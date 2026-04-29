Najveća investicija u historiji regije dolazi u Hrvatsku

Ukupna investicija u data centar za umjetnu inteligenciju u Topuskom procjenjuje se na oko 50 milijardi eura, prema neslužbenim informacijama hrvatskih novina Večernji list.

U Hrvatskoj, u saradnji s američkom kompanijom Pantheon Atlas, planiraju izgradnju data centra umjetne inteligencije ukupnog kapaciteta jednog gigavata. Centar će se nalaziti u području Topuskog kod Siska, a u njegovu izgradnju će biti uključena i hrvatska kompanija Končar, prenosi STA.

Hrvatska kompanija Končar potpisala je danas pismo o namjerama sa kompanijom Pantheon Atlas, sa sjedištem u američkoj saveznoj državi Delaware, na marginama poslovnog foruma Inicijative triju mora u Dubrovniku.

Pismo namjere predstavlja okvir za potencijalne ugovore vezane za projekt izgradnje podatkovnog centra u općini Topusko. Končar ga je potpisao u svoje ime i u ime nekih kompanija Končar grupe koje bi trebale sudjelovati u projektu Pantheon, a odnosi se na izgradnju energetskog dijela infrastrukture i neke radove na izgradnji podatkovnog centra, piše STA.

Više od 50 milijardi eura

Projekt, punog naziva Pantheon – Centar za razvoj i podatke umjetne inteligencije Topusko, razvija hrvatski poduzetnik Jako Andabak u partnerstvu s američkim institucionalnim investitorima, prvi je u ponedjeljak izvjestio hrvatski Večernji list.

Planirano je da se centar izgradi u općini Topusko u Sisačko-moslavačkoj županiji. Prema neslužbenim informacijama koje citira list, vrijednost investicije procjenjuje se na više od 50 milijardi eura, što bi bila najveća investicija u historiji zemlje, kao i u historiji cijele srednje i istočne Evrope.

Šta projekat obuhvata?

Prema pisanju lista, Pantheon je zamišljen kao sveobuhvatan sistem koji objedinjuje tehnološku, energetsku, vodnu, transportnu i optičku infrastrukturu. Po obimu, projekat prevazilazi pojedinačne evropske data centre, jer gigavatni kapacitet znači potrošnju električne energije u obimu jednakom gradu veličine Rijeke, a istovremeno omogućava rad velikog broja digitalnih sistema.

Projekat uključuje izgradnju vlastite trafostanice, približno 280 kilometara novih dalekovoda i solarne elektrane snage 500 megavata za vlastite potrebe. Dio infrastrukture, vrijedne oko 500 miliona eura, ostat će u državnom vlasništvu.

Očekuje se da će izgradnja centra za umjetnu inteligenciju u Topuskom u Hrvatskoj početi 2027. godine (Foto: Pantheon AI)

Oko 10 hiljada novih radnih mjesta

Projekat će stvoriti više od 3.000 radnih mjesta tokom izgradnje, 1.500 kada počne s radom, a indirektno će stvoriti još 6.000 radnih mjesta, piše hrvatski N1 .

Hrvatska je odabrana za projekat, prema pisanju Večernjeg lista, u konkurenciji nekoliko zemalja centralne i istočne Evrope. Kako je navedeno na web stranici PantheonAI-a, Hrvatska nudi jedinstvenu stratešku lokaciju unutar EU, NATO-a, Šengenskog prostora i eurozone te se može pohvaliti vrlo konkurentnim cijenama električne energije – oko 75 posto evropskog prosjeka. Također ima snažnu optičku povezanost širom centralne i istočne Evrope.

Američka kompanija također osigurava da centar neće opteretiti hrvatsku energetsku mrežu. “Projekat uključuje novu prenosnu infrastrukturu koja će biti povezana s hrvatskom nacionalnom mrežom i ojačati je. Kampus će također imati solarnu elektranu i skladištenje energije u baterijama, s ciljem da se u potpunosti pokreće na obnovljive izvore energije”, navodi se na web stranici.

Očekuje se da će izgradnja centra početi u drugom kvartalu 2027. godine, a da će početi s radom početkom 2029. godine.

Please enable JavaScript

