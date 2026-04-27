Žele biti globalni igrač: Godišnje će proizvoditi 1.000 tona litija dovoljnih za 25.000 električnih vozila

Kanada je napravila značajan iskorak u globalnoj utrci za litij, otvaranjem prve komercijalne rafinerije litija baterijskog kvaliteta u Sjevernoj Americi.

Postrojenje kompanije Mangrove Lithium u Delta predstavlja prvu komercijalnu elektrohemijsku rafineriju ove vrste na kontinentu, s kapacitetom proizvodnje oko 1.000 tona litija godišnje, što je dovoljno za približno 25.000 električnih vozila.

Uprkos ovom napretku, Kina i dalje kontroliše oko polovine svjetskog tržišta litija, što joj daje značajnu ekonomsku i geopolitičku prednost. Ova dominacija dodatno naglašava ranjivost drugih zemalja koje zavise od uvoza ovog ključnog resursa, često nazivanog bijelim zlatom.

Litij-ionske baterije danas pokreću gotovo sve, od pametnih satova i mobilnih telefona do električnih vozila i velikih sistema za skladištenje energije. U kontekstu rasta cijena nafte i gasa, posebno zbog zatvaranja Hormuškog moreuza, očekuje se dodatno ubrzanje razvoja sektora električnih vozila i čiste energije, što povećava globalnu potražnju za litijem.

Godina 2026. već se smatra izuzetno važnom za litijsku industriju, a sve veći broj država nastoji razviti vlastite kapacitete za proizvodnju i preradu kako bi smanjio zavisnost od Kine.

Nova rafinerija koristi naprednu elektrohemijsku tehnologiju koja omogućava efikasniju, fleksibilniju i ekološki održiviju preradu litija u poređenju s tradicionalnim metodama. Direktor i osnivač kompanije, Saad Dara, izjavio je da ovaj projekat pokazuje kako se litij može rafinirati domaće, održivo i konkurentno.

Kompanija planira značajno proširenje u istočnoj Kanadi, gdje bi nova postrojenja mogla proizvoditi dovoljno materijala za čak 500.000 električnih vozila godišnje. Ovaj plan uključuje preradu litija i obrade rude iz domaćih rudnika.

Projekti kompanije imaju snažnu podršku vlade Kanade, koja ih vidi kao ključne za energetsku sigurnost i ekonomsku nezavisnost zemlje. Ova strategija dodatno je dobila na značaju tokom administracije Donalda Trumpa, dok je aktuelni premijer Mark Carney stavio razvoj kritičnih minerala u središte svoje politike.

Kanadski ministar energetike Tim Hodgson istakao je da ovakvi projekti doprinose sigurnijim lancima snabdijevanja, otvaranju novih radnih mjesta i razvoju inovacija u oblasti čiste energije, javlja Oilprice.

Ipak, domaća eksploatacija litija nosi i ozbiljne izazove. Proces vađenja često ima značajan utjecaj na okoliš, posebno na vodne resurse i lokalne zajednice. Iako je prebacivanje proizvodnje iz siromašnijih zemalja etički prihvatljivije, ostaje pitanje kako će se zaštititi zajednice u kojima će se eksploatacija odvijati i pod kojim uslovima.

