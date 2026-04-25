Kamen iz pustinje bez kojeg svijet ne može, bez njega nema hrane

Maroko vadi fosfatnu rudu iz tri površinska kopa i posjeduje dvije trećine poznatih rezervi ove ključne sirovine.

Usred marokanske pustinje, tačnije u separatističkoj Zapadnoj Sahari, nalazi se rudnik koji transportuje fosfatnu stijenu najdužom transportnom trakom na svijetu do luke na atlantskoj obali i dalje do globalnih kupaca. Oni pretvaraju sirovinu u fosfor, ključni sastojak gnojiva koja podržavaju globalnu sigurnost hrane i baterija za električna vozila.

Maroko ima dvije trećine poznatih svjetskih rezervi fosfatnih stijena, prema podacima Američkog geološkog zavoda. Globalne rezerve se procjenjuju na oko 73 milijarde tona, od čega se 50 milijardi tona nalazi u Maroku. Kina je sljedeća sa mnogo manjim rezervama (3,4 milijarde tona), zatim druge sjevernoafričke zemlje (Alžir, Tunis, Egipat) i Rusija.

Uprkos tome što ima daleko najveće rezerve, Maroko je drugi najveći svjetski proizvođač fosfatne rude, sa 36 miliona tona godišnje proizvodnje prošle godine, znatno iza Kine (110 miliona tona). Međutim, državna rudarska kompanija OCP Group, koja posluje više od jednog vijeka i također prerađuje rudu u fosfornu kiselinu i proizvodi gnojiva, najveći je svjetski izvoznik fosfata, generirajući više od tri posto bruto domaćeg proizvoda (BDP) Maroka.

Takozvana NPK gnojiva zasnivaju se na tri hranjiva sastojka – dušiku (hemijski simbol N), kalijumu (K) i fosforu (P). Posljednji se proizvodi iz fosfatne stijene i jedini je od ta tri koji se ne može zamijeniti nijednim drugim hranjivim sastojkom.

Kineske investicije

Fosfor je izuzetno važan element za osiguranje globalne sigurnosti hrane. Prema podacima USGS-a, u svijetu ne nedostaje fosfatnih stijena, a SAD su treći najveći proizvođač fosfatnih stijena sa 20 miliona tona u 2025. godini. Međutim, u geopolitičkoj konkurenciji između SAD-a i Kine, Kina je u boljoj poziciji da kontroliše ovu sirovinu.

Kineski proizvođači gnojiva posljednjih su godina ulagali milione dolara i sklapali partnerstva s OCP-om, pomažući marokanskoj kompaniji da uspostavi pogone za preradu fosfatnog kamena i proizvodnju gnojiva te poboljša logistiku u marokanskim lukama.

Kineske investicije također pomažu Maroku da uspostavi proizvodni lanac za određenu vrstu baterija za električna vozila. Riječ je o litijum-željezno-fosfatnim (LFP) baterijama, koje se sve više koriste zbog nižih troškova proizvodnje, posebno u električnim vozilima niže klase. Gotovo polovinu globalnog tržišta LFP baterija kontrolira kineski gigant u proizvodnji baterija CATL.

Carina SAD-a

U međuvremenu, SAD su 2021. godine uvele carinu od 20% na marokanski fosfat, na nagovor domaćeg proizvođača Mosaic Company sa sjedištem na Floridi. Ove carine ostaju na snazi ​​i danas, iako poljoprivrednici već dugo pozivaju na njihovo ukidanje zbog rastućih cijena gnojiva.

Nakon izbijanja rata na Bliskom istoku, koji su Izrael i SAD započeli napadom na Iran, administracija predsjednika Donalda Trumpa ponovo se okreće Maroku kako bi nadoknadila gubitak pošiljki gnojiva s Bliskog istoka, koji je ujedno i važna regija za izvoz gnojiva.

U martu su američka udruženja poljoprivrednika obnovila svoj poziv za ukidanje tarifa. „Sjedinjene Američke Države jednostavno nemaju dovoljno domaćih resursa fosfata da same zadovolje poljoprivrednu potražnju“, napisala je koalicija. Administracija je u martu povukla svoju žalbu na trgovinskom sudu zbog marokanskih carina, omogućivši smanjenje tarifa na nešto više od 2 posto, ali ih nije ukinula.

Tri rudnika

OCP vadi fosfatnu rudu iz tri površinska kopa u Maroku. Najveći dio proizvodnje – oko 70 posto – dolazi iz rudnika Khouribga, koji također sadrži većinu marokanskih rezervi. Cjevovod duži od 200 kilometara transportuje rudu, pomiješanu s vodom, do postrojenja za preradu Jorf Lasfar ili do luke Casablanca, odakle se izvozi kao neobrađena ruda.

Još jedno važno nalazište je kompleks Gantour, odakle se stijena željezničkim prijevozom prevozi do lučkog grada Safi, gdje se ili prerađuje u fosfatne proizvode ili direktno izvozi.

Treća lokacija je rudnik Boucraa. Nalazi se u “južnim provincijama” zemlje, kako vlasti i državna kompanija OCP nazivaju zapadni dio Zapadne Sahare, koji okupiraju od 1975. godine. Rudnik, kojim upravlja podružnica OCP-a, Phosboucraa, sadrži samo dva posto marokanskih rezervi fosfatne stijene, ali proizvodi oko tri miliona tona godišnje, nešto manje od 10 posto proizvodnje zemlje. Stijena iz rudnika putuje do luke Laayoune preko transportne trake duge 100 kilometara, najduže na svijetu.

Maroko je u sporu oko statusa Zapadne Sahare s pokretom za nezavisnost pod nazivom Polisario Front, koji podržava susjedni Alžir. Grupa kontrolira istočni dio Zapadne Sahare, dok je Maroko odvojio zapadni dio koji okupira od istočnog dijela zidom dugim 2.700 kilometara. Maroko tvrdi da rudnik ulaže u lokalnu ekonomiju i razvija je, dok Polisario Front tvrdi da pljačka prirodne resurse na koje Maroko nema prava. Spor ostaje neriješen, ali neki kupci su u prošlosti prestali kupovati fosfatnu stijenu iz spornog rudnika zbog etičkih problema.

Autor Jan Articek, Forbes Slovenija

