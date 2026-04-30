Goldman Sachs upozorava: Strah od umjetne inteligencije prijeti da sruši vrijednost softverskih giganata 

Analitičari investicione banke Goldman Sachs upozoravaju da su strahovi od utjecaja umjetne inteligencije (AI) na dugoročni rast američkih korporacija ponovo usmjerili fokus investitora na pitanje koliko tržišne valuacije zavise od profita koji se očekuju tek za deset godina. Ovo je posebno izraženo u sektorima poput softverske industrije.

Novi alati Anthropica

Dobit koja se očekuje za više od 10 godina u budućnosti, što se u finansijama naziva terminalna vrijednost, trenutno čini oko 75% ukupne vrijednosti dionica u indeksu S&P 500. Prema Goldman Sachsovim podacima, taj procenat je blizu najvišeg nivoa u posljednjih 25 godina.

“Današnji udio terminalne vrijednosti u ukupnoj cijeni dionica povišen je u odnosu na historijski prosjek i ogleda se u drugim periodima kada su očekivanja investitora o dugoročnom rastu bila izrazito optimistična, uključujući i ‘dot-com’ balon,” saopćili su iz banke.

Zabrinutost investitora oko poremećaja koje donosi AI raste otkako je kompanija Anthropic lansirala nove alate koji automatizuju zadatke u oblastima marketinga i analize podataka. Ovakvi proizvodi postavljaju ozbiljna pitanja o pritisku kojem bi mogli biti izloženi tradicionalni dobavljači softvera.

Indeks softvera i usluga S&P 500 pao je za oko 17% od početka ove godine, prvenstveno zbog straha da bi novi AI alati mogli ugroziti budući rast prihoda i profitne marže. Goldman Sachs procjenjuje da bi svaki pad pretpostavljenog dugoročnog rasta od jednog procentnog poena smanjio ukupnu vrijednost kompanija u okviru S&P 500 za približno 15%.

Dugoročni izgledi

Efekat bi bio znatno snažniji kod visokorastućih dionica, čije bi valuacije mogle pasti za otprilike 29%, u poređenju sa padom od oko 10% kod dionica sa niskim rastom. Iz Goldman Sachsa dodaju da je vrijednost kompanija sa visokim rastom posebno osjetljiva na promjene u dugoročnim izgledima.

Očekuje se da će rasprava o AI poremećajima, a samim tim i neizvjesnost oko terminalnih vrijednosti mnogih kompanija, trajati najmanje nekoliko narednih kvartala. Prijetnja od poremećaja će vjerovatno predstavljati stalni teret za tržište sve do kasnijih faza usvajanja vještačke inteligencije.

Također se napominje da je u nedavnim kvartalnim pozivima o zaradama samo 5% firmi iz indeksa S&P 500 diskutovalo o finansijskim procjenama izvan petogodišnjeg perioda. Analitičari smatraju da bi rukovodstva kompanija trebala dati prioritet diskusijama o dugoročnim izgledima u komunikaciji sa investitorima.