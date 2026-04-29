Momak iz Tesle napravio je prvi autonomni rudnik na svijetu: Kamione i bušilice bez ljudi nadzire robot pas

Kompanija Mariana Minerals, na čelu s izvršnim direktorom Turnerom Caldwellom, upravlja, kako tvrde, prvim autonomnim rudnikom na svijetu. U Utahu se bakar iskopava i prerađuje kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za ovim skupim metalom.

Izvršni direktor i suosnivač kompanije Mariana Minerals, Turner Caldwell, kladi se da sljedeća velika primjena umjetne inteligencije neće biti još jedan chatbot, već rudnik bakra.

Njegov startup, Mariana Minerals, danas pokreće prvi svjetski autonomni rudarski pogon u svom rudniku Copper One u udaljenom jugoistočnom Utahu. Automatizirane bušilice obavljaju kopanje. Veliki robotski kamioni prevoze rudu za preradu. Platforma umjetne inteligencije pod nazivom MarianaOS prati i upravlja cijelom operacijom. Kompanija čak koristi robotskog psa Spot kompanije Boston Dynamics, opremljenog senzorima, za patroliranje lokacijom od 10.000 hektara i inspekciju stanja.

Nebo je granica za ovaj rudnik

Ako projekat uspije, Mariana bi također mogla povećati proizvodnju i preradu bakra u SAD-u, u vrijeme kada potražnja raste, a političke debate o “kritičnim mineralima” se intenziviraju. Za nekoliko godina, kompanija bi mogla ostvariti stotine miliona dolara prihoda, kako iz rudnika bakra u Utahu, tako i iz zasebnog postrojenja za preradu litijuma u Teksasu. Tamo planira dobiti ovaj mineral iz otpadnih voda iz naftnih i plinskih polja.

„Ovo će biti prvi rudnik koji će raditi s potpunom autonomijom od početka do kraja“, kaže Caldwell za Forbes. „Kada pogledamo potencijal autonomnog rudarstva i prerade, vidimo mogućnost smanjenja troškova prerade za 30%, kao i smanjenja troškova rudarstva za 40% do 50%.“

Marianina platforma u realnom vremenu analizira rudu na osnovu podataka senzora. Istovremeno, služi kao komunikacijski sloj između automatizovanih bušilica i kamiona, od kojih svaki koristi vlastite sisteme umjetne inteligencije.

CopperOne rudnik u Utahu, Foto: Mariana Minerals

Problem s radnom snagom

Bakar je svuda – u elektronici, električnim instalacijama, baterijama, vodovodnim sistemima i industrijskoj opremi. I skup je, oko 13.000 dolara po toni. Sjedinjene Američke Države proizvode dio bakra koji im je potreban, ali uvoze oko polovinu, uglavnom iz Čilea i Kanade, dok se veliki dio te rude prerađuje u Kini. Kompanija Mariana sa sjedištem u San Franciscu prikupila je 100 miliona dolara investicija od vodećih fondova rizičnog kapitala, uključujući Andreessen Horowitz, Breakthrough Energy, Earthshot Ventures i Khosla Ventures. Kompanija također planira prerađivati ​​otpadni bakar na lokaciji u Utahu, s ciljem proizvodnje 50.000 tona rafiniranog bakra godišnje do 2030. godine, iz novih i recikliranih izvora.

Rudnik koji je Mariana kupila krajem prošle godine prethodno je poslovao pod nazivom Lisbon Valley Mining Company, sve dok nije zatvoren 2024. godine zbog rastućih troškova i problema s pronalaženjem radne snage.

„Raspoloživost radne snage u ovim udaljenim regijama može biti izazov“, kaže Caldwell. „Veliki dio razloga za zatvaranje bio je nedostatak radnika i vozača kamiona.“ Ovdje automatizacija može imati najveći utjecaj. „Ako radna snaga ne postoji ili je preskupa za zapošljavanje u ovim regijama, autonomija je očigledno rješenje.“

Međutim, on očekuje da će se broj zaposlenih na lokaciji “značajno povećati” u odnosu na prethodni nivo. Ali sa drugačijim profilom posla: više tehničkog osoblja i manje rudara i vozača.

Glavni investitor kompanije, Andreessen Horowitz, odlučio je podržati projekat jer “rudarstvo i kritični minerali predstavljaju veliki i važan sektor koji je decenijama bio zanemaren sa tehnološke perspektive”, rekla je Erin Price-Wright, partnerica u firmi iz Silicijske doline. “To je potpuno drugačije od sektora nafte i gasa, koji je već široko usvojio tu tehnologiju.”

Turner Caldwell, Foto: Mariana Minerals

Nedostatak inženjera

Caldwell nije neiskusan u ovom području. Prethodno je vodio tim za minerale i metale za baterije u Tesli. Tamo je pomogao u razvoju recikliranja baterija i dizajniranju rafinerije litijuma u Teksasu. “Kada smo upoznali Turnera, odmah smo znali da je on prava osoba za ovaj posao. Neko ko može izgraditi tim i izvršiti tako složene operativne projekte”, rekao je Price-Wright.

Tehnološka osnova autonomije u Mariani zasniva se na istim AI alatima – posebno takozvanom učenju s potkrepljenjem – koji se koriste u autonomnim vozilima i humanoidnim robotima za navigaciju u složenim okruženjima. U rudniku CopperOne koriste autonomne mašine za bušenje finske kompanije Sandvik i robotske kamione kompanije Pronto. Ranije ove godine ju je preuzela kompanija Atoms, osnivača Ubera Travisa Kalanicka.

Pronto je osnovao Anthony Levandowski, član originalnog Googleovog tima za autonomna vozila prije nego što je projekat postao Waymo. Kasnije je optužen za krađu poslovnih tajni. Priznao je krivicu 2020. godine i osuđen je na 18 mjeseci zatvora. Donald Trump ga je pomilovao na kraju njegovog prvog mandata.

Korištenje AI softvera za rudarenje i preradu bakra ključno je za sposobnost kompanije da ponudi metal po konkurentnoj cijeni. Tehnologija bi također mogla pomoći u rješavanju rastućeg nedostatka kvalificiranih radnika u američkoj rudarskoj industriji, posebno u konkurenciji s Kinom.

„Ta radna snaga je prepolovljena u posljednjih 20 godina. A u sljedećih 10 godina mogla bi se ponovo prepoloviti“, kaže Caldwell. „Nemamo dovoljno inženjera koji znaju kako dizajnirati infrastrukturu, razviti hemijske procese u rafinerijama i optimizirati ih za industrijske razmjere. I nemamo vremena čekati dvije generacije da obnovimo tu radnu snagu.“

Alan Ohnsman, Forbes