Američka vojska priprema planove za napad iranske odbrane u Hormuškom moreuzu ako primirje propadne

Zvaničnici američke vojske razvijaju nove planove za gađanje iranskih kapaciteta u Hormuškom moreuzu u slučaju da trenutno primirje s Iranom propadne, prema navodima više izvora upoznatih sa situacijom.

Opcije, među nekoliko razmatranih skupova ciljeva, uključuju napade s posebnim fokusom na takozvano dinamičko ciljanje iranskih kapaciteta oko Hormuškog moreuza, južnog dijela Arapskog zaljeva i Omanskog zaljeva. Izvori navode da bi potencijalni napadi mogli biti usmjereni na male brze napadačke čamce, brodove za polaganje mina i druga asimetrična sredstva koja su Teheranu omogućila da efikasno zatvori te ključne plovne puteve i koristi ih kao pritisak na Sjedinjene Američke Države, javlja CNN.

Zatvaranje tih ruta izazvalo je snažne potrese u globalnoj ekonomiji, prijeteći da potkopa napore predsjednika Donalda Trumpa da smanji inflaciju u SAD-u, a dogodilo se uprkos primirju koje je zaustavilo američke udare započete 7. aprila.

Iako je američka vojska gađala iransku mornaricu, veliki dio prvog mjeseca bombardovanja bio je usmjeren na ciljeve udaljene od moreuza, što je omogućilo napade dublje unutar Irana. Novi planovi predviđaju znatno koncentrisaniju kampanju bombardovanja oko strateških plovnih puteva.

Ranije je objavljeno da je veliki dio iranskih obalnih odbrambenih raketa ostao netaknut. Iran također raspolaže brojnim malim čamcima koji mogu poslužiti kao platforme za napade na brodove, što dodatno otežava američke napore da ponovo otvore moreuz.

REUTERS/Stringer

Vojni udari u tom području sami po sebi vjerovatno ne bi odmah omogućili ponovno otvaranje plovnog puta, reklo je više izvora, uključujući jednog visokog brodarskog posrednika.

„Osim ako ne možete nedvosmisleno dokazati da je sto posto iranskih vojnih kapaciteta uništeno ili postoji gotovo potpuna sigurnost da SAD mogu ublažiti rizik vlastitim sposobnostima, sve će se svesti na to koliko je Trump spreman prihvatiti rizik i početi slati brodove kroz moreuz“, rekao je jedan izvor upoznat s vojnim planiranjem.

Američka vojska bi također mogla realizirati raniju Trumpovu prijetnju napadima na ciljeve dvostruke namjene i infrastrukturu, uključujući energetska postrojenja, kako bi primorala Iran na pregovore. Trump je izjavio da bi SAD mogle nastaviti borbene operacije ukoliko ne dođe do diplomatskog rješenja sukoba.

Napadi na infrastrukturu predstavljali bi kontroverznu eskalaciju sukoba, upozorili su neki sadašnji i bivši američki zvaničnici.

Još jedna opcija koju su razvili vojni planeri jeste gađanje pojedinih iranskih vojnih lidera i drugih osoba unutar režima koje američki zvaničnici smatraju preprekom pregovorima. Među njima je i Ahmad Vahidi, koji obavlja funkciju vrhovnog komandanta Islamske revolucionarne garde.

„Zbog operativne sigurnosti ne razgovaramo o budućim ili hipotetičkim potezima“, izjavio je zvaničnik Ministarstva odbrane. „Američka vojska nastavlja predsjedniku nuditi opcije, a sve opcije ostaju na stolu.“

Trump je više puta tvrdio da je iranski režim rascjepkan nakon zajedničkih američko izraelskih operacija u kojima je ubijen veći broj visokih zvaničnika, uključujući i vrhovnog vođu zemlje. U objavi na društvenim mrežama u četvrtak ukazao je na navodni sukob između Revolucionarne garde i članova vlade uključenih u pregovore sa SAD-om kao jednu od prepreka postizanju dogovora.

IRIB/Handout via REUTERS

„Iran ima ozbiljan problem da utvrdi ko im je lider, jednostavno ne znaju. Sukob je između tvrdolinijaša, koji su loše prošli na bojnom polju, i umjerenih, koji i nisu baš umjereni, ali dobijaju na ugledu, situacija je luda“, napisao je Trump.

Dodatni američki udari vjerovatno bi bili usmjereni i na preostale iranske vojne kapacitete, uključujući rakete, lansere i proizvodne pogone koji nisu uništeni u početnom talasu napada ili su premješteni na nove strateške lokacije tokom primirja.

Prema ranijim procjenama američkih obavještajnih službi, približno polovina iranskih lansirnih sistema i hiljade dronova za jednokratne napade preživjeli su bombardovanje.

Ministar odbrane Pete Hegseth prošle sedmice je potvrdio da je Iran tokom primirja premjestio dio svojih preostalih vojnih sredstava na nove lokacije i zaprijetio da će ti ciljevi biti gađani ukoliko Iran ne pristane na sporazum.

Trump, prema ranijim izvještajima, pokazuje oprez prema ponovnom pokretanju rata i preferira diplomatsko rješenje, ali izvori naglašavaju da produženje primirja nije neograničeno i da je američka vojska spremna nastaviti napade ako bude potrebno.

Predsjednik je također izrazio frustraciju zbog odbijanja Irana da ponovo otvori Hormuški moreuz, koji je praktično zatvoren za međunarodni pomorski saobraćaj kao odgovor na početne američko – izraelske udare.

Administracija Donalda Trumpa potcijenila je spremnost Irana da zatvori moreuz prije početka rata, potez koji je, prema izvorima, mogao biti spriječen da su američke snage na vrijeme raspoređene u blizini kako bi odvratile ili brzo reagovale.

European Union/Copernicus Sentinel-2/Handout via REUTERS

Neuspjeh da se spriječi zatvaranje moreuza u prvim danima sukoba doveo je do trenutnog zastoja između dvije zemlje, dok tankeri uglavnom izbjegavaju prolazak zbog straha od napada.

Američka mornarica trenutno raspolaže s 19 brodova na Bliskom istoku, uključujući dva nosača aviona, te dodatnih sedam brodova u Indijskom okeanu.

Američka vojska započela je provođenje blokade iranskih luka 13. aprila koristeći veći dio tih snaga, a do četvrtka je preusmjereno najmanje 33 broda.

Američke snage su također izvršile pretrese najmanje tri broda, uključujući dva u Indijskom okeanu, udaljena oko 2.000 milja od Perzijskog zaljeva. Najnovija akcija dogodila se u noći sa srijede na četvrtak, kada su američke snage zaustavile brod bez državne zastave pod sankcijama koji je prevozio naftu iz Irana, saopćilo je Ministarstvo odbrane.

Please enable JavaScript

