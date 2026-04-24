Kako Spotify marginalizira balkanske umjetnike, objavljena analiza

U trenutku kada evropska muzička industrija naglašava inkluziju, raznolikost i ravnotežu, novo istraživanje koje je objavila Evropska komisija otkriva sve značajniji paradoks: Balkan, regija sa više od 55 miliona stanovnika i dubokim kulturnim naslijeđem, sistematski se izostavlja sa dominantnog muzičkog narativa Evrope. Umjesto da digitalne platforme otvore vrata globalnom tržištu, podaci sugerišu da upravo one dodatno produbljuju jaz između jugoistočne Evrope i ostatka kontinenta.

Analiza koju je bugarsko udruženje ANMIP-BG ukazuje na strukturalne prepreke koje ograničavaju vidljivost umjetnika iz regije. Međutim, glavno pitanje nije samo nedostatak zastupljenosti, već način na koji digitalni sistemi aktivno oblikuju i sužavaju prostor za balkansku muziku.

Digitalni filteri i algoritamska marginalizacija

Jedan od ključnih nalaza odnosi se na način na koji streaming platforme funkcionišu kao nevidljivi filteri. Bez regionalnih urednika koji razumiju jezik, kontekst i muzičke specifičnosti Balkana, sadržaj iz ove regije rijetko dospijeva na uticajne plej-liste. Zbog toga algoritmi ovih patformi favorizuju globalno dominantne izvođače, dok lokalni autori ostaju izvan glavnih tokova.

Ovakva struktura prisiljava umjetnike iz jugoistočne Evrope da prilagođavaju svoju muziku tržišnim očekivanjima. Pjevanje na engleskom jeziku ili stilističko udaljavanje od tradicionalnih zvukova postaju skoro nužni za ulazak u širi digitalni ekosistem. Ipak, takvi kompromisi često dolaze uz cijenu gubitka autentičnosti i slabljenje veze s lokalnom publikom, bez garancije međunarodnog uspjeha.

Istovremeno, nedostatak institucionalne podrške unutar samih platformi znači da umjetnici moraju ulagati dodatna sredstva u promociju kako bi postigli vidljivost izvan svojih granica.

Politike koje brišu male glasove

Poseban segment istraživanja fokusira se na monetizacijske politike, uključujući prag od 1.000 preslušavanja za ostvarivanje prihoda. Iako liče tek na zahtjeve tehničke prirode, ove mjere disproporcionalno utječu na manje i specijalizirane kataloge, uključujući folklornu i tradicionalnu muziku koja je ključna za kulturni identitet Balkana.

Podaci prikupljeni među izdavačima i izvođačima pokazuju da takve politike direktno utječu na prihode, posebno za umjetnike koji djeluju izvan najpopularnijih žanrova. Time se dodatno smanjuje motivacija za očuvanje autentičnih muzičkih izraza, jer oni postaju finansijski neodrživi u digitalnom okruženju.

Paradoksalno, upravo u trenutku kada potražnja za digitalnom muzikom u regiji raste a posebno u sferi streaming usluga, lokalni umjetnici ostaju izuzeti I bez beneficija tog rasta. Platforme tako propuštaju priliku da razviju novo tržište, ali i da obogate globalnu ponudu raznovrsnim zvukovima Balkana.

Evropski izazov kulturne ravnoteže

Ovakva situacija otvara šire pitanje odgovornosti evropskih institucija i industrije u očuvanju kulturne raznolikosti. Ako digitalni kanali postaju primarni način distribucije muzike, njihova struktura i politika imaju direktan utjecaj na to koje kulture će biti vidljive, a koje marginalizirane.

Nedostatak balkanske prisutnosti na velikim platformama ne znači samo gubitak za regionalne umjetnike, već i osiromašenje evropskog kulturnog prostora. Raznolikost jezika, stilova i tradicija, koja bi trebala biti temelj evropskog identiteta, ostaje nedovoljno predstavljena u digitalnom okruženju.

Istraživanje jasno ukazuje da bez ciljane intervencije, uključujući uvođenje regionalnih kuratora, prilagođavanje monetizacijskih modela i aktivno uključivanje jugoistočne Evrope u digitalne strategije, Balkanu prijeti sudbina da bude trajno nevidljiv na globalnoj muzičkoj sceni.

