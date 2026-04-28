U Evropi pokrenut rudnik litijuma koji može preokrenuti globalnu igru

U Finskoj je započeo rad prve potpuno integrisane evropske lokacije za proizvodnju litijuma, ključne sirovine za savremenu elektroniku.

Kamioni natovareni usitnjenim kamenom i rudom prolaze kroz pejzaž nalik krateru na zapadu Finske, gdje je prvi put u Evropi uspostavljen kompletan ciklus proizvodnje litijuma, od rudnika do rafinerije.

Litijum je od presudne važnosti za proizvodnju modernih elektronskih uređaja i postao je strateški resurs, koji mnogi porede s ulogom nafte početkom 20. stoljeća.

S obzirom na to da Kina trenutno drži većinu svjetske ponude, brojne zemlje ubrzano razvijaju vlastite izvore.

Iako rezerve litijuma postoje i u drugim evropskim državama, poput Portugala i Češke, finski projekat je prvi u kojem su svi segmenti proizvodnje, od rudnika, preko postrojenja za koncentraciju, do rafinerije, smješteni unutar 43 kilometra, izjavio je direktor kompanije operatera, Hannu Hautala.

Tokom sunčanog dana krajem aprila, oblaci prašine nadvijali su se nad površinskim kopom Syväjärvi u maloj finskoj općini Kaustinen, dok se eksploatisala ruda spodumen, koja sadrži oko jedan posto litijum oksida.

Projekat vrijedan oko 783 miliona eura proizvodit će litijum hidroksid kvaliteta za baterije, mineral ključan za izradu proizvoda poput električnih vozila i pametnih telefona.

Kako je istakao Hautala, ovaj projekat doprinosi razvoju i povećava nezavisnost od uvoza iz Azije i Australije, dok su se u pozadini čuli zvuci teške mehanizacije.

Očekuje se da će rudnik biti u potpunosti operativan u naredne dvije godine.

Ruda će se zatim transportovati do novoizgrađenog postrojenja za koncentraciju u blizini, gdje će se proizvoditi materijal nalik pijesku, koji će potom ići u rafineriju na dalju preradu u litijum hidroksid za baterije.

Taj proizvod bit će namijenjen evropskoj industriji baterija, iako konkretni kupci zasad nisu otkriveni.

Još šest planiranih rudnika

Finsko tlo sadrži neke od najvećih rezervi litijuma u Evropi, izjavio je stručnjak Geološkog instituta Finske, Bo Langbacka, naglašavajući da se u ovom području nalazi specifična vrsta granita u kojoj se pojavljuje spodumen.

Pored ovog projekta, i druge kompanije intenzivno istražuju nalazišta, prateći rastuću potražnju.

Južnoafrički rudarski gigant Sibanye-Stillwater investira u projekat od 2021. godine i sada posjeduje gotovo 80 posto udjela, dok finska državna kompanija Finnish Minerals Group drži 20 posto, uz manji udio domaćih investitora.

Direktor kompanije Sibanye-Stillwater, Richard Stewart, izjavio je da je, iako relativno mali, ovaj rudnik izuzetno važan s tehnološkog i strateškog aspekta, te predstavlja prvu veliku investiciju kompanije u Evropi.

Projekat Keliber obuhvata više od 500 kvadratnih kilometara, a osim rudnika Syväjärvi planirano je još šest eksploatacionih lokacija, javlja AFP.

U obližnjem gradu Kaustinen, koji ima nešto više od 4.000 stanovnika, stavovi o projektu su podijeljeni, kaže lokalna profesorica muzike Pilvi Järvelä.

S jedne strane, projekat donosi nova radna mjesta, ali s druge strane postoji zabrinutost zbog mogućeg utjecaja na okoliš.

Početna faza rada

Oko 300 zaposlenih bit će angažovano u ovom projektu, a proces zapošljavanja još uvijek traje.

Aktivnosti su zasad ograničene u blizini nove rafinerije litijuma kod luke Kokkola.

Tehnički direktor rafinerije Sami Heikkinen izjavio je da su već započeli probne operacije koristeći vodu.

Ako sve bude teklo prema planu, prve količine proizvoda bit će zapakovane krajem godine.

Konačni proizvod izgledat će poput bijelih kristala šećera, pakovanih u vreće od 500 ili 1000 kilograma, spremnih za transport.

Procjenjuje se da će se godišnje proizvoditi oko 15.000 tona litijum hidroksida za baterije, što prema riječima Langbacke čini oko 10 posto evropske potražnje, što znači da će uvoz litijuma i dalje imati ključnu ulogu.

