Eksplozija cijena nafte nakon Trumpovog plana za Hormuški moreuz

Pozivajući se na CNN, cijene nafte naglo su porasle prvog dana operacije američkog predsjednika Donalda Trumpa usmjerene na provođenje blokiranih brodova kroz Hormuški moreuz, što jasno pokazuje koliko je globalno tržište energije i dalje nestabilno.

Nafta je dostigla najvišu zaključnu cijenu ove godine upravo na početku ove inicijative. Referentna svjetska nafta Brent prvo je skočila za 5,8 posto i zatvorila se na 114,4 dolara po barelu u ponedjeljak, što je najviši nivo u 2026. godini, a zatim je u utorak blago pala na 113,4 dolara. Američka referentna nafta WTI pala je za 2,1 posto na 104,3 dolara po barelu.

Nafta se trguje putem terminskih ugovora, što znači da se radi o sporazumima o kupovini ili prodaji po unaprijed određenoj cijeni u budućnosti. Cijena WTI nafte za utorak odnosi se na isporuke u junu, dok se Brent odnosi na isporuke u julu.

Iako su najveći proizvođač nafte na svijetu, Sjedinjene Američke Države nisu izbjegle energetski šok. Cijena benzina porasla je na 4,46 dolara po galonu, dok je prije početka rata prosjek bio 2,98 dolara, prema podacima organizacije AAA.

Prema riječima Andy Lipow, predsjednika konsultantske kuće Lipow Oil Associates, cijena goriva u SAD mogla bi dostići 5 dolara po galonu ako Hormuški moreuz ostane zatvoren i narednog mjeseca. Takav skok bio bi blizu rekordnih 5,02 dolara iz juna 2022. godine nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Rast cijena dolazi u trenutku kada Trump pokušava ponovo uspostaviti protok tankera kroz Hormuški moreuz, koji je praktično zatvoren otkako je Iran bio meta napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, čime je prije početka sukoba bilo ugroženo oko 20 posto globalne opskrbe naftom.

Nova inicijativa pod nazivom Project Freedom započela je u ponedjeljak s ciljem da se brodovi sigurno provedu kroz ključni pomorski koridor za transport nafte i plina. Ipak, promet je i dalje minimalan, prema podacima kompanije S&P Global Market Intelligence samo četiri broda prošla su moreuz tokom jučerašnjeg dana.

Prije sukoba kroz ovaj strateški prolaz dnevno je prolazilo više od 120 brodova.

Situacija se dodatno pogoršala nakon što su u ponedjeljak pogođeni komercijalni brodovi i velika naftna luka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dok su američke snage uništile dio iranskih plovila, što predstavlja najveću eskalaciju od početka primirja prije četiri sedmice.

Razmjena vatre između SAD i Irana dodatno je uzdrmala krhko primirje, a Trump nije želio potvrditi da li je ono i dalje na snazi.

Odluka SAD i Izraela da uđu u rat s Iranom pokrenula je historijsku naftnu krizu, dok se zemlje širom svijeta, uključujući ključne američke saveznike u Evropi i Aziji, suočavaju s naglim rastom cijena goriva i sve većim ekonomskim pritiskom.

