Moneyval pritisak natjerao institucije na akciju: BiH usvojila zakon da izbjegne finansijsku izolaciju

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine konačno je povukao potez koji se mjesecima čekao i to pod pritiskom koji nije bio samo politički, već duboko međunarodni i finansijski. Nakon niza neuspjelih pokušaja, ekspresno održana sjednica rezultirala je usvajanjem zakona koji direktno utiče na sigurnost finansijskog sistema i globalni kredibilitet države.

Sa 14 glasova „za“, usvojen je Prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, njegovog finansiranja, kao i širenja oružja za masovno uništenje. Iako na prvi pogled tehnički i administrativan, ovaj zakon nosi težinu daleko izvan granica BiH.

Njegovo donošenje nije došlo slučajno. Još u martu, Vijeće ministara BiH jednoglasno je uputilo ovaj prijedlog u hitnu proceduru, jasno signalizirajući da je riječ o prioritetu. Razlog je bio alarmantan, izvještaj Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma poznatijeg kao MONEYVAL iz decembra 2024. godine jasno je ukazao na ozbiljan sistemski nedostatak. BiH nije imala funkcionalan mehanizam za provođenje međunarodnih finansijskih sankcija.

Takav propust nije samo formalnost, on otvara vrata potencijalnim zloupotrebama, ali i izolaciji zemlje iz međunarodnih finansijskih tokova. Upravo zbog toga, novi zakon uspostavlja okvir za brzo, precizno i efikasno djelovanje, omogućavajući direktnu primjenu odluka Vijeće sigurnosti UN-a, kao i usklađenost s preporukama FATF globalnog tijela za borbu protiv pranja novca.

Suština zakona leži u jasnom definisanju procedura i nadležnosti, ko provodi mjere, kako se one nadziru i na koji način se ograničava raspolaganje imovinom u rizičnim situacijama. Time se ne samo zatvara pravna praznina, već se gradi sistem koji može odgovoriti na kompleksne sigurnosne izazove današnjice.

Ono što dodatno pojačava značaj ovog zakona jeste činjenica da BiH ovim potezom izbjegava potencijalno svrstavanje u tzv. ICRG proces, mehanizam međunarodnog nadzora za zemlje s ozbiljnim nedostacima u borbi protiv pranja novca. Ulazak u taj proces značio bi ozbiljan udarac za ekonomiju, investicije i reputaciju države.

Zato ova odluka nije samo još jedan zakon u nizu, ona predstavlja svojevrsni test političke zrelosti i sposobnosti institucija da odgovore na globalne standarde. Nakon dugog zastoja, BiH je ovim potezom pokazala da može djelovati brzo kada su ulozi visoki.

