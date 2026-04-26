U slikama: Hronologija događaja u Washingtonu (FOTO)

Predsjednik SAD-a Donald Trump hitno je evakuisan s večere dopisnika Bijele kuće nakon što su se čuli pucnji unutar jednog hotela u Washingtonu.

Neki od najistaknutijih američkih političara, diplomata i novinara bili su okupljeni u balskoj sali hotela Washington Hilton kada su bili primorani da se sklone ispod stolova.

Osumnjičeni je identificiran kao Cole Tomas Allen, 31, iz Torrancea u Kaliforniji, javljaju američki mediji. Bit će formalno optužen pred sudom u ponedjeljak.

Jedan pripadnik američke sigurnosne službe je povrijeđen i zbrinut u bolnici, saopćile su vlasti.

Ovako je protekla noć u slikama

Predsjednik SAD-a Donald Trump, prva dama Melania Trump, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt i viša dopisnica CBS News-a iz Bijele kuće Weijia Jiang prisustvuju godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, D.C., SAD, 25. aprila 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Predsjednik SAD-a Donald Trump ispraćen je iz prostorije nakon što je muškarac otvorio vatru sačmaricom na pripadnike osiguranja ispred prostorije, tokom godišnje večere Udruženja dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, D.C., SAD, 25. aprila 2026., u ovom statičnom kadru iz video snimka. REUTERS/Bo Erickson

Sekretar za zdravstvo Robert F. Kennedy Jr. i njegova supruga Cheryl Hines, te zamjenik šefa kabineta za politiku Stephen Miller i njegova supruga Katie Miller, ispraćeni su iz prostorije od strane agenata Tajne službe, ubrzo nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump evakuisan, nakon što je muškarac otvorio vatru sačmaricom na pripadnike osiguranja ispred prostorije tokom godišnje večere Udruženja dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, D.C., SAD, 25. aprila 2026., REUTERS/Bo Erickson

Sigurnosni zvaničnici reaguju dok napadač otvara vatru tokom godišnje večere Udruženja dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, D.C., SAD, 25. aprila 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Pripadnici policije patroliraju mjestom događaja nakon incidenta s pucnjavom tokom godišnje večere Udruženja dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, D.C., SAD, 25. aprila 2026. REUTERS/Ken Cedeno

Gosti se sklanjaju nakon što su predsjednik SAD-a Donald Trump i prva dama Melania Trump hitno izvedeni iz večere Udruženja dopisnika Bijele kuće od strane agenata Tajne službe, kada je muškarac otvorio vatru sačmaricom na pripadnike osiguranja ispred prostorije, u Washingtonu, D.C., SAD, 25. aprila 2026. Fotografija snimljena mobilnim telefonom. REUTERS/Evan Vucci

Gosti se grle nakon incidenta s pucnjavom tokom godišnje večere Udruženja dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, D.C., SAD, 25. aprila 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Pripadnici policije privode Colea Tomas Allena, osumnjičenog za incident pucnjave tokom godišnje večere Udruženja dopisnika Bijele kuće, u Washingtonu, D.C., SAD, 25. aprila 2026. DONALD J TRUMP putem Truth Social/Handout putem REUTERS-a

FBI agenti djeluju ispred rezidencije povezane s Coleom Tomasom Allenom, osumnjičenim za incident pucnjave tokom godišnje večere Udruženja dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, D.C., u Torranceu, Kalifornija, SAD, 25. aprila 2026. REUTERS/Daniel Cole

FBI agenti napuštaju rezidenciju povezanu s Coleom Tomasom Allenom, osumnjičenim za incident pucnjave tokom godišnje večere Udruženja dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, D.C., u Torranceu, Kalifornija, SAD, 26. aprila 2026. REUTERS/Daniel Cole