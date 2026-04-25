Karte za finale Svjetskog prvenstva sada se preprodaju za više od 2 miliona dolara po komadu

Ako ste planirali s troje prijatelja uživo gledati finale Svjetskog prvenstva ove godine, možda imate priliku, ali samo ako vam budžet nema granica. Četiri karte koje se nalaze zajedno, iza jednog gola na stadionu MetLife, dostupne su za 19. juli.

Međutim, cijena otkriva pravu priču. Svaka karta prodaje se za nevjerovatnih 2.299.998,85 dolara, što ukupno iznosi više od 9 miliona dolara za četiri mjesta.

Sjedišta prve kategorije nalaze se na vrhu donjeg nivoa, odmah iza gola i blizu izlaza. Karte samo dva reda bliže terenu preprodaju se za nešto više od 16.000 dolara, dok one još bliže terenu dostižu cijenu veću od 24.000 dolara.

Još jedna karta u preprodaji dostiže istu astronomsku cifru od 2.299.998,85 dolara, iako se radi o mjestu treće kategorije, gotovo na samom vrhu stadiona iza gola.

REUTERS/Daniel Cole

Platforma bez ograničenja cijena

Karte su ponuđene putem FIFA Marketplacea, zvanične platforme koja omogućava navijačima da preprodaju ulaznice. FIFA ne kontroliše cijene na ovoj platformi, što znači da vlasnici karata mogu tražiti iznos koji žele. Ipak, organizacija uzima proviziju od 15 posto i od kupaca i od prodavača.

„FIFA-in Marketplace za preprodaju pruža sigurno, transparentno i pouzdano okruženje za navijače koji žele prodati ili prenijeti karte“, saopćio je portparol FIFA-e.

Dodaje se da su naknade usklađene sa standardima industrije sporta i zabave u Sjevernoj Americi.

Cijene koje oduzimaju dah

Platforma je dostupna korisnicima iz Kanade, Sjedinjenih Američkih Država i ostatka svijeta, dok zakoni u Meksiku zabranjuju preprodaju karata po cijenama višim od originalnih.

Najjeftinija karta za finale na ovoj platformi trenutno košta nešto manje od 11.000 dolara, dok najjeftinija karta za osobe u invalidskim kolicima dostiže skoro 15.000 dolara.

Ove cijene dolaze nakon što je FIFA prošle sedmice pustila u prodaju nove zvanične karte po cijeni od 10.990 dolara.

Sve to dodatno pojačava zabrinutost navijača, posebno jer je ovo Svjetsko prvenstvo najavljivano kao jedno od najpristupačnijih u historiji, uz već postojeće kritike zbog visokih troškova putovanja.

„Naša strategija cijena obuhvata širok raspon kategorija i iznosa, u skladu s potražnjom za svaku utakmicu“, poručili su iz FIFA-e.

Istakli su i da su u prodaji bile dostupne i povoljnije opcije, uključujući kategoriju 4, kao i najmanje 1.000 karata po cijeni od 60 dolara za svaku utakmicu putem nacionalnih saveza, uključujući i finale.

FIFA je naglasila da je neprofitna organizacija i da će prihod biti reinvestiran u razvoj fudbala.

