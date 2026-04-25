Trenerica u Bundesligi ruši barijere, ali seksizam i mržnja ne posustaju

Marie-Louise Eta, 34, prošle sedmice imenovana je za privremenu trenericu bundesligaškog kluba nakon smjene nedovoljno uspješnog Steffena Baumgarta. Njeno iznenadno imenovanje tako je postalo historijska prekretnica jer je Union Berlin probio stakleni plafon u muškom profesionalnom fudbalu.

U utakmici 18. aprila protiv Wolfsburga, Eta je postala prva žena koja je vodila muški fudbalski tim u bilo kojoj od pet najjačih evropskih liga, Engleska, Francuska, Njemačka, Italija i Španija.

Nekoliko dana kasnije, nakon kišnog treninga u ponedjeljak, „Loui“, kako je zovu igrači i stručni štab, govorila je za CNN Sport o svojoj burnoj sedmici.

Sitna rastom, ali čvrstog karaktera, Eta je rekla da se radovala vikendu. „Radilo se o tome da od početka sve postavimo kako treba na terenu, bila sam sretna kada je utakmica počela“, kazala je.

Uprkos tome što je njen tim bio bolji u gotovo svim segmentima igre, njen debi u njemačkoj Bundesligi završio je nesretnim porazom 2:1 od Wolfsburga.

Seksizam, mržnja i mizoginija

Imenovanje je širom fudbalskog svijeta ocijenjeno kao veliki uspjeh.

Ipak, na društvenim mrežama brzo se pojavio dobro poznati talas mržnje, seksizma i mizoginije. Kratko pregledanje komentara na objavama Uniona pokazuje razmjere tog online zlostavljanja. Klub je, međutim, javno prozivao trolove.

U jednom odgovoru Union Berlin je napisao: „Je li to sve, vrati se u kuhinju? Razočarao si sve vrijedne mizogine ovdje.“

U drugom stoji: „Bez brige za tebe, ona trenira profesionalne fudbalere, ne seksističke trolove.“

Na pitanje kako se nosi s uvredama na internetu, Eta je rekla: „Fokusiram se na ono na šta mogu utjecati, a to je rad s momcima na terenu, svakodnevna fudbalska rutina. Važno je ostati koncentrisan i držati fokus na onome što radimo svaki dan.“

Philipp Köster, osnivač najpopularnijeg njemačkog fudbalskog magazina „11 Freunde“, rekao je da ga negativne reakcije nisu iznenadile.

„Kod svih društvenih i progresivnih odluka uvijek postoje ljudi koji to komentarišu i iskaljuju frustracije na internetu. Važno je ne pridavati im previše pažnje“, rekao je Köster.

Progresivno razmišljanje i neupitna stručnost

Köster smatra da je imenovanje Ete u skladu s progresivnom politikom Union Berlina, ali priznaje da ga je iznenadilo što su joj povjerili zadatak da osigura opstanak kluba u ligi, jer to ranije nije bilo nagoviješteno.

„Ali kada pogledate njenu stručnost, to je sasvim logično“, dodao je.

Njena inteligencija i razumijevanje fudbala, kaže, potpuno su neupitni.

„Mnogo važnije pitanje je zašto je fudbalu trebalo toliko dugo da stekne povjerenje u to da i žena može voditi muški tim. Ta pitanja su više neprijatna za fudbal nego za Marie Louise Etu.“

Eta je svjesna značaja svog imenovanja. „Znam da ovo ima veliki značaj i snažan signal za svijet“, rekla je. „Svjesna sam toga.“

Ipak, njen cilj ostaje jasan: „Važno je osvajati bodove i brinuti se o fudbalu.“

Za nekolicinu navijača koji su po jakom pljusku pratili otvoreni trening, nema sumnje u njene sposobnosti.

Dvadesetdvogodišnji Simon rekao je da je zadovoljan napretkom koji vidi pod njenim vodstvom. „Treba joj malo vremena da bolje upozna igrače, a onda će doći i bolji rezultati“, kazao je.

Što se tiče uvreda na internetu, dodao je: „Ne vidim problem. Ona je trener kao i svi drugi. Radi svoj posao i ostvarit će pobjede, nije važno da li je muškarac ili žena.“

Ipak, njen mandat na klupi vjerovatno će trajati još samo nekoliko utakmica. Predsjednik kluba Dirk Zingler rekao je da je njeno imenovanje privremeno, jer bi naredne sezone trebala preuzeti ženski tim Uniona. Prema njegovim riječima, zadržavanje Ete u muškom timu bilo bi loše za ženski fudbal.

Za Köstera, ipak, postoji mogućnost da Eta ostane na toj poziciji.

„U fudbalu je sve moguće. Ako naredne utakmice budu uvjerljive, inspirativne, ako euforija oko Ete poraste i navijači to požele, uz veliku podršku, mogu zamisliti da se o tome ozbiljno razmisli.“

Za „Loui“ sada slijedi završnica sezone. Tim u petak očekuje težak meč protiv RB Leipziga, nakon čega slijede utakmice protiv Kölna, Mainza i Augsburga.

Iako klub ne može izboriti plasman u evropska takmičenja, jedna pobjeda gotovo sigurno bi osigurala opstanak u Bundesligi. Ako dođe još pobjeda, uz dobru igru, moguće je da ćemo Etu gledati u ovoj ulozi i naredne sezone.

