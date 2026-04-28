Barbara Novak, zamjenica gradonačelnika Beča za Forbes BiH: Saradnja glavnog grada Austrije i Sarajeva ulazi u novu fazu – podršku domaćim startupima

Među učesnicima jednog od najvećih startup festivala u Evropi ViennaUP 2026, koji se ove godine održava od 18. do 22. maja na nekoliko lokacija u Beču, bit će i dvoje mladih poduzetnika, inovatora iz BiH; Kerim Šabić i Alma Barleci.

Oni su učešće na ovom prestižnom događaju osigurali kroz program Discover ViennaUP, putem kojeg Vienna Business Agency (Privredna agencija Beča), startupima iz inozemstva omogućava dolazak u austrijsku prijestolnicu uz finansijsku podršku te direktno povezivanje s investitorima i poslovnim partnerima iz cijelog svijeta. U okviru ovog programa, sarajevski timovi su osvojili grant sredstva Grada Beča, čime im je otvoren put ka internacionalizaciji poslovanja.

Dva nagrađena startup-a

Oba nagrađena startupa, predstavljena prošle sedmice na događaju u sarajevskom Tershouse-u, djeluju u oblasti zdravstvenih tehnologija. Horalix, pionirska zdravstvenotehnološka firma razvija platformu za ehokardiografiju koja uz pomoć umjetne inteligencije automatizuje analizu ključnih parametara rada srca, olakšavajući rad kardiolozima i unapređujući dijagnostiku. S druge strane, aplikacija Moj sluh fokusirana je na unapređenje kvaliteta života osoba s oštećenjem sluha, nudeći digitalna rješenja za svakodnevnu komunikaciju.

Sa događaja izbora dva startup-a iz BiH koji će učestvovati u maju na jednom od najvećih startup festivala u Evropi ViennaUP 2026., održanog prošle sedmice u Tershouseu, Foto: Jasmin Agović

Njihov izbor rezultat je institucionalne saradnje između Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju Kantona Sarajevo (KAIP) i Vienna Business Agency, koja je formalizirana prošle godine, što u konačnici treba olakšati povezivanje startup ekosistema u BiH sa konkurentnim međunarodnim tržištem.

Program nadolazećeg ViennaUP festivala uključuje konferencije, radionice i networking formate, a mnogi sadržaji su otvoreni i besplatni, što festival čini posebno pristupačnim za startup zajednicu. U 2025. godini festival je okupio više od 15.000 učesnika iz više od 90 zemalja.

Uspjeh domaćih startupa na međunarodnim platformama, otvara i jednu širu sliku ekonomskih odnosa naše dvije zemlje. Austrija je jedan od najvažnijih vanjskotrgovinskih partnera BiH, ali i jedan od najvećih investitora u našoj zemlji.

Vanjskotrgovinska razmjena sa Austrijom

Prošle godine vanjskotrgovinska razmjena između BiH i Austrije iznosila je 2,59 milijardi KM, dok su austrijske investicije u BiH iznosile oko 1,5 milijardi eura.

U BiH djeluje više od 200 austrijskih kompanija, koje zapošljavaju više od 8.000 radnika.

Posljednji događaj iz Sarajeva kojem je prisustvovala delegacija Grada Beča, predvođena zamjenicom gradonačelnika Barbarom Novak, kao i predstavnicima Bečke privredne agencije, pokazuje da se tehnologija sve više profilira kao sektor s velikim razvojnim potencijalom.

“Mislim da je potencijal izuzetno velik, posebno u Sarajevu, koje je već vrlo pogodno i povoljno mjesto za razvoj start-up preduzdeća. Prvi korak jeste i organizacija različitih događaja gdje se ljudi iz start-up oblasti mogu okupiti. Posebno se sada razvijaju start-up preduzdeća u oblasti medicinske tehnike, IT-a, farmacije”, kaže za Forbes BiH Novak dodajući:

“Sarajevo posjeduje jedan od najvećih start-up centara na Balkanu i ja vjerujem da će dalja ulaganja obezbijediti jednu sjajnu i sigurnu budućnost za ovu oblast.”

Barbara Novak, zamjenica gradonačelnika Beča: “Vrlo je važno, upravo u vremenima globalnih izazova i neizvjesnosti, poticati investicije i stvarati ekosisteme”, Foto: Jasmin Agović

Saradnja Sarajeva i Beča

Novak podsjeća i na dugogodišnju saradnju Sarajeva i Beča.

“Grad Beč već 30 godina ima ured u Sarajevu i zaista njegujemo intenzivne kontakte u različitim oblastima; od administracije do razmjena stručnjaka, preko privrede i vrlo konkretnih projekata i podrške. Jedan od primjera jeste i podrška vatrogasnoj brigadi u Sarajevu. Donirali smo 13 vozila, to je jedan od primjera. Međutim, postoji mnogo i drugih aktivnosti koje govore o našoj intenzivnoj zajedničkoj saradnji”, ističe ona.

Među njenim nadležnostima u gradskoj upravi Beča su finansije, privreda, tržište rada, međunarodni poslovi i digitalizacija, gdje pruža podršku i malim biznisima, ženama u poduzetništvu, start-upima, inovacijama…

Dijeleći bečko iskustvo, pojašnjava kako privući investicije u vremenu globalnih tenzija.

“Vrlo je važno, upravo u vremenima globalnih izazova i neizvjesnosti, poticati investicije i stvarati ekosisteme. Pružiti infrastrukturu za razvoj tehnologija i za poticanje i razvoj novih start-upa, ali i etabliranih preduzeća, pružiti i njima podršku. Kreiranjem povjerenja mi zapravo stvaramo uslove za nove investicije i to je upravo u ovim vremenima izuzetno važno”, kaže Novak.