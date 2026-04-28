Kina blokirala Metinu kupovinu AI startupa Manus

Kina je odlučila blokirati Metinu kupovinu startupa za umjetnu inteligenciju Manus, vrijednu dvije milijarde dolara, čime je jasno pokazala zabrinutost Pekinga da bi ključna tehnologija mogla završiti u Sjedinjenim Američkim Državama u jeku sve žešćeg tehnološkog rivalstva.

Državna agencija za planiranje objavila je kratko saopćenje u ponedjeljak, zahtijevajući od dvije strane da ponište ugovor nakon istrage koju je Peking pokrenuo ranije ove godine.

Ovaj potez, za koji se očekuje da će imati snažan negativan utjecaj na kineski AI startup ekosistem, dolazi svega nekoliko sedmica prije dugo najavljivanog sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog lidera Xi Jinpinga u Pekingu. Očekuje se da će razgovarati o ključnim pitanjima, uključujući trgovinu i kontrolu tehnologije.

Odluka Pekinga dodatno potvrđuje podjelu globalnog tehnološkog razvoja u kontekstu rastućih tenzija između SAD-a i Kine, te naglašava sve teže uvjete za prekogranična ulaganja u strateške sektore poput umjetne inteligencije i poluprovodnika.

Ipak, poništavanje ovog dogovora u praksi će biti složeno. Ubrzo nakon objave akvizicije krajem decembra, Meta je već integrirala Manus u svoje interne sisteme, dok su rukovodioci startupa prešli u američku tehnološku kompaniju.

Za Metu, blokirana kupovina može predstavljati propuštenu priliku za jačanje kapaciteta u oblasti umjetne inteligencije, posebno u trenutku kada se utrka s konkurentima poput Googlea i OpenAI-ja dodatno zahuktava.

Portparol Mete izjavio je za CNN da je transakcija u potpunosti bila usklađena s važećim zakonima.

Očekujemo odgovarajuće rješenje ove istrage, dodao je, bez dodatnih pojašnjenja o tome kako kompanija planira postići dogovor s Pekingom.

CNN je kontaktirao Manus za komentar.

Manus je osnovan u Kini i privukao je veliku pažnju kada je u martu prošle godine lansirao svoj AI agent, sistem koji može samostalno djelovati u ime korisnika. Za mnoge u Kini, uspon domaćeg startupa s vrhunskim performansama bio je razlog za ponos.

REUTERS/Carlos Barria

Međutim, javno raspoloženje se promijenilo nakon što je kompanija premjestila sjedište i većinu operacija u Singapur, a dodatno se pogoršalo kada je objavljeno da je prodana Meti.

Na kineskim društvenim mrežama, pojedini korisnici su prodaju nazvali izdajom i optužili kompaniju da se prodala Sjedinjenim Američkim Državama, koje su uvele široke izvozne restrikcije s ciljem usporavanja kineskog napretka u naprednim tehnologijama poput umjetne inteligencije.

U neuobičajeno brzom potezu, Peking je već u januaru pokrenuo istragu o ovoj akviziciji, s ciljem odvraćanja drugih kineskih tehnoloških startupa od sličnih poteza. Još uvijek nije jasno hoće li vlasti poduzeti dodatne mjere.

Analitičari su ranije upozorili da bi oštar odgovor Pekinga, poput poništavanja ugovora, mogao obeshrabriti poduzetnike s globalnim ambicijama i potaknuti talentirane stručnjake da od samog početka pokreću biznise u inostranstvu.

Prošlog mjeseca Financial Times je izvijestio da su kineske vlasti zabranile dvojici suosnivača Manusa, Xiao Hongu i Ji Yichau, da napuste zemlju tokom trajanja istrage.

Please enable JavaScript

