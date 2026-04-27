Zašto je 90 posto ljudi dešnjaka – evolucijski biolog objašnjava

Razmislite koliko puta dnevno koristite ruke za obavljanje svakodnevnih zadataka, poput uzimanja olovke, otvaranja tegle ili uzimanja telefona s druge strane stola. Negdje u pola sekunde prije nego što djelujete, vaš mozak donosi odluku, i otprilike 90% ljudi koji ovo čitaju, bira desnu ruku. Ta pristranost je toliko dosljedna, toliko tvrdoglavo univerzalna u svakoj kulturi i kontinentu koji smo ikada proučavali, da zahtijeva objašnjenje.

Priča o ljudskoj ruci proteže se milionima godina unazad i isprepliće evolucijski pritisak, arhitekturu mozga, embrionalnu biologiju i zdravu dozu genetske složenosti koju nismo u potpunosti raspetljali. Evo šta smo do sada naučili, prema istraživanjima u evolucijskoj biologiji.

Fosilizirana historija ‘dominantne ruke’

Tehnički termin za preferiranje jedne ruke u odnosu na drugu je manualna lateralizacija i ona nije jedinstvena za ljude. Mnogi kičmenjaci, pa čak i neki beskičmenjaci, pokazuju individualne preferencije u pogledu ruku ili udova.

Ono što ljude razlikuje je pristranost na nivou populacije. U gotovo svakom ljudskom društvu ikada proučavanom, otprilike 90% ljudi su dešnjaci. Kod drugih vrsta postoje individualne preferencije, ali populacija je podijeljena otprilike 50/50. Očigledno se nešto dogodilo u našoj lozi, nešto dovoljno značajno da cijelu vrstu preokrene na jednu stranu.

Fosilni zapisi nude nam najranije uvide u to kada je iskopavanje započelo. Izrađivači kamenog oruđa iz Oldowana – najstarijeg poznatog seta alata, koji datira od prije 2,6 miliona godina – bili su pretežno dešnjaci. Ovo je izvanredno otkriće jer znači da su prije nego što je Homo sapiens postojao, prije nego što je Homo erectus u potpunosti procvjetao, hominini već pokazivali istu sklonost koju imamo danas.

Dokazi o neandertalcima su još sugestivniji: ogrebotine na prednjim zubima neandertalskih fosila, ostavljene korištenjem kamenog oruđa dok je predmet bio stegnut u ustima, dosljedno se protežu s lijeva na desno – tačno pod uglom koji stvara dešnjak.

Takve pruge su pronađene čak i na zubima djece uzrasta od šest do osam godina, što nam govori da sklonost držanju jedne ruke nije bila kasno razvijena osobina odraslih, već nešto što se pojavilo rano u razvoju i vjerovatno imalo snažnu biološku osnovu.

Prateći ovo dublje, velika komparativna studija evolucije mozga primata otkrila je da se neurološka osnova za lateralizaciju ljudskog tipa gradila tokom desetina miliona godina.

Istraživači su identificirali kritične promjene u fronto-cerebelarnom sistemu koje su se dogodile prije otprilike 30 miliona godina kod predaka majmuna, te daljnju reorganizaciju u lozi Homo-Pan prije otprilike 10 miliona godina. Do trenutka kada se naš rod pojavio, mozak se već restrukturirao zbog asimetrije.

Četiri najčešća objašnjenja zašto čovječanstvo preferira desnu ruku

Saznanje da je dešnjaštvo drevno i univerzalno i dalje ostavlja teže pitanje bez odgovora: Zašto desnorukost? Zašto ne lijevorukost? Zašto ne ravnomjerna podjela? Istraživači su predložili četiri neisključive hipoteze, a iskren odgovor je da sve one vjerovatno imaju određenu težinu.

