Sarajevo osvaja svijet: Spektakularna promocija u Wanderlustu donosi globalnu vidljivost

Turistička zajednica Kantona Sarajevo realizuje jednu od najznačajnijih međunarodnih promotivnih kampanja u saradnji s prestižnim britanskim magazinom Wanderlust, čije je novo izdanje za april/maj trenutno u distribuciji na ključnim svjetskim tržištima.

Sarajevo je u tom izdanju predstavljeno kroz čak 16 stranica printanog sadržaja, uz online članak, specijalizirani vodič za Sarajevo i dodatnu promociju na digitalnim kanalima i društvenim mrežama. Riječ je o kampanji koja prevazilazi klasične promotivne formate i destinaciju pozicionira kroz snažnu, višeslojnu i dugoročnu međunarodnu vidljivost.

Wanderlust po izdanju doseže više od 300.000 čitatelja, uz više od milion online korisnika mjesečno, a njegova publika dolazi prvenstveno iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Australije. Iako su ova tržišta, uz Evropu, u fokusu kampanje, važno je istaći da se magazin distribuira u čak 120 zemalja, čime Sarajevo dobija izuzetno vrijedan prostor u jednom od najuticajnijih svjetskih travel medija.

“Ova kampanja predstavlja jedan od najvažnijih iskoraka u međunarodnoj promociji Sarajeva. Mjesecima smo je pažljivo pripremali s jasnim ciljem da Sarajevo pozicioniramo na način koji odražava njegovu autentičnost, raznolikost i savremeni turistički potencijal. Prisustvo u Wanderlustu, jednom od najuticajnijih svjetskih travel medija, potvrđuje da idemo u pravom smjeru i da Sarajevo sve snažnije zauzima mjesto na globalnoj turističkoj mapi”, ističe Haris Fazlagić, predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

Please enable JavaScript

