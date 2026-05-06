Da nije završio u zatvoru danas bi bio slavljen kao genije za investiranje

Prije kolapsa FTX-a, Sam Bankman-Fried je sastavio lukav investicijski portfolio pun velikih hitova, uključujući Anthropic i Space X. Sretni “lešinari” među investitorima će ubrati vrtoglave prinose, dok bivše čudo od djeteta kripto industrije služi 25-godišnju zatvorsku kaznu.

Ako danas provedete dovoljno vremena na X Networku, mogli biste vidjeti brojne objave koje veličaju investicijskog “genija” Sama Bankman-Frieda. Da FTX nije propao, njegovog osnivača bi danas mogli pamtiti kao jednog od najvećih investitora u kapital svih vremena, tvrde oni. Anthropic, Cursor, Robinhood. To su bile samo neke od stotina opklada koje je Bankman-Fried napravio dok je njegovo kripto carstvo cvjetalo.



“Nevjerovatno je to što je Sam rano investirao u Anthropic i Cursor”, kaže Rory O’Driscoll,, partner u Scale Venture Partners. Cursor, specijalista za AI kodiranje, nedavno je sklopio ugovor sa SpaceX-om koji ga potencijalno procjenjuje na 60 milijardi dolara. Anthropic procjenjuje da vrijedi 900 milijardi dolara. “Udariti u dvije najvažnije kompanije nakon sloma 2021., i potpuno ih ‘izbosti'… Kakav talenat, kakva spremnost da se gleda unaprijed, prije ChetGPT trenutka, kada su ljudi govorili ‘ovo bi moglo uspjeti, ko zna'”.



Osim, naravno, pitanja čiji je novac Bankman-Fried zapravo investirao. Nekada proglašen “sljedećim Warrenom Buffettom, trenutno služi 25-godišnju federalnu zatvorsku kaznu u San Pedru u Kaliforniji. A to je zbog organiziranja jedne od najvećih finansijskih prevara u historiji i krađe više od osam milijardi dolara od korisnika FTX-a, dijelom i kako bi finansirao te investicije. Prije hapšenja u decembru 2022. godine, bio je na naslovnici Forbesove 400 liste. Njegovo lično bogatstvo na vrhuncu karijere procijenjeno je na 24 milijarde dolara.

Dobre investicije

FTX je pokrenut 2019. godine i prikupio je oko 2 milijarde dolara kapitala. Kripto berza je brzo postala jedna od najvećih na svijetu. Bitcoin je jurio prema tada nevjerovatnih 69.000 dolara, a FTX je zarađivao novac kao i sve berze. Naplaćivao je provizije na svaku transakciju. Alameda Research, trgovačka firma Bankman-Frieda, bila je svuda. Obezbjeđivala je likvidnost i pravila klađenja na rizik na kripto tržištu i šire.



Prepun novca, Bankman-Fried se upustio u investicioni pohod.



Kao rani podržavalac Solana, akumulirao je blizu 60 miliona SOL tokena tokom 2020. i 2021. godine. Sljedeće godine, samo nekoliko mjeseci prije kolapsa FTX-a, kupio je 13,56% udjela u Anthropicu za 500 miliona dolara (kasnije povećanje kapitala smanjilo je taj udio na oko 8%). Također je bio jedan od prvih koji je investirao u Cursor, uloživši 200.000 dolara za 5% udjela. Njegova kripto berza je potom investirala 700 miliona dolara u rizični fond K5 Global, od čega je oko 200 miliona uloženo u Space X. Jedna od posljednjih većih alokacija bila je kupovina 7,6% udjela u Robinhoodu za 648 miliona dolara.

Možda i najbolji u historiji.

Da stečajna masa FTX-a nije prodala portfolio, samo te vodeće pozicije bi danas vrijedile oko 100 milijardi dolara.

Na gornjoj granici nedavnih procjena vrijednosti privatnog tržišta (1 bilion dolara), samo udio u Anthropicu vrijedio bi 80 milijardi dolara. To podrazumijeva povrat od 160 puta veći od početnih 500 miliona. Dodajte tome indirektnu izloženost Space X-u putem K5 Globala. Ta pozicija bi mogla vrijediti i do 15 milijardi dolara, ili oko 75 puta više od prvobitne investicije, ovisno o procjeni. SpaceX se priprema za potencijalno najveću inicijalnu javnu ponudu (IPO) u historiji, ciljajući na procjenu od 2 biliona dolara.



Investicija u Cursor sada vrijedi oko 3 milijarde dolara (povrat od čak 15.000 puta veći) nakon što je SpaceX objavio dogovor koji mu daje opciju kupovine kompanije za 60 milijardi dolara. Udio u Robinhoodu donio bi dodatnih pet milijardi dolara. Portfolio Solane također bi vrijedio oko pet milijardi – rast od oko 27 puta.



