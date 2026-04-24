Koliko košta kupovina kuće na 10 najtraženijih lokacija za one koji imaju novca

Ultrabogati kupci nekretnina spremni su platiti više od milion dolara za stan od 90 kvadratnih metara u rimskoj ulici Via Veneto, izdvojiti više od 2 miliona dolara za kuće sa dvije spavaće sobe u selima na Mallorci u Španiji i nastaviti ulagati u nekretnine u New Yorku. To je pokazao najnoviji izvještaj o bogatstvu kompanije Knight Frank.

Godišnji izvještaj ističe 10 najatraktivnijih tržišta nekretnina koja bi trebala nadmašiti ostala u narednoj godini. Uključujući dva u Sjedinjenim Državama: Manhattan i naselje Pacific Palisades u Hollywoodu.

Agenti za nekretnine na njujorškom Upper East Sideu , gdje novi stanovi i predratne zgrade mogu postići cijenu veću od 700.000 dolara po kvadratnom metru, izvijestili su o početku 2026. godine kao o najprometnijem mjesecu ikada. Pacific Palisades, gdje filmski stvaralac Steven Spielberg posjeduje imanje vrijedno 97 miliona dolara, bilježi rast kako se područje obnavlja nakon razornih požara prošle godine.

Evropa i Australija

Italija, sa svojim fiksnim porezom na dohodak stranaca koji privlači ultrabogate pojedince, postaje jedna od najatraktivnijih evropskih destinacija za bogate. Prema Knight Franku, očekuje se da će Rim, posebno poznata Via Veneto, i jezero Como , gdje trosobni stanovi mogu koštati i do pet miliona dolara, nastaviti rasti.

Interesovanje za bogato londonsko naselje Chelsea raste među domaćim i stranim kupcima. Posebno među Amerikancima. Međutim, cijene su visoke. Dvosobni stanovi lako prelaze dva miliona dolara, dok veće porodične kuće koštaju između sedam i 13 miliona dolara.

Kupci vikendica sve više traže Mallorcu , špansko ostrvo u Mediteranu. Tamo kuće sa dvije spavaće sobe koštaju više od dva miliona dolara. Također traže i St. Martin de Belleville u francuskim Alpama. Na toj lokaciji, kuće za odmor sa četiri spavaće sobe mogu se naći za oko 1,8 miliona dolara.

Takozvani kupci i porodice koji vole „životni stil“ sve su više zainteresovani za prestižno predgrađe Dalefield u blizini Queenstowna na Novom Zelandu, gdje se za tri miliona dolara može kupiti moderna kuća. Kao i za Ji Longa u australijskoj državi Victoriji, gdje kuće pored mora koštaju oko dva miliona dolara.

Stambena zona Silberkist na zapadnoj obali Ciriškog jezera u Švicarskoj – gdje dvosobni stanovi koštaju oko 1,9 miliona dolara, a luksuzne vile na obali do 25 miliona dolara – popularna je među lokalnim rukovodiocima i biznismenima. Također je tražena među kupcima iz SAD-a, Velike Britanije i sjeverne Evrope koji se sele u Švicarsku, prema podacima Knight Franka.

Chelsea, London, Foto: Unsplash

Druge destinacije

I druga ključna tržišta doživljavaju promjene u privlačnosti luksuza, navodi se u izvještaju. Među njima su Miami, Abu Dhabi, Mumbai i Brisbane u Australiji. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Dubai je godinama bio centar luksuznih nekretnina. Ali Abu Dhabi se nedavno pojavio kao nova alternativa za one koji žele ekonomske prilike UAE, ali sporijim tempom.

U Indiji, Mumbai je zabilježio rast BDP-a od 38% u posljednjih pet godina. To je dovelo do naglog porasta prodaje luksuznih novih nekretnina vrijednih pet miliona dolara ili više. U posljednjih 10 godina, Australija je zabilježila porast broja milionera od 30%. Brisbane je snažno porastao tokom 2025. godine zbog priprema za Olimpijske igre 2032. godine i velikih ulaganja u infrastrukturu. U posljednjih 12 mjeseci, cijene luksuznih stanova u Brisbaneu su porasle sa 7 miliona dolara na 11 miliona dolara, dok cijene vrhunskih nekretnina prelaze 300.000 dolara po kvadratnom metru.

Brisbane, Foto: Pixabay

Poreska migracija

Promjene u poreskim zakonima dovele su do migracije bogatih stanovnika. U SAD-u, kalifornijski poreski prijedlog za milijardere naveo je osnivače poput Marka Zuckerberga, Larryja Pagea, Petera Thiela, Kena Griffina i Sergeya Brina da napuste državu i presele se u Miami. Tamo su kupili nekretnine vrijedne između 18 i 170 miliona dolara.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, ukidanje statusa nerezidenta (koji je strancima omogućavao plaćanje poreza samo na prihod ostvaren u Britaniji) dovelo je do odlaska milijardera poput brodovlasnika Johna Fredriksena, Christiana Angermayera i Nassefa Sawirisa, vlasnika Aston Ville.

Prema podacima Henley & Partners, Velika Britanija, Kina, Indija, Južna Koreja, Rusija i Brazil gube bogate stanovnike brže od drugih zemalja zbog poreza, političke nestabilnosti, ratova i potrage za boljim kvalitetom života.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa