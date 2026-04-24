DeepSeek ponovo uzdrmao AI scenu, može li novi model nadmašiti prošlogodišnji šok

Kineski AI startup DeepSeek predstavio je u petak probnu verziju svog dugo očekivanog novog modela, obećavajući konkurenciju vodećim rješenjima kompanija OpenAI, Anthropic i Google, godinu nakon što je tada malo poznata firma iznenadila globalnu AI industriju.

Kompanija sa sjedištem u Hangzhouu istakla je značajna unapređenja u sposobnostima zaključivanja i autonomnog djelovanja novog modela V4, koji može samostalno izvršavati zadatke poput pisanja koda. Također je naglasila poboljšanja u efikasnosti obrade većeg broja tokena, osnovnih jedinica informacija koje AI modeli koriste za razumijevanje instrukcija.

DeepSeek je postao simbol kineskog AI procvata nakon revolucionarnog lansiranja modela R1 2025. godine, koji je postigao gotovo vodeće performanse u industriji, navodno uz znatno niže troškove.

Taj iznenadni uspjeh uzdrmao je američke AI dionice i otvorio pitanja o ogromnim ulaganjima u izgradnju data centara. Istovremeno je ojačao povjerenje u kinesku tehnologiju i dodatno zaoštrio tehnološku utrku između Kine i Sjedinjenih Američkih Država.

Ipak, analitičari smatraju da novi model vjerovatno neće izazvati istu tržišnu euforiju kao njegov prethodnik.

„R1 je šokirao američka tržišta jer niko nije očekivao da kineski model može konkurirati na tom nivou. V4 je nastavak istog trenda, a trendovi ne izazivaju naslove kao iznenađenja“, rekao je Ivan Su, viši analitičar u finansijskoj kompaniji MorningStar.

Prema njegovim riječima, tržište je već uračunalo činjenicu da kineski AI, uključujući DeepSeek, može biti konkurentan i jeftiniji od američkih alternativa, zbog čega će reakcija ovaj put biti ograničena.

Poput ranijih modela DeepSeeka, i V4 je otvorenog koda, što znači da je dostupan svima, za razliku od većine američkih rješenja. Ova „otvorena“ strategija jedan je od ključnih načina na koji Kina pokušava parirati SAD-u, kroz brzo širenje primjene i razvoj konkretnih rješenja u sektorima od e-trgovine do robotike.

Takav pristup također odražava ograničene resurse kineskih AI kompanija i poteškoće u pristupu najnaprednijim čipovima zbog američkih izvoznih restrikcija.

Kako bi prevazišli ta ograničenja, kineski programeri sve više sarađuju s domaćim proizvođačima čipova, dok su najnapredniji procesori kompanija Nvidia i AMD i dalje teško dostupni. Za potrebe modela V4, DeepSeek je uspostavio partnerstvo s kineskim tehnološkim gigantom Huawei, koji je saopćio da startup podržava svojom „Supernode“ tehnologijom, kombinovanjem velikih klastera čipova Ascend 950 kako bi osigurao veću računarsku snagu, javlja CNN.

Analitičar Wei Sun iz kompanije Counterpoint Research naglasio je da V4 koristi domaće čipove kompanija Huawei i Cambricon, za razliku od modela R1 koji je treniran na Nvidia hardveru.

„To omogućava razvoj i implementaciju AI sistema bez potpune ovisnosti o Nvidiji, zbog čega bi V4 mogao imati čak i veći utjecaj od R1, ubrzavajući domaću primjenu i doprinoseći bržem globalnom razvoju AI tehnologije“, rekao je.

Iako američki zatvoreni modeli poput Claude, ChatGPT i Gemini i dalje drže vrh industrije, kineske kompanije sve više dominiraju u segmentu otvorenih sistema.

DeepSeek tvrdi da V4 ima najbolje sposobnosti autonomnog kodiranja među open source modelima i da postiže „svjetsku klasu“ u zaključivanju. U istraživačkom radu kompanija navodi i da V4 nadmašuje druge otvorene modele u općem znanju, ali priznaje da još uvijek zaostaje za liderima poput Geminija.

Uspon DeepSeeka od prošle godine, međutim, prati i određena skepsa. Kompanije Anthropic i OpenAI optužile su startup za nelegalno izvlačenje sposobnosti iz njihovih modela.

Dan ranije, Michael Kratsios iz Bijele kuće optužio je strane aktere, uglavnom iz Kine, za provođenje kampanja „industrijskog razmjera“ s ciljem preuzimanja naprednih AI modela američkih kompanija. Iako DeepSeek nije direktno imenovan, kompanija se ponovo našla u centru pažnje usred rastućih tenzija između dvije svjetske sile.

