Facebook nije jedini: Tehnološki giganti i finansijski lideri ubrzano otpuštaju radnike u 2026.  

Kraj prvog kvartala 2026. godine u znaku je intenziviranjem globalnih otpuštanja radnika, pri čemu je više od 100 velikih američkih korporacija najavilo smanjenja radne snage. Podaci sa ukazuju da kompanije nastavljaju sa značajnim rezovima vođenim integracijom umjetne inteligencije, promjenama u javnim politikama i širim ekonomskim uslovima.

Ovaj trend je u skladu sa podacima Svjetskog ekonomskog foruma koji sugerišu da 41% globalnih firmi očekuje smanjenje broja zaposlenih u narednih pet godina zbog umjetne inteligencije, iako se predviđa da će se broj poslova u oblastima data centara, fintecha i umjetne inteligencije udvostručiti do 2030.

Tehnološki i maloprodajni giganti smanjuju obim poslovanja

Amazon je pokrenuo eliminaciju približno 16.000 korporativnih radnih mjesta na globalnom nivou, što predstavlja drugu veliku redukciju radne snage u kompaniji otkako je u oktobru ukinula 14.000 pozicija. Rukovodstvo je ovaj potez opisalo kao strateški napor da se smanji interna birokratija. Slično tome, Dell će smanjiti svoju radnu snagu za 10% već treću godinu zaredom, prijavivši broj od 97.000 zaposlenih na dan 31. januara 2026., što je smanjenje za 11.000 radnika u odnosu na isti period prošle godine kroz kombinaciju otpuštanja i prirodnog odljeva.

U sektoru sportske opreme, Nike ukida otprilike 1.400 radnih mjesta, prvenstveno unutar svojih tehnoloških odjeljenja, kao dio strategije preokreta poslovanja nazvane “win now”. nova otpuštanja su uslijedila nakon januarske objave koja je uključivala 775 otpuštanja u Tennesseeju i Mississippiju s ciljem racionalizacije operacija distributivnih centara putem automatizacije. Kompanija eBay će također smanjiti svoju globalnu radnu snagu za 6%, što je skoro 800 zaposlenih kako bi se bolje uskladila sa strateškim prioritetima.

Finansijsko i industrijsko restrukturiranje

Bankarski sektor nastavlja bilježiti kontrakciju dok Citi nastavlja s planovima za smanjenje ukupnog broja zaposlenih za 10%, odnosno 20.000 radnika. Banka je potvrdila da će se redukcije nastaviti tokom cijele 2026. godine kako bi se nivo osoblja uskladio s trenutnim poslovnim potrebama, a zbog čega banka očekuje da će uštediti i do 2,5 milijardi dolara. U logističkoj industriji, izvršni direktor UPS-a Brian Dykes najavio je eliminaciju 30.000 operativnih uloga ove godine kroz prirodni odljev i programe dobrovoljnog odlaska, uz zatvaranje 24 objekta u prvoj polovini 2026.

Prilagođavanja umjetnoj inteligenciji i potražnji na tržištu u svim sektorima

Oracle je započeo globalna otpuštanja 31. marta koja će obuhvatiti preko 30,000 radnih mjesta, navodeći organizacione promjene, dok je Pinterest najavio restrukturiranje koje pogađa manje od 15% njegovog osoblja. Pinterest se trenutno okreće strategiji usmjerenoj na vještačku inteligenciju i smanjuje svoj fizički kancelarijski prostor.

U industrijama igara i pića, Epic Games je ukinuo preko 1.000 pozicija, odnosno oko 20% svoje radne snage, navodeći pad angažmana u igri Fortnite, iako je rukovodstvo pojasnilo da taj potez nije povezan sa produktivnošću umjetne inteligencije. U međuvremenu, Heineken provodi višegodišnji plan smanjenja između 5.000 i 6.000 radnih mjesta kako bi povećao produktivnost i smanjio troškove uslijed prigušenog povjerenja potrošača u Americi i izazovne godine za pivare u Evropi.