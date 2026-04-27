Megaprojekti više nisu ono što mislite, pravila igre su promijenjena, a stari nacrti više ne važe

Godinama je održivost stajala po strani u realizaciji megaprojekata, prisutna u vizualima i promotivnim dokumentima, ali rijetko u ključnim odlukama. Projektovanje se oslanjalo na historijske vremenske obrasce, nabavke su birale najnižu početnu cijenu, a ekološke obaveze često su se odgađale za budućnost. Takav pristup danas se tiho raspao.

Promjena nije došla iz jednog pravca. Osiguravajuće kuće počele su drugačije procjenjivati rizik, banke su uvele klimatske faktore u finansiranje, a inženjeri su se suočili s realnošću koja više ne odgovara starim podacima. Lanci snabdijevanja su se zategli, a održivost je iz ideje prešla u konkretan uslov poslovanja.

Podaci širom svijeta potvrđuju ovu promjenu. Global Infrastructure Hub navodi da je više od polovine privatnih ulaganja u infrastrukturu već označeno kao zeleno. Swiss Re procjenjuje da bi gubici od klimatskih katastrofa mogli doseći 145 milijardi dolara godišnje, dok European Environment Agency bilježi stotine milijardi eura štete od 1980. godine, s najvećim rastom u posljednjim godinama.

Ove brojke promijenile su način razmišljanja unutar projekata. Umjesto deklarativnih ciljeva, fokus je sada na stvarnim parametrima, otpornosti na ekstremne padavine, kapacitetu infrastrukture i vremenu oporavka nakon kriza. Megaprojekti su redefinisani brže nego što se očekivalo.

Finansijski sektor postao je ključni pokretač promjena. OECD procjenjuje da će do 2030. godine biti potrebno gotovo 6,9 triliona dolara godišnje za održivu infrastrukturu, dok United Nations Environment Programme upozorava na ogroman jaz u finansiranju prilagožavanju klimatskim promjenama.

Investitori više ne prihvataju projekte koji funkcionišu samo u idealnim uslovima. Otpornost, kontinuitet rada i izloženost klimatskim rizicima postali su ključni za vrijednost imovine. Održivost više nije dodatak, već dio finansijskih modela.

Istovremeno, inženjerski pristup se mijenja. Klimatska otpornost postaje osnovni standard. World Meteorological Organization potvrdila je da je 2024. bila najtoplija godina do sada, dok World Bank naglašava da ulaganja u otpornu infrastrukturu višestruko vraćaju vrijednost kroz izbjegnute gubitke.

Promjene su vidljive širom svijeta. Od puteva u Indoneziji do strategija u Velikoj Britaniji, projektovanje se sve više prilagođava budućim, a ne prošlim uslovima.

Paralelno s tim, emisije ugljika postaju ključni faktor u nabavkama. International Energy Agency ističe veliki utjecaj proizvodnje cementa i čelika na emisije, dok se kroz nove standarde i politike sve više uvode ograničenja na ukupni ugljični otisak materijala.

Tehnološka rješenja već postoje. Topli asfalt i reciklirani materijali smanjuju emisije i potrošnju energije, dok se nove metode proizvodnje sve brže uvode u praksu.

Priroda također dobija novu ulogu. UN Environment Programme naglašava da prirodna rješenja mogu igrati ključnu ulogu u infrastrukturi. Projekti poput onih u Nizozemskoj i Kini pokazuju kako prirodni sistemi mogu smanjiti rizike i poboljšati performanse.

Fokus se sve više pomjera s početne cijene na dugoročne troškove. Životni vijek infrastrukture, održavanje i otpornost postaju presudni faktori. Digitalne tehnologije poput digitalnih blizanaca omogućavaju praćenje performansi u realnom vremenu i bolje upravljanje resursima.

Na kraju, linija razdvajanja više nije između održivih i klasičnih projekata. Razlika je između onih koji su dizajnirani za prošlost i onih koji su spremni za budućnost.

Infrastruktura koja zanemaruje klimatske promjene, resurse i dugoročne troškove rizikuje gubitke. Ona koja integriše otpornost, održivost i cjelokupan životni ciklus ima šansu da opstane i stvara vrijednost.

Promjena je suštinska. Klima, materijali, priroda i finansije više nisu sporedni faktori, već srž svakog projekta. Rezultat nije nužno složenija infrastruktura, već pametnija, otpornija i dugoročnije održiva.