Hipoteza o upotrebi alata. Ovo je vjerovatno najintuitivnija od četiri hipoteze. Precizna manipulacija (npr. obrađivanje kremena, oblikovanje kosti, pričvršćivanje vrhova kopalja i slično) je asimetričan posao. Dominantna ruka obavlja fine, precizne pokrete, dok druga ruka stabilizuje predmet. Prirodna selekcija bi favorizovala svakog pojedinca čiji je nervni sistem omogućavao bržu i pouzdaniju podjelu tih uloga, i tokom miliona godina, desna ruka je postala dominantna. I tokom miliona godina, desna ruka je pobijedila. Hipoteza komunikativnih gestova. Kod ljudi jezik je u velikoj mjeri smješten u lijevoj hemisferi mozga, koja kontroliše desnu stranu tijela. Pojava govora i gestova kao međusobno povezanih sistema mogla je dodatno da ojača vezu između dominacije lijeve hemisfere i sklonosti ka korištenju desne ruke. Kako je jezik postajao sve važniji za opstanak čovjeka, lijeva hemisfera je preuzela ulogu glavnog “upravljača” mozga, a desna ruka je slijedila tu organizaciju. Hipoteza hijerarhijskog djelovanja. Ideja da složena, sekvencijalno organizirana ponašanja (npr. kuhanje obroka , izgradnja skloništa, izvođenje rituala itd.) zahtijevaju neku vrstu neuralnog upravljanja projektima. Postoji razlog za vjerovanje da je lijeva hemisfera bolje opremljena za ovu vrstu hijerarhijski strukturiranog planiranja, što bi opet povuklo vještu motoričku kontrolu prema desnoj ruci. Motorno učenje od drugih. Mi smo duboko imitativna vrsta. Roditelj koji pokazuje kako se veže čvor ili oblikuje lonac mnogo je lakše pratiti kada učenik i učitelj dijele istu dominantnu ruku. U populaciji koja je već pristrasna prema dešnjacima, društvene koristi od prilagođavanja većini pojačale bi tu pristranost kroz generacije.

Nijedna od ovih hipoteza nije dovoljna sama po sebi. Zajedno, one skiciraju portret držanja ruke kao konvergentnog proizvoda biomehanike, neurolingvistike, kognitivne arhitekture i socijalnog učenja – osobine koja je bila korisna na mnogo različitih načina istovremeno.

Rijetki ljevoruki

Da je prirodna selekcija snažno demantovala ljevoruki način života, on bi odavno bio eliminisan, ali nije. Ljevoruki ljudi čine otprilike 10% svake ljudske populacije ikada proučavane, a pećinski crteži i skeletni dokazi potvrđuju da je ovaj udio ostao stabilan milenijumima.

Najuvjerljivije evolucijsko objašnjenje je selekcija zavisna od frekvencije: biti ljevak daje prednost u kompetitivnim interakcijama licem u lice (npr. borba, hrvanje, određeni sportovi itd.) upravo zato što je većina protivnika trenirala protiv dešnjaka. Manjina se održava jer je dovoljno rijetka da bude iznenađujuća.

Zatim, tu su i oni koji zaista koriste obje ruke – i ovdje se ključna razlika često zamagljuje u popularnim tekstovima. Korištenje različitih ruku, ili unakrsna dominacija, znači korištenje različitih ruku za različite zadatke. To je relativno uobičajeno i pogađa možda četvrtinu populacije, ovisno o tome kako mjerite. Prava ambidekstričnost, jednaka vještina i brzina s obje ruke u svim zadacima, izuzetno je rijetka i procjenjuje se na oko 0,1% populacije.

Šta se dešava u mozgu ambidekstralnih (obostrano vještih) osoba? Neuroimaging obično pokazuje slabiju dominaciju jedne hemisfere, što se nadoknađuje debljim korpus kalozumom (snopom nervnih vlakana koji povezuje dvije hemisfere). Kada nijedna hemisfera ne preuzme potpunu kontrolu nad motoričkim funkcijama, mozak razvija širi komunikacioni kanal između njih. Ova smanjena lateralizacija se proteže i na jezik, što znači da ambidekstralne osobe često imaju slabije izraženu hemisfernu dominaciju i u govoru.

To, suprotno popularnim mitovima, nije jednostavna prednost. Studije djece koja koriste obje ruke pokazale su veću učestalost jezičkih i školskih poteškoća, kao i češće probleme vezane za pažnju u adolescenciji. Slaba lateralizacija sama po sebi ne uzrokuje ove ishode, ali pokazuje da je tipična asimetrija mozga u većini slučajeva više prednost nego mana. Asimetričan mozak je efikasniji mozak.

Tvoja dominantna ruka je proizvod evolutivne priče duge oko 30 miliona godina. Upisana je u tvoj genom na desetinama lokusa, oblikovana hemisferom koja ujedno omogućava i jezik, i dodatno učvršćena svakim desnorukim učiteljem koji ti je ikada nešto pokazao. Ona je, doslovno, tvoje najstarije nasljedstvo.

Scott Travers, saradnik Forbesa