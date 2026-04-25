Kako je američki vojnik zaradio 400.000 dolara kladeći se na svrgavanje Madura

Američki vojnik specijalnih snaga koji je učestvovao u vojnoj operaciji hvatanja Nicolása Madura uhapšen je nakon što se navodno kladio na njegovo svrgavanje prije nego što su te informacije postale javne.

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država podiglo je optužnicu protiv Gannona Kena Van Dykea jer je, kako se navodi, trgovao na platformi Polymarket zasnovanoj na kriptovalutama koristeći povjerljive informacije.

„To je jasan primjer trgovine na osnovu povlaštenih informacija i nezakonito je prema saveznom zakonu“, saopćili su zvaničnici Ministarstva pravde.

Van Dyke, aktivni pripadnik američke vojske stacioniran u bazi Fort Bragg u Sjevernoj Karolini, zaradio je više od 409.000 dolara, odnosno 303.702 funte, zahvaljujući svojim opkladama.

Američke snage su 3. januara, u dramatičnoj noćnoj operaciji, uhapsile Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores u njihovom kompleksu u Caracasu, te ih prebacile u New York gdje se suočavaju s optužbama za aktivnosti povezane sa narko kartelima, što oni negiraju.

Van Dyke se navodno kladio na vrijeme i ishod operacije poznate kao Operacija Absolute Resolve, kako bi ostvario finansijsku dobit, navedeno je u saopćenju Ministarstva pravde objavljenom u četvrtak.

Prema navodima tužilaštva, oko 26. decembra 2025. Van Dyke je otvorio račun na Polymarketu i počeo trgovati na tržištima vezanim za Madura i Venezuelu. Optužen je da je uložio više od 33.000 dolara, odnosno 24.500 funti, dok je posjedovao povjerljive, nejavne informacije o operaciji.

U objavi na društvenim mrežama, Polymarket je naveo: „Kada smo identificirali korisnika koji trguje na osnovu povjerljivih državnih informacija, slučaj smo prijavili Ministarstvu pravde i sarađivali u istrazi.“

Kompanija je dodala: „Trgovina na osnovu povlaštenih informacija nema mjesta na Polymarketu. Današnje hapšenje pokazuje da sistem funkcioniše.“

Van Dyke je optužen za nezakonito korištenje povjerljivih državnih informacija radi lične koristi, krađu nejavnih državnih podataka, robnu prevaru, elektronsku prevaru i nezakonite novčane transakcije, prema optužnici koja je objavljena u četvrtak.

„Naši vojnici imaju pristup povjerljivim informacijama kako bi izvršili svoje zadatke na siguran i efikasan način, i zabranjeno im je da te osjetljive informacije koriste za ličnu finansijsku korist“, izjavio je vršilac dužnosti državnog tužioca Todd Blanche.

„Široka dostupnost tržišta predviđanja relativno je nova pojava, ali savezni zakoni koji štite nacionalnu sigurnost u potpunosti se primjenjuju.“

Savezni tužilac za južni okrug New Yorka Jay Clayton dodao je da tržišta predviđanja „nisu utočište za korištenje zloupotrijebljenih povjerljivih ili tajnih informacija radi lične koristi“.

Zvaničnici Ministarstva pravde istakli su da je Van Dyke kao vojnik potpisao sporazume o povjerljivosti u kojima se obavezao da „nikada neće otkriti, objaviti ili na bilo koji način prenijeti bilo kakve povjerljive ili osjetljive informacije“ povezane s vojnim operacijama.

Savezni tužioci tvrde da je Van Dyke, od 8. decembra 2025. do najmanje 6. januara 2026., učestvovao u planiranju i provođenju operacije Absolute Resolve, te imao pristup osjetljivim i povjerljivim informacijama.

Američka Komisija za trgovinu robnim fjučersima, nezavisna savezna agencija, također je podnijela tužbu protiv njega, optužujući ga za trgovinu na osnovu povlaštenih informacija.

Na pitanje o ovom slučaju tokom jednog događaja u četvrtak, američki predsjednik Donald Trump rekao je da nije upoznat s detaljima, ali da će ih ispitati.

Govoreći o zabrinutosti da bi tržišta predviđanja mogla potaknuti zloupotrebe, predsjednik je rekao da „nije zadovoljan takvim stvarima“.

„Nažalost, cijeli svijet je pomalo postao kazino. Pogledajte šta se dešava širom svijeta, u Evropi i drugdje, svuda postoje ovakve vrste klađenja“, rekao je. „Nikada nisam bio veliki zagovornik toga.“

