Zašto je servis automobila važniji nego ikad za prodavače

Prihodi od usluga su važniji nego ikad za auto-dilere (auto-salone), jer kupci duže zadržavaju svoja vozila zbog visokih cijena, prema studiji objavljenoj ranije ovog mjeseca.

Prosječni prihodi dilera od servisa i dijelova prošle godine dostigli su oko 9,23 miliona dolara, što je porast od 33% u odnosu na proteklih osam godina, saopštila je kompanija Cox Automotive Inc. u svojoj studiji o fiksnim operacijama i vlasništvu za 2026. godinu.

Cijene novih vozila sada iznose gotovo 50.000 dolara. Oko dvije trećine kupaca zadržava svoja vozila pet godina ili duže, što je porast u odnosu na 54% u 2024. godini.

Šta razlikuje uspješne servise

Kako vozni park stari, automobilima i kamionima je potrebno više redovnog održavanja i popravki kako bi se produžio njihov vijek trajanja.

„Ova studija je osmišljena kako bi se razumjelo šta razlikuje uspješne servisne odjele od ostalih. Jasno je da kako se periodi vlasništva produžavaju, a zahtjevi za servisiranjem i troškovi rastu, fiksne operacije su ogroman pokretač rasta za dilere“, rekao je Skyler Chadwick, direktor za konsalting proizvoda u Cox Automotive.

„Ulog je visok kada je u pitanju korisničko iskustvo u usluzi, jer se konkurencija širi“, dodao je.

Broj usluga raste

Cox navodi da danas u Sjedinjenim Državama posluje otprilike 299.000 automehaničarskih preduzeća. To je povećanje od 12% u odnosu na 2018. godinu.

Prodavci automobila koriste sve više mobilnih jedinica za obavljanje rutinskih servisa, kao što je zamjena ulja. Takve mobilne jedinice su jeftinije alternative za prodavce od servisnih mjesta u njihovim prodajnim objektima.

Curbee, koji pruža tehnološka rješenja za auto-dilere, prošle je godine izjavio da studija pokazuje da tržišne snage favoriziraju veću upotrebu mobilnih usluga za vozila od strane dilera.

Cox navodi da što je više prodavaca u mogućnosti da zadrže servisne poslove od kupaca, veća je vjerovatnoća da će se ti potrošači vratiti kada dođe vrijeme za kupovinu novog vozila.

„Visokoučinkoviti prodajni saloni prepoznaju da usluga igra centralnu ulogu u cijelom poslovanju – ne samo kao odjel, već kao ključna tačka veze s kupcem“, rekao je Chadwick u Coxovoj izjavi.

„Studija pokazuje da dileri sa jačim zadržavanjem kupaca i većim prosječnim prihodom po narudžbi za popravku češće zauzimaju pristup koji stavlja uslugu na prvo mjesto“, zaključio je.

Bill Koenig, saradnik Forbesa