Bogati kandidat za FED: Investicije, nekretnine i milijarde iza kulisa

Kevin Warsh, kojeg je predsjednik Donald Trump izabrao za čelnika Federalnih rezervi (Fed), pojavio se u utorak ujutro pred Senatskim bankarskim odborom na saslušanju za potvrdu. Odgovarajući na zabrinutost demokrata u Senatu u vezi s nezavisnošću FED-a i pritiskom predsjednika, Warsh je uglavnom izbjegavao raspravu o detaljima svog bogatstva.

Senatorica Elizabeth Warren je ranije kritikovala njegovo netačno finansijsko izvještavanje. Pored optužbi za loše upravljanje krizom iz 2008. godine dok je bio guverner FED-a od 2006. do 2011. godine i nazivanja “predsjednikovim Trumpovim lično odabranim poslušnikom”, Warren je rekla da njegov izvještaj “ne otkriva u potpunosti obim njegove imovine”. To stvara neposredne probleme. “Jedan ili više od desetina njegovih fondova i subjekata mogli bi posjedovati dionice u zabranjenim finansijskim institucijama, a da javnost nikada ne sazna”, navodi se u izvještaju koji je 15. aprila objavio njegov odbor.

Na saslušanju prije dva dana, Warren je nastavila vršiti pritisak na Warsha, čiji je svekar milijarder i Trumpov prijatelj Ronald Lauder. Pitala ga je da li njegov Juggernaut Fund LP ulaže u firme pod kontrolom Kine ili kompanije povezane s Trumpom i njegovom porodicom ili Jeffreyjem Epsteinom. Warsh je odgovorio da će “ta imovina biti prodata” ako bude potvrđen. U finansijskom podnesku podnesenom 10. aprila, rekao je da imovina nije detaljno opisana “zbog postojećih sporazuma o povjerljivosti”.

Foto: Reuters

Bogata supruga

Očigledno nije bio posebno otvoren kada su u pitanju lične finansije. U podnesku je naveo vlastitu imovinu u rasponu od 135 miliona do više od 226 miliona dolara, kao i dodatnih 56 do 95 miliona dolara za svoju suprugu, nasljednicu kozmetičkog carstva Estée Lauder, Jane Lauder. Ona radi za kompaniju skoro tri decenije i još uvijek je članica upravnog odbora. Forbes procjenjuje njeno bogatstvo na 2 milijarde dolara, od čega tri četvrtine dolazi od njenog udjela u kompaniji koju je osnovala njena baka 1946. godine. Čak i bez njenog bogatstva, Warshova imovina daleko premašuje imovinu sadašnjeg predsjednika FED-a Jeromea Powella, koji je prošle godine prijavio između 19 i 75 miliona dolara.

Većina njegovog bogatstva povezana je s njegovim radom kao partnera u Duquesne Family Officeu milijardera Stanleyja Druckenmillera, gdje Warsh radi od 2011. godine. Njegove dvije najveće investicije – obje pod nazivom Juggernaut Fund LP i vrijedne više od 50 miliona dolara – dio su te firme, a nije jasno u šta fondovi ulažu.

Investicije u brojne kompanije

Warsh također posjeduje između 250.000 i 500.000 dolara u desetinama startupova i privatnih kompanija, uključujući softverskog giganta Databricks, Crusoe, kompaniju za razvoj podatkovnih centara zasnovanih na umjetnoj inteligenciji, platformu za tržišta predviđanja Polymarket i SpaceX Elona Muska. Nije precizirano da li prijavljene vrijednosti predstavljaju iznos u trenutku ulaganja ili trenutnu vrijednost.

Mnoge od tih investicija – uključujući kripto firme – drže se putem entiteta DCM Investments 10, povezanog s Drakenmillerovom kancelarijom i fondovima kojima upravlja Abstract Ventures sa sjedištem u San Franciscu.

Warsh također navodi 72 subjekta pod nazivom THSDFS LLC, također povezane s Drakenmillerom, sa samo jednom specifičnom investicijom u blockchain platformu za putovanja TravelXChange. Pretraga Komisije za vrijednosne papire i berzu otkrila je dodatna ulaganja tih firmi u fintech kompanije Affirm i Chime, dijagnostičku firmu Veracyte i platformu za prodaju karata StubHub. Također je prijavljeno da imaju obaveze između 3 i 12 miliona dolara, uključujući kapitalne obaveze prema osam tih firmi.

Nekretnine i konji

Detalji o nekretninama su također zanimljivi: kuća sa četiri spavaće sobe u Palm Beachu vrijedna 12 miliona dolara (na njegovo ime), penthouse vrijedan osam miliona dolara u njujorškom naselju NoLiTa (na ime njegove supruge), četiri povezane nekretnine u East Hamptonu ukupne vrijednosti 18 miliona dolara, kao i udio u dvije ergele trkaćih konja.

Za razliku od svoje supruge, Warsh ne potiče iz milijarderske porodice. Rođen je u Albanyju, u porodici gdje je njegov otac proizvodio školske uniforme, a majka novinarka. Diplomirao je javnu politiku na Stanfordu 1992. godine, a zatim je završio pravo na Harvardu. Karijeru je započeo u Morgan Stanleyju 1995. godine, a 2002. godine pridružio se administraciji Georgea W. Busha kao specijalni asistent za ekonomsku politiku – iste godine kada se oženio Jane Lauder. Nekoliko godina kasnije, 2006. godine, nominovan je u Odbor guvernera Federalnih rezervi.

Sa suprugom Jane Lauder, nasljednicom kozmetičkog carstva Estée Lauder

Tokom posljednje dvije decenije bio je član upravnih odbora kompanija kao što su UPS i Coupang, kao i konsultant u investicionoj firmi Cerberus Capital Management.

Visok prihod

Ti angažmani donijeli su mu značajne prihode. Samo u 2025. godini zaradio je između 6,3 i 11,4 miliona dolara, uključujući 10,2 miliona dolara od Duquesnea i 750.000 dolara od Cerberusa, kao i honorare za govore za kompanije poput BTG Pactual, Eli Lilly, TPG i Warburg Pincus. Prema Komisiji za vrijednosne papire i berzu, njegove dionice u UPS-u i Coupangu vrijede oko tri, odnosno devet miliona dolara.

Ovo nije prvi put da je Warsh blizu mjesta predsjednika FED-a. Trump ga je razmatrao 2017. godine, ali se na kraju odlučio za Powella, odluku zbog koje je kasnije rekao da žali. Ako bude potvrđen, Warsh će morati prodati većinu svojih investicija i pozicija u roku od 90 dana, uključujući one povezane s fondovima Drakenmiller i Abstract Ventures.

To bi moglo biti nepovoljno za njega ako neke od investicija – poput SpaceX-a – izađu na berzu s vrijednošću od čak 2 biliona dolara nakon tog roka. U svakom slučaju, bogatstvo njegove supruge i porodice Lauder vjerovatno bi moglo ublažiti bilo kakve gubitke.

Giacomo Tognini, Simone Melvin, Forbes

