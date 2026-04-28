Šta donosi potpisani memorandum BiH i Hrvatske o Južnoj interkonkciji

U Dubrovniku je danas napravljen važan korak ka energetskoj transformaciji jugoistočne Evrope, gdje su Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković, u prisustvu američkog ministra energetike Chrisa Wrighta, potpisali sporazum o izgradnji Južne plinske interkonekcije.

Ovaj projekat, koji su prethodno odobrile institucije Bosne i Hercegovine, predstavlja strateški iskorak ka jačanju energetske sigurnosti i smanjenju ovisnosti o tradicionalnim pravcima snabdijevanja plinom. Nova verzija sporazuma donosi značajne izmjene, među kojima je uklanjanje američke kompanije AAFS iz dokumenta, čime je tekst usklađen s pravilima Evropske unije.

Upravo je Brisel insistirao na poštivanju evropskih direktiva, s obzirom na to da je Hrvatska članica EU, što je rezultiralo i izbacivanjem spornih odredbi koje su mogle ograničiti tržišnu konkurenciju. Time je otvoren prostor za transparentniji i šire prihvatljiv model realizacije projekta.

Jedna od ključnih novina odnosi se na obaveze Bosne i Hercegovine da unaprijed zakupi kapacitete za transport ukapljenog plina putem LNG terminala na Krku, dok se Hrvatska obavezuje da prije početka gradnje izradi studiju ekonomske opravdanosti projekta. Upravo ta stavka ostavlja određenu dozu neizvjesnosti, jer će konačna realizacija zavisiti od potvrde isplativosti.

Sporazum je potpisan u okviru Inicijativa triju mora, koji je okupio lidere, investitore i predstavnike 12 država, s fokusom na energetsku, prometnu i digitalnu povezanost, kao i jačanje otpornosti Evropske unije.

Poseban značaj projektu dao je i John Ginkel, koji je poručio da ovaj sporazum označava novi početak za Bosnu i Hercegovinu i cijeli region. Prema njegovim riječima, Južna interkonekcija nije samo infrastrukturni poduhvat, već platforma za razvoj investicija, poslovnih prilika i dugoročne ekonomske stabilnosti.

Naglasio je da bi efekti projekta mogli biti vidljivi već u narednim sedmicama i mjesecima, ali i da je ovo tek početak obimnog procesa koji uključuje tehničke, inženjerske i planske aktivnosti. Također je otkrio da američki investitori već rade na ugovorima s vlastima Federacije BiH, što dodatno potvrđuje ozbiljnost i dinamiku projekta.

Južna plinska interkonekcija tako postaje mnogo više od energetskog koridora, ona simbolizuje novo poglavlje regionalne saradnje, geopolitičkog balansiranja i ekonomskog razvoja, u kojem Bosna i Hercegovina dobija priliku da redefiniše svoju energetsku budućnost i ojača svoju poziciju na evropskoj mapi.