“Da Sam Bankman-Fried nije učinio ništa ilegalno, možda bi bio najbolji VC investitor u historiji”, napisao je Michael Burry. Poznat je po predviđanjima i profitiranju tokom hipotekarne krize. “Umjesto toga, tvituje iz federalnog zatvora.”

FTX osnivač Sam Bankman-Fried sa svojim advokatima nakon izricanja presude na sudjenju 2023. godine, skica iz sudnice, Foto: REUTERS/Jane Rosenberg

Trošenje tuđeg novca kao da je vaš vlastiti

Do novembra 2022. godine, FTX se suočio s krizom likvidnosti. Korisnici su pokušavali povući novac. Bankman-Fried, koji je godinama gradio imidž dobroćudnog genija kripto-industrije, dao je ostavku. Nakon toga, kompanija je proglasila bankrot. Ono što su istražitelji i advokati za bankrot otkrili nije bila samo propala berza, već rupa od osam milijardi dolara. Tužioci su tvrdili da je Bankman-Fried tretirao depozite klijenata kao lični novac. Koristio ih je za investicije, političke donacije, luksuzne nekretnine i za pokrivanje gubitaka Alameda Researcha.



Proces raščišćavanja uglavnom je pao na advokate iz Sullivan & Cromwell. Oni su već zastupali FTX. Tokom 2023. i 2024. godine, likvidirali su ostatke Bankman-Fried carstva, uključujući investicioni portfolio.



U početku se likvidacija činila kao rijetka svijetla tačka u jednom od najspektakularnijih bankrota u modernim finansijama. Neki FTX fondovi su toliko porasli da je izgledalo kao da će korisnici dobiti više nego što su imali na svojim računima. Ishod gotovo nezamisliv u velikim bankrotima.



Međutim, neki investitori su tvrdili da je stečajna masa, u svojoj žurbi da vrati novac, uništila milijarde dolara buduće vrijednosti prerano i prejeftino prodajući imovinu.

Rasprodaja

Prodaja dionica Anthropica bio je najuočljiviji primjer. FTX ju je prodao za oko 1,3 milijarde dolara, uglavnom grupi institucionalnih investitora među kojima su bili fond Mubadala iz Abu Dhabija, Jane Street, bivši poslodavac Bankman-Frieda, Fidelity Management i HOF Capital. U to vrijeme, posao se činio unosnim. Iz današnje perspektive, kako je vrijednost Anthropica eksplodirala, izgleda kao jedna od najvećih “lešinarskih” investicija u historiji.



Stečajna masa je također prodala SOL tokene uz velike popuste, dijelom i zato što su bili vezani za četverogodišnji raspored stjecanja prava. Među kupcima su bila neka od najsofisticiranijih imena u kripto i rizičnom svijetu: Mike Novogratz i njegov Galaxy Digital, Pantera Capital, Brevan Howard Digital i Solana Foundation.



Dionice Robinhooda povezane s Bankman-Friedom zaplijenila je američka šerifova kancelarija, a potom ih je kupio sam Robinhood. Udio od 5% u Cursoru prodan je nepoznatim kupcima po originalnoj cijeni iz 2022. godine. FTX je tužio K5 Global kako bi povratio sredstva, ali je na kraju zadržao svoj udio. Ako SpaceX izađe na berzu po vrijednosti od 2 biliona dolara, ta pozicija bi i dalje mogla donijeti povjeriocima milijarde.

Da nije varao, bio bi među najbogatijim ljudima na planeti

Bankman-Friedovi advokati pokušali su iskoristiti ove činjenice tokom suđenja, ukazujući na povećanje vrijednosti imovine FTX-a i vjerovatnoću da će korisnici biti u potpunosti obeštećeni. Ali restitucija nije isto što i oslobađajuća presuda.



Kada je Forbes posljednji put procijenio Bankman-Friedovo bogatstvo, većina njegove imovine dolazila je od udjela u FTX-u, FTT tokenima i kriptovalutama. Danas su i FTX i FTT praktično bezvrijedni. A budući da je dio kripto imovine možda bio u vlasništvu Alameda Researcha – koji je koristio korisnička sredstva na njegov zahtjev – teško je procijeniti kolika bi bila njegova neto vrijednost danas.



Vrlo je vjerovatno da bi, da je FTX preživio, Bankman-Fried bio među najbogatijim ljudima na svijetu danas. Ali ta verzija priče zahtijeva izostavljanje ključne činjenice: portfolio nije postojao odvojeno od prevare. Naprotiv, on je bio jedan od njenih proizvoda.

Nina Bambysheva, novinarka Forbesa