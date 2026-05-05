Dva američka trgovačka broda bezbjedno prošla kroz Hormuški moreuz

Dva trgovačka broda pod američkom zastavom bezbjedno su prošla kroz Hormuški moreuz, saopštila je danas Centralna komanda SAD-a, dodajući da dva američka raketna razarača sada djeluju u Arabijskom zalivu.

Objava je došla manje od dan nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp najavio plan da „usmjeri” zaglavljene brodove iz tog plovnog puta.

Centralna komanda SAD-a nije ponudila dodatne detalje o trgovačkim plovilima, uključujući imena brodova ili kada su tačno prošli kroz moreuz.

Iran je ranije zaprijetio da će napasti sve američke snage koje budu prolazile kroz Hormuški moreuz i tvrdio da je pucao na američki ratni brod, ali je američka vojska u ponedjeljak ujutro brzo demantovala da je bilo koji njihov brod pogođen.

Uprkos obećanjima SAD-a, brodovi se u ponedjeljak nisu vidjeli u redovima za prolazak kroz moreuz, objavio je Reuters, navodeći da je samo nekoliko plovila prešlo taj vodeni put.

UAE tvrdi da je Iran gađao njihov naftni tanker

Ranije u ponedjeljak, Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da je Iran gađao naftni tanker koji pripada ADNOC-u, državnoj naftnoj kompaniji te zalivske monarhije, dok je prolazio kroz Hormuški moreuz.

U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova UAE navodi se da su tanker tokom prolaska kroz moreuz napala dva drona, ali da niko od članova posade nije povrijeđen. Brod je bio prazan tanker za sirovu naftu, objavio je Reuters, pozivajući se na ADNOC-ov odsjek za pomorsku logistiku.

Ključna pozadina

Hormuški moreuz je ključni plovni put za međunarodni pomorski saobraćaj, a kroz njega je, prema procjeni Međunarodne agencije za energiju, 2025., prošlo između 20% i 25% svjetske nafte koja se prevozi morem.

Iran je zatvorio moreuz ubrzo nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli kampanju vazdušnih napada na tu zemlju, a plovidba tim putem i dalje je obustavljena uprkos napetom primirju između dvije strane.

Trump je u nedjelju najavio „Project Freedom”, koji je nazvao „procesom” pomoći brodovima i posadama zaglavljenim na Bliskom istoku i njihovog „usmjeravanja” iz „ograničenih plovnih puteva”.

Centralna komanda SAD-a saopštila je da će njene snage „podržati trgovačka plovila” koja pokušavaju da prođu kroz Hormuški moreuz. Vojska je navela da će taj napor podržati raketni razarači, avioni, bespilotne platforme i 15.000 pripadnika vojske.

Zachary Folk, Forbes

