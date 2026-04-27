Cijene nafte opet u porastu nakon propalih pregovora SAD-a i Irana

Cijene nafte su porasle nakon što su planovi za drugi krug mirovnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo zapeli.

Brent, globalni referentni pokazatelj, porastao je za oko dva posto na 109,33 dolara po barelu, dok je nafta kojom se trguje u Sjedinjenim Američkim Državama također zabilježila rast od dva posto i dostigla 96,78 dolara.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u subotu da je Washington otkazao planove za slanje tima u Pakistan radi pregovora s iranskim predstavnicima.

Globalne energetske zalihe pod snažnim su pritiskom od početka sukoba s Iranom, jer je ključni pomorski prolaz, Hormuški moreuz, praktično zatvoren zbog konflikta.

Iranski ministar vanjskih poslova Seyed Abbas Araghchi izjavio je u nedjelju da se vode važne rasprave o bilateralnim pitanjima i regionalnim dešavanjima s Omanom, susjednom državom uz moreuz.

Na društvenim mrežama napisao je da je fokus razgovora bio na načinima osiguravanja sigurnog prolaza koji bi koristio svim susjedima i svijetu, naglašavajući da su susjedi prioritet.

Araghchi je u ponedjeljak doputovao u Sankt Peterburg s ciljem susreta i razgovora s ruskim predsjednikom Vladimir Putin, javila je iranska državna novinska agencija Irna.

Oko petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina obično prolazi kroz Hormuški moreuz.

Cijena Brent nafte porasla je za više od deset posto otkako je Trump prošle sedmice najavio produženje primirja s Teheranom kako bi se iranskom rukovodstvu dala prilika da predstavi jedinstven prijedlog.

Sophie Huynh iz BNP Paribas upozorila je da bi dugotrajno zatvaranje moreuza moglo utjecati na cijene svega, od vreća za smeće do lijekova.

Istakla je da se često potcjenjuje koliko širok spektar proizvoda može biti pogođen nestašicom nafte, naglašavajući da se zapravo ne troši sirova nafta već proizvodi koji iz nje nastaju.

Dodala je da bi posljedice po lance snabdijevanja bile dalekosežne ukoliko bi zatvaranje potrajalo duže od nekoliko sedmica.

Prema riječima ekonomskog predavača Goh Jing Ronga sa Singapore Management University, trgovci naftom trenutno manje reagiraju na naslove u medijima i čekaju uvjerljive dokaze o smirivanju sukoba.

Naglasio je da tržište traži konkretne pokazatelje, a ne krhke i lako promjenjive sporazume o prekidu vatre.

Trump je na društvenoj mreži Truth Social napisao da je previše vremena izgubljeno na putovanja i da je slanje američkih predstavnika u Islamabad zahtijevalo previše posla.

Dodao je i da unutar iranskog rukovodstva vladaju ozbiljne podjele i konfuzija, ističući da niko ne zna ko zapravo donosi odluke.

Na berzama, londonski indeks FTSE 100 pao je za 0,18 posto na početku trgovanja. Francuski CAC ostao je gotovo nepromijenjen, dok je njemački DAX zabilježio blagi rast od 0,13 posto.

Azijska tržišta završila su dan u plusu, a neka su dostigla rekordne nivoe uprkos ranijem naglom padu na početku sukoba.

Japanski indeks Nikkei 225 porastao je za 1,38 posto, čime je nastavio rast od skoro 14 posto u posljednjih mjesec dana.

Južnokorejski Kospi skočio je za više od 20 posto u istom periodu, uz dnevni rast od 2,15 posto.

Na početku sukoba, japanske i južnokorejske dionice bile su pod snažnim pritiskom zbog velike ovisnosti njihovih ekonomija o energentima iz Zaljeva.

