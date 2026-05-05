Bijela kuća razmatra provjeru novih AI modela prije javne objave, mogući zaokret u politici

Predsjednik Donald Trump razmatra uvođenje državnog nadzora nad novim modelima umjetne inteligencije prije nego što budu javno dostupni, objavio je The New York Times u ponedjeljak, što predstavlja promjenu u dosadašnjem pristupu njegove administracije prema ovoj tehnologiji nakon sukoba s kompanijom Anthropic.

Prema navodima izvora upoznatih s razgovorima, administracija razmatra izvršnu uredbu kojom bi se formirala radna grupa za umjetnu inteligenciju, sastavljena od tehnoloških lidera i državnih zvaničnika, uz planove za formalni proces državne revizije novih AI modela. Takav proces mogao bi ličiti na model koji se razvija u Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje više državnih agencija procjenjuje sigurnosne standarde umjetne inteligencije.

Zvaničnici Bijele kuće već su razgovarali s predstavnicima kompanija Google i OpenAI, kao i s Anthropic, o mogućim mjerama.

Zanimljivo je da je u martu Donald Trump imenovao 13 članova novog savjetodavnog tijela za umjetnu inteligenciju, među kojima su, prema izvještajima, i Mark Zuckerberg iz Meta, Larry Ellison iz Oracle, Jensen Huang iz Nvidia te Michael Dell iz Dell. Najavljeno je da će ova grupa savjetovati predsjednika o pitanjima nauke, tehnologije, obrazovanja i inovacija, dok administracija istovremeno zagovara jedinstvenu nacionalnu politiku o umjetnoj inteligenciji koja bi nadjačala pojedinačne savezne propise.

Trump je ranije zagovarao blaži pristup regulaciji, izjavivši da tehnologiji treba omogućiti razvoj bez nepotrebnih ograničenja, iako je priznao da bi određena pravila mogla biti potrebna, ali dovoljno sofisticirana da prate brzinu razvoja same tehnologije.

Njegov stav se, međutim, počeo mijenjati nakon spora između kompanije Anthropic i Pentagon. Kompanija je odbila zahtjev administracije za neograničen pristup svojim AI modelima, nakon čega je ministar odbrane Pete Hegseth zaprijetio da će je označiti kao sigurnosni rizik u lancu nabavke. Anthropic je pokrenuo sudski postupak kako bi blokirao tu odluku, ali savezni apelacioni sud nije odobrio privremenu obustavu mjere.

Uprkos sukobu, suosnivač kompanije Jack Clark izjavio je da su u toku razgovori s federalnom vladom o modelu Claude Mythos, za koji tvrde da bi mogao iskoristiti sigurnosne ranjivosti u gotovo svim velikim operativnim sistemima i internet preglednicima, zbog čega ga smatraju preopasnim za javnu upotrebu. Bijela kuća je, prema izvještajima, posebno zabrinuta zbog mogućih posljedica cyber napada uz pomoć umjetne inteligencije.

U međuvremenu, Pentagon je prošle sedmice objavio sporazume s kompanijama OpenAI, Alphabet, Nvidia, SpaceX, Microsoft, Amazon i Reflection, čiji će se AI alati koristiti na povjerljivim mrežama agencije. Cilj je unaprijediti analizu podataka, poboljšati razumijevanje situacija i pomoći u donošenju odluka u složenim operativnim okruženjima.

