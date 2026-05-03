Kinezi iskopali rekordnu količinu zlata u Srbiji i sve prodali jednom kupcu

Za godinu, Kinezi, koji već osam godina posjeduju srbijanski rudnik bakra i zlata, prodali su 4,3 tone zlata.

Narodna banka Srbije (NBS) je 2025. godine od kineske kompanije Serbia Zijin Copper kupila 344 zlatne poluge, svaka teška nešto više od 12 kilograma. Ukupno je kupila rekordnih 4,3 tone zlata, saopštila je srbijanska centralna banka za Forbes Serbia.

Srpski rudnik zlata i bakra u Boru je u većinskom vlasništvu Kine od kraja 2018. godine, kada je kineska kompanija Zijin Mining dokapitalizacijom stekla 63% udjela u ranije državnom proizvođaču bakra RTB Bor.

Prema zakonu, kompanija prvo mora ponuditi svo zlato koje proizvede NBS-u, koji, prema podacima Forbesa Srbija, nikada nije odbio da ga kupi. Od 2018. godine, kada je rudnik prešao u kinesko vlasništvo, od njega je kupljeno ukupno 16,3 tone zlata. Ukoliko odbije kupovinu, kineska kompanija bi mogla da podnese zahtjev za dozvolu za izvoz iskopane rude.

Za koliko su ih kupili?

Ziđin Koper je u 2025. godini ostvario približno 48,4 milijarde dinara (oko 400 miliona eura) prihoda samo od prodaje zlata. Ukupni prihodi od bakra, zlata i srebra iznosili su oko 227,6 milijardi dinara. Najveća prodaja ostvarena je od bakra (173,4 milijarde dinara).

Na osnovu prihoda, možemo procijeniti da je srpska centralna banka u prosjeku plaćala oko tri hiljade eura za 31,1 gram (trojsku uncu) zlata. Cijena na berzi u 2025. godini kretala se od 2.500 do 3.700 eura po trojskoj unci.

Utrostručene zlatne rezerve za 14 godina

NBS kupuje zlato u domaćoj valuti, srpskim dinarima, čime povećava svoje devizne rezerve. Pored kupovine na domaćem tržištu, NBS je kupila i dio zlata na međunarodnom tržištu, ukupno oko 17 tona.

U martu ove godine, zlatne rezerve Srbije dostigle su 53,7 tona, više od tri puta više nego 2012. godine (nešto manje od 15 tona), a njihova vrijednost, na osnovu trenutne tržišne cijene zlata, iznosi približno 6,9 milijardi eura. U odnosu na 2012. godinu, skočile su 11 puta, jer je i cijena zlata u međuvremenu značajno porasla.

Iz NBS-a su za Forbes Serbia rekli da namjeravaju nastaviti kupovati zlato na domaćem tržištu.

Andreja Lončar, Forbes Slovenija