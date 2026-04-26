U slikama: Hronologija događaja u Washingtonu (FOTO)

Predsjednik SAD-a Donald Trump hitno je evakuisan s večere dopisnika Bijele kuće nakon što su se čuli pucnji unutar jednog hotela u Washingtonu.
Neki od najistaknutijih američkih političara, diplomata i novinara bili su okupljeni u balskoj sali hotela Washington Hilton kada su bili primorani da se sklone ispod stolova.
Osumnjičeni je identificiran kao Cole Tomas Allen, 31, iz Torrancea u Kaliforniji, javljaju američki mediji. Bit će formalno optužen pred sudom u ponedjeljak.
Jedan pripadnik američke sigurnosne službe je povrijeđen i zbrinut u bolnici, saopćile su vlasti.
