Meta otpušta 10% svoje radne snage u nastojanju da poveća “efikasnost” zbog vrtoglavog porasta otpuštanja povezanih s umjetnom inteligencijom

Meta će otpustiti 10% svoje radne snage, objavila je kompanija zaposlenima u jučerašnjem dopisu. Također neće zapošljavati radnike za 6.000 otvorenih radnih mjesta, u pokušaju da nadoknadi troškove koje ulaže u integraciju umjetne inteligencije u poslovanje. Ovo je najnovija korporativna transformacija ove godine koja se povezuje s umjetnom inteligencijom.

23. april 2026.

Najavljena otpuštanja u Meti, oko 8.000 radnika planiranih za 20. maj, dio su plana o kojem je ranije izvijestio Reuters. Plan predviđa smanjenje ukupnog broja zaposlenih u kompaniji za više od 20% (koja sada zapošljava oko 75.000 ljudi), uz istovremeno ulaganje u umjetnu inteligenciju i planiranje korištenja radnika potpomognutih umjetnom inteligencijom.

15. april 2026.

Milijarder Evan Spigel rekao je zaposlenima u kompaniji Snap, vlasniku društvene mreže Snapchat, da će biti ukinuto 1.000 radnih mjesta jer će “brzi napredak u umjetnoj inteligenciji” omogućiti manjem broju ljudi da obavljaju isti posao. Očekuje se da će ovaj potez uštedjeti kompaniji 500 miliona dolara do druge polovine 2026. godine.

31. marta 2026.

Oracle, kompanija koju je osnovao milijarder Larry Ellison, otpušta između 20.000 i 30.000 zaposlenih dok ulaže velika sredstva u izgradnju svoje infrastrukture umjetne inteligencije.

25. marta 2026.

Kompanija Target, koju vodi Mark Zuckerberg, peta najbogatija osoba na svijetu, otpustila je 700 ljudi, izvijestio je New York Times. Ova smanjenja broja zaposlenih “naglašavaju koliko je umjetna inteligencija promijenila tehnološku industriju”.

19. marta 2026.

Crypto.com je otpustio 12% svoje radne snage, ili oko 180 ljudi, zbog uvođenja “AI-a na nivou cijele kompanije”. Izvršni direktor Chris Marsalek objasnio je da su radna mjesta ukinuta za “uloge koje ne odgovaraju našem novom svijetu”.

11. marta 2026.

Softverska kompanija Atlasian otpustila je oko 10% svoje radne snage – 1.600 ljudi. A sve kako bi “nezavisno finansirala daljnja ulaganja u umjetnu inteligenciju”. Suosnivač Mike Cannon Brooks rekao je da “duboko vjeruje da ljudi i umjetna inteligencija najbolje funkcionišu zajedno”.

26. februar 2026.

Block, kompanija milijardera Jacka Dorseyja, otpustila je više od 4.000 radnika (skoro polovinu svojih zaposlenika) u velikom restrukturiranju s ciljem integracije umjetne inteligencije i formiranja manjih, bržih timova.

25. februar 2026.

Softverska kompanija Wisetek Global najavila je da će u naredne dvije godine ukinuti oko trećine svojih radnih mjesta (2.000 radnih mjesta) kako bi se reorganizovala oko umjetne inteligencije.

9. februar 2026.

Prvo je objavljeno da je Salesforce početkom godine otpustio manje od 1.000 zaposlenih u marketingu, upravljanju proizvodima, analizi podataka i Agentforsu, proizvodima za umjetnu inteligenciju. Šest mjeseci nakon što je izvršni direktor i milijarder Marc Benioff okrivio umjetnu inteligenciju za ukidanje 4.000 radnih mjesta podrške.

27. januar 2026.

Platforma Pinterest objavila je da će otpustiti oko 15% svoje radne snage (oko 800 ljudi u poređenju sa ukupno 5.200 zaposlenih na kraju 2025. godine). Cilj je preusmjeriti sredstva ka poslovima povezanim sa vještačkom inteligencijom. To je dovelo do pada vrijednosti dionica za skoro 10%.

REUTERS/Nathan Howard

Srednji menadžment i kancelarijski poslovi su najugroženiji

„Kompanije preusmjeravaju budžete prema ulaganju u umjetnu inteligenciju na štetu radnih mjesta“, rekao je Andy Challenger. On je stručnjak za tržište rada i direktor prihoda u firmi za karijerne usluge Challenger, Gray & Christmas. „Pravo zamjenjivanje radnih mjesta već se vidi u tehnološkim kompanijama. Umjetna inteligencija može zamijeniti programske funkcije. Druge industrije testiraju granice ove nove tehnologije i, iako ne može u potpunosti zamijeniti radna mjesta, dovodi do gubitka radnih mjesta.“

Prema podacima Challengera, do sada je ove godine 30.000 otkaza pripisano umjetnoj inteligenciji. U 2025. godini, umjetna inteligencija je navedena kao razlog za skoro 55.000 otkaza.

Izvršni direktori tehnoloških kompanija nedavno su upozorili da su poslovi srednjeg menadžmenta i administrativni poslovi najugroženiji u eri umjetne inteligencije. Milijarder Dario Amodei, osnivač i izvršni direktor kompanije za umjetnu inteligenciju Antropik, prošle godine je rekao da bi umjetna inteligencija mogla eliminisati polovinu kancelarijskih poslova početnog nivoa i uzrokovati nagli porast nezaposlenosti. Optužio je kompanije koje se bave umjetnom inteligencijom i vladine zvaničnike da “uljepšavaju” stvarnost u kojoj su vjerovatna masovna otpuštanja u tehnologiji, finansijama, pravu i drugim sektorima. Dorsey i bivši partner fonda Sequoia Rolof Botha rekli su prošlog mjeseca da vjeruju da umjetna inteligencija može obaviti veliki dio posla srednjeg menadžmenta , koji čini oko 12% radne snage.

Potrebne su višestruke vještine

Organizacija Just Capital, koja provodi istraživanja javnog mnijenja o poslovanju, saopštila je ove sedmice da trećina građana strahuje od značajnih otpuštanja zbog zamjene radnih mjesta umjetnom inteligencijom. Više od polovine anketiranih poslovnih lidera smatra da će se zapošljavanje na početnim pozicijama usporiti u narednim godinama. I da će za preostala radna mjesta biti potrebno više vještina nego prije.

Druge analize ukazuju na to da su tehnološki poslovi daleko više ugroženi od poslova u drugim sektorima. Američki Zavod za popis stanovništva procjenjuje da kompanije u tehnološki bogatim područjima poput San Francisca, Bostona i Seattlea koriste umjetnu inteligenciju znatno više od ostatka zemlje.

Mary Whitfield Roloffs, novinarka Forbesa

Please enable JavaScript

