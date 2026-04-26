Noć koja je trebala biti glamurozna pretvorila se u horor: Haos i pucnjava na najvažnijoj večeri Washingtona

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i prva dama Melania Trump sjedili su na pozornici ogromne dvorane hotela Washington Hilton nešto nakon 20:30 u subotu navečer, razigrano komunicirajući s Ozom Pearlmanom.

Neposredno izvan sale, muškarac je protrčao kroz sigurnosni punkt držeći sačmaricu, razmjenjujući vatru s agentima Tajne službe koji su ga ganjali, prema snimcima nadzornih kamera objavljenim nakon incidenta.

U roku od nekoliko sekundi napadač je savladan prije nego što je uspio doći do dvorane u kojoj su se nalazili predsjednik, zvaničnici administracije, članovi Kongresa i neki od najistaknutijih novinara i urednika u zemlji, okupljeni na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika iz Bijele kuće.

Unutar pretrpane sale, gosti su već sjedili i počeli jesti burratu i salatu od krastavaca kada je postalo jasno da se večer pretvara u nešto zastrašujuće. Pucketavi zvukovi koji su dolazili izvan dvorane brzo su utišali glasni žamor razgovora.

Onima unutra nije bilo jasno o čemu se radi. Čak ni sam predsjednik nije odmah shvatio šta se događa. Trump je isprva pomislio da je pao poslužavnik s tanjirima, što je kasnije i spomenuo iz Bijele kuće, još uvijek u smokingu.

Međutim, kada su naoružani policijski službenici počeli ulaziti u salu sa svih strana, postalo je očigledno da se dogodio ozbiljan incident. Povici „svi dolje“ odjekivali su dvoranom dok su se gosti i konobari bacali ispod stolova i stolica tražeći zaklon.

Glavni sto je gotovo odmah ispražnjen. Potpredsjednik JD Vance povučen je unazad i sklonjen s lijeve strane pozornice. Dok su agenti s puškama trčali prema bini, predsjednikova zaštita ga je opkolila. Tokom evakuacije činilo se da je Trump nakratko pao na pod prije nego što su on i prva dama odvedeni u sigurnu prostoriju u hotelu. Ostali koji su sjedili s njima prebačeni su u drugu prostoriju.

„Sve nas je preplašilo“

Gosti koji su u tom trenutku napuštali salu prije glavnog jela, među njima i novinar CNN a Wolf Blitzer, našli su se u opasnosti. Blitzer je upravo izašao iz toaleta kada je vidio napadača svega nekoliko metara od sebe.

„Počeo sam čuti pucnjeve u hodniku blizu mene, a sljedeće čega se sjećam jeste da me policajac oborio na pod i legao preko mene“, rekao je Blitzer. „Pucnji su bili toliko glasni i zastrašujući da su nas sve preplašili. Nismo imali pojma šta se događa.“

Blitzer je potom sklonjen nazad u toalet zajedno s više od deset drugih osoba. U haosu je izgubio cipelu.

Napadač je, prema policiji, bio naoružan sačmaricom, pištoljem i s više noževa. Jedan agent Tajne službe pogođen je u prsa, ali je preživio zahvaljujući panciru.

Osumnjičeni je identificiran kao Cole Tomas Allen, 31 godišnjak iz predgrađa Los Angelesa, nastavnik i programer videoigara. Bio je registrirani gost hotela i, prema riječima vlasti, djelovao je sam.

Napadač nije pogođen, ali je prebačen u bolnicu na liječenje.

U sali je zavladala tišina, prekidana povremenim uzdasima. Neki su ostali skriveni iza stolova, dok su drugi, uključujući novinare, vadili telefone pokušavajući zabilježiti historijski trenutak.

Članovi kabineta, raspoređeni po različitim stolovima, brzo su evakuirani uz pratnju svojih osiguranja koja su putem radija javljala da je otvorena vatra.

Policajci su pretraživali prostoriju, penjali se na stolice i dozivali imena zvaničnika koje su trebali izvesti. Veliki broj visokih dužnosnika na jednom mjestu dodatno je pokazao ozbiljnost situacije.

Dok su gosti ležali na podu, čuo se glas koji je povikao „Bog blagoslovio Ameriku“.

Nakon što su policajci počeli napuštati salu, ljudi su se polako dizali. Signal za mobilne telefone bio je slab, ali su mnogi pokušavali kontaktirati redakcije ili porodice.

Ova manifestacija se tradicionalno održava u hotelu Washington Hilton, nešto više od jednog kilometra od Bijele kuće. Upravo ispred tog hotela 1981. godine izvršen je atentat na predsjednika Ronalda Reagana.

Trka prema Bijeloj kući

Kako je večer odmicala, nije bilo jasno hoće li se program nastaviti. U jednom trenutku najavljeno je čak i posluživanje glavnog jela.

I Trump i predsjednica Udruženja dopisnika iz Bijele kuće, novinarka Weijia Jiang, u početku su željeli nastaviti događaj. Trump je iz sigurnosne prostorije čak razmatrao povratak u salu.

Ipak, Tajna služba to nije dozvolila.

„Borio sam se da ostanem, ali to je protokol“, rekao je Trump kasnije.

Gotovo sat vremena nakon incidenta, predsjednik je odlučio vratiti se u Bijelu kuću i održati konferenciju za medije. Gosti su u međuvremenu počeli napuštati hotel, dok je sigurnosni obruč otežavao izlazak.

Novinari su u svečanoj odjeći žurili prema vozilima kako bi što prije stigli do Bijele kuće.

Kada se Trump pojavio u sali za brifinge, okružen potpredsjednikom i sigurnosnim zvaničnicima, zahvalio se organizatorima i rekao da je incident, koliko god bio šokantan, na trenutak ujedinio političke protivnike i medije.

„Bilo je neočekivano, ali reakcija službi bila je nevjerovatna“, rekao je.

U blizini je tiho stajala i Melania Trump, koja je zajedno s njim bila sklonjena u sigurnu prostoriju.

„To je za nju bilo traumatično iskustvo“, priznao je Trump. „Sve se odvijalo jako brzo.“

Prva dama ranije nije bila prisutna tokom prethodnih pokušaja atentata na njenog supruga, ali je često izražavala zabrinutost za sigurnost porodice.

„Više puta mi je rekla da je moj posao opasan, ali to važi i za nju“, rekao je Trump.

Kasnije, kada su je novinari upitali da li želi dati izjavu o događaju, odlučila je da ne govori.

