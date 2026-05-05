Evropska komisija blokira finansiranje za Huaweijevu solarnu tehnologiju

Evropska komisija blokira EU finansiranje za invertere za solarne panele od dobavljača koje smatra visokorizičnim, poput kineskog tehnološkog giganta Huaweija, potvrđeno je u ponedjeljak.

Portparolka Komisije Siobhan McGarry rekla je novinarima da je izvršno tijelo EU odlučilo da preduzme „konkretne mjere odmah” protiv „rizika od ometanja kritične infrastrukture EU od stranih aktera”, uključujući „izradu smjernica o ograničavanju korištenja EU fondova za projekte koji uključuju invertere visokorizičnih dobavljača”, piše Politico.

Visokorizični dobavljači koji su već uključeni u projekte finansirane sredstvima EU mogu zatražiti izuzeće, rekao je jedan zvaničnik EU, a Komisija će do 1. novembra odlučiti da li će dozvoliti nastavak projekata bez ograničenja u pogledu dobavljača koje mogu koristiti. Zvaničnik je govorio anonimno jer nije bio ovlašten da javno komentariše.

Inverteri su tehnologija koja električnu energiju iz solarnih panela pretvara u struju koja ulazi u mrežu. Huawei je tržišni lider u toj tehnologiji.

EU je već dugo zabrinuta zbog prijetnje koju kineski tehnološki gigant Huawei i njegov manji rival ZTE predstavljaju u 5G mrežama i nastoji da podstakne države članice da ih uklone iz svojih telekomunikacionih mreža – stav koji sada pokušava da učini obavezujućim.

Zabrinutost zbog Huaweijeve dominacije na tržištu solarne tehnologije pojavila se nedavno.

Rizici koje nosi strano miješanje u mreže čiste energije uključuju manipulaciju „parametrima proizvodnje električne energije”, ometanje proizvodnje struje i neovlašten pristup operativnim podacima, rekla je McGarry u ponedjeljak. To bi moglo značiti „daljinsko gašenje… koje vodi do nestanaka struje širom zemlje”, dodala je.

Zabrana se odnosi na dobavljače iz Kine, Rusije, Sjeverne Koreje i Irana, rekao je neimenovani zvaničnik EU, napominjući da kineski dobavljači drže 80 odsto globalnog tržišta solarnih invertera, navodi Politico.

Revidirani Akt o cyber sigurnosti takođe nastoji da se srednjoročno pozabavi tim rizicima, rekla je McGarry. Peking je prošle sedmice zaprijetio odgovorom na mjere koje nastoje da ograniče kineske dobavljače na tržištu EU.

Huawei nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

