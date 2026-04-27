Kako LVMH i italijanska kožarska industrija lobiraju protiv evropskog zakona o zaštiti šuma

Dok se evropski zakonodavci bore za strožu zaštitu šuma, u središtu kontroverze našao se prestižni italijanski proizvođač kože pod okriljem francuskog konglomerata LVMH.

Istraživanje nevladine organizacije Global Witness razotkrilo je mrežu nabavke sirovina iz Paragvaja, povezujući prestižne brendove s krčenjem šuma na povrsini većoj od 100.000 hektara. Iako se menadžmenti navedenih firmi javno zalažu za održivost, iza kulisa ulažu značajne napore na izuzimanje kožarskog sektora iz novih ekoloških pravila Evropske unije, otvarajući pitanje stvarne odgovornosti luksuzne industrije u zaštiti globalnih ekosistema.

Lobiranje za izuzeće

Industrijski lobisti, predvođeni Fabriziom Nutijem, predsjednikom grupacije Nuti Ivo i prvim čovjekom italijanskog udruženja kožara, pokušavaju uvjeriti Evropsku komisiju da koža ne bi trebala biti obuhvaćena regulativom protiv sječe šuma (EUDR). Industrija tvrdi da je koža nusproizvod mesne industrije koji bi, u suprotnom, završio kao otpad. Nuti upozorava da bi strogi zahtjevi za podacima o lancu snabdijevanja mogli preko noći ugasiti poslovanje brojnih kompanija.

Međutim, podaci platforme Export Genius pokazuju da je tokom 2025., grupacija Nuti Ivo uvezla oko 2.710 tona kože iz Paragvaja, uključujući goveđu i bivolju kožu. Vrijednost ove robe iznosila je približno 3,8 miliona dolara. Istraga je također otkrila da je Nuti suvlasnik paragvajske štavionice Parpelli, koja sirovine nabavlja od kompanija povezanih s visokim rizikom od krčenja šuma u Gran Chacu, drugoj po veličini šumi u Južnoj Americi.

Sukob ekoloških ciljeva i realnosti lanca snabdijevanja

Modni gigant LVMH, u čijem su vlasništvu brendovi poput Christiana Diora i Tiffany & Co, zvanično tvrdi da ne nabavlja kožu iz Južne Amerike i ističe posvećenost politici zaustavljanja deforestacije do 2025. Ipak, suočeni s dokazima o uvozu, glasnogovornici su priznali da su male količine nabavljene kao dio ugovora koji su prethodili akviziciji Nuti Ivo grupe 2023. godine. Global Witness naglašava da praćenje izvora sirovina u ovom lancu ima ozbiljne nedostatke, jer se samo 45% kože može pratiti do konkretne klaonice.

Politico napominje da su ekološke organizacije poput Earthsighta i Human Rights Watcha pisale predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, upozoravajući je da bi izuzeće kože iz novih pravila stvorilo apsurdnu situaciju u kojoj bi meso s iskrčenih područja bilo zabranjeno, dok bi se koža tih životinja slobodno prodavala.

Prema procjenama UN-a, čak 90% gubitka šuma uzrokovano je poljoprivrednom ekspanzijom, a u Južnoj Americi to direktno ugrožava i prava autohtonih zajednica čija je zemlja često meta ilegalne eksploatacije. Dok se čeka konačna odluka Brisela, teret dokazivanja stvarne ekološke etike ostaje na najvećim svjetskim igračima.