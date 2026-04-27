Euro uskoro u novom dizajnu, ukida se novčanica od 500

Projekat izdavanja redizajnirane nove serije novčanica euro koji je Evropska centralna banka (ECB) pokrenula krajem 2021. godine ušao je u završnu fazu dizajnerskog procesa. U julu prošle godine ECB je otvorila konkurs za evropske grafičke dizajnere kako bi prikupila vizualne prijedloge za novu seriju novčanica, a krajnji rok da izabrani dizajneri koji su prošli selekciju, podnesu svoje finalne prijedloge vizualnih rješenja je kraj ovog mjeseca. Prijedlozi potom odlaze pred stručni žiri, a na posljetku i na razmatranje Upravnog vijeća ECB. Podsjećamo, ECB je krajem 2021. godine najavila razvijanje nove serije novčanica, a 2023. godine objavila da će redizajn imati dvije teme: „Evropska kultura“ i „Rijeke i ptice“.

“Želimo osigurati da euro novčanice ostanu dostupne, te da i dalje budu sigurno i efikasno sredstvo plaćanja. Također, želimo da novčanice eura budu održivije i ekološki prihvatljivije. Zato ispitujemo njihov utjecaj na okoliš kako bismo identificirali mogućnosti za smanjenje njihovog utjecaja na okoliš putem novih materijala i procesa. Proces redizajna je također prilika da novčanice učinimo inkluzivnijim”. navodi ECB.

Zašto se ukida novčanica od 500 eura

ECB će u novoj seriji novčanica ukinuti novčanicu od 500 eura, što je najavljeno ranije, ali je sada izvjesno. Međutim, to ne znači da se postoječe novčanice od 500 eura, koje su u opticaju, neće moći koristiti. One će biti platežno sredstvo i dalje, te nije najavljeno vremensko ograničenja za korištenje.

Ukidanje novčanice od 500 eura kako je pojašnjeno ima za cilj smanjenje rizika od pranja novca i efikasnijeg praćenja finansijskih tokova. Nakon što žiri odabere 10 tema, one će biti dostavljene Odboru ECB-a, koji će nakon što konkurs završi, a očekuje se u junu ove godine, provesti javnu anketu kako bi čuo i glas građana vezano za izgled nove serije novčanica euro. Očekuje se da će finalni izgled biti objavljen do kraja ove godine, dok se datum puštanja u opticaj novih novčanica još uvijek ne zna.

Uskoro, novi, unaprijeđeni dizajn KM

Osim EU i BiH radi na novom dizajnu KM. Kako je za Forbes BiH ranije kazala guvernerka CBBiH Jasmina Selimović, projekat je trenutno u fazi odobrenja u Predsjedništvu BiH.

“Mi u principu radimo na povećanju stepena sigurnosti konvertibilne marke, tako da smo u tom procesu došli do novog, unapređenog dizajna, ne samo dizajna u smislu vizualnog rješenja, nego dizajna u smislu sigurnosnih obilježja konvertibilne marke, reljefne štampe, niti koja prolazi kroz novčanicu, odnosno kvalitete papira na kojem će se štampat konvertibilna marka”, kazala je Selimović dodajući: “Ukoliko Predsjedništvo da odobrenje za taj dizajn, mi ćemo ići u narednom periodu u štampu i ta verzija konvertibilne marke će odgovarati standardu štampe koji trenutno ima euro. A to je trenutno vrhunski kvalitet, najbolji na svijetu. Tako da, u tom trenutku ćemo smanjiti i mogućnost da se konvertibilna marka falsificira dalje.