazali su ograničen rast jer su problemi u lancima snabdijevanja i kašnjenja u proizvodnji opteretili industriju.

Kompanija Lockheed Martin objavila je slabiju dobit od očekivane, sa neto zaradom od 1,5 milijardi dolara u prvom kvartalu 2026, što je pad u odnosu na 1,7 milijardi iz istog perioda 2025. godine. Kompanija sa sjedištem u Bethesdi navodi da su kašnjenja u razvoju borbenih aviona F 16, kao i problemi u testiranju i pritisci u lancu snabdijevanja, negativno uticali i na transportne avione C 130.

Prodaja je dodatno oslabila zbog smanjenog obima povjerljivih programa, koji su pali za 325 miliona dolara u odnosu na prethodni kvartal. Ipak, dio gubitaka ublažen je rastom prodaje borbenih aviona F 35. Administracija predsjednika Donald Trump predložila je kupovinu 85 novih F 35 aviona u 2027. godini.

Dionice Lockheed Martin pale su za 5,1 posto tokom trgovanja, a u posljednjih pet dana izgubile su više od 12 posto vrijednosti, piše Aljazeera.

S druge strane, Boeing je prijavio gubitak od 7 miliona dolara u prvom kvartalu, znatno manji u odnosu na 31 milion godinu ranije. Prihodi iz odbrambenog i svemirskog segmenta porasli su 50 posto na 233 miliona dolara, dok je krajem marta kompanija dobila dodatnih 2,3 milijarde dolara od Ministarstvo odbrane SAD u okviru postojećeg ugovora.

Uspjehu kompanije doprinijele su i svemirske misije, uključujući misiju Artemis II oko Mjeseca, realizovanu u saradnji sa Northrop Grumman. Komercijalni sektor zabilježio je najveći broj isporuka u prvom kvartalu od 2019. godine, uz rast prihoda od 13 posto na 9,2 milijarde dolara.

Ipak, ovi rezultati ublaženi su odljevom gotovine od 1,5 milijardi dolara zbog povećanja proizvodnje i ubrzanja certifikacijskih programa za modele 737 MAX i 777X.

Kompanija Northrop Grumman zabilježila je rast prihoda od 4,4 posto na 9,88 milijardi dolara, zahvaljujući velikoj potražnji za strateškim bombarderom B 21. Američki budžet za odbranu uključio je 1,9 milijardi dolara za ovaj program, a proizvodni kapaciteti planiraju se povećati za 25 posto.

Prodaja u segmentu odbrambenih sistema porasla je 10 posto na 1,9 milijardi dolara, potaknuta razvojem interkontinentalnog balističkog raketnog sistema Sentinel.

U međuvremenu, RTX Corporation povećao je godišnje prognoze prihoda i dobiti nakon što je potražnja za raketnim sistemima značajno porasla. Prihodi su u prvom kvartalu skočili 9 posto na 22,08 milijardi dolara, dok je segment Raytheon zabilježio rast prodaje od 10 posto zahvaljujući većoj potražnji za protivzračnim i raketnim sistemima.

U aprilu je RTX Corporation osigurao ugovor vrijedan 3,7 milijardi dolara za isporuku raketnih sistema Patriot GEM T Ukrajina.

Dionice ove kompanije pale su za 0,7 posto tokom trgovanja, a u posljednjih pet dana izgubile su 8,1 posto vrijednosti.

