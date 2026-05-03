Tržište nekretnina: Najskuplji kvadrat stana u regiji plaćen 15 hiljada eura  

Tržište nekretnina cjenovno se ne hladi ni u BiH ni regiji. Ukoliko se uporede analize podataka iz regije, vidljivo je da vrijednost tržišta nekretnina u postjugoslovenskom prostoru vrijedi milijarde. Podaci iz prošle godine pokazuju da je samo tržište nekretnina u Srbiji vrijedilo više od 8,1 milijardu eura, dok je najskuplji kvadrat stana u Srbiji u prošloj godini prodan za 15.298 eura u Beogradu. Najveći iznos, piše Fena, čak 1,8 miliona eura izdvojen je za stan na lokaciji “Beograd na vodi”, dok je najskuplja kuća prodana na teritoriju gradske općine Savski venac (Grad Beograd) za 3,8 miliona eura, dok je u istoj gradskoj općini najskuplje garažno mjesto prodano za 66.000 eura.

Pregled tržišta

Pozivajući se na publikacije o pregledu tržišta nekretnina za 2024. i 2025. godinu, Fena navodi kako su u prošloj godini u Hrvatskoj realizovane 20.293 kupoprodaje stanova i apartmana čija je ukupna vrijednost 3,45 milijardi eura. Prosječna vrijednost jedne kupoprodajne transakcije iznosila je 170.014,3 eura. Medijalna cijena stana/apartmana u 2025. godini iznosila je 2.587 eura po kvadratu, što ukazuje da je polovica stanova prodana po toj cijeni i nižoj, dok je druga polovica prodana po cijeni od 2.587 eura i višoj.

Pet posto stanova u 2025. godini prodano je po 901 euru po kvadratu i niže, dok je u pet posto najskupljih kvadrata cijena bila 4,9 puta veća i iznosila je 4.428 eura po metru, što znači da je pet posto najskupljih stanova na hrvatskom tržištu nekretnina prodano po toj cijeni i višoj.

Crna Gora i BiH

Prema platformi Estitor, prosječna cijena stana u Crnoj Gori u prvom kvartalu ove godine iznosi 2.910 eura po kvadratnom metru, što je rast od 8,5 posto u odnosu na isti period prošle godine. Podgorica je u prvom kvartalu 2026. zabilježila godišnji rast od 17,2 posto. Prosječna cijena kvadrata iznosi 2.707 eura, a prinos od iznajmljivanja dostiže 4,9 posto godišnje, što je i najviše u Crnoj Gori. Budva, s 3.344 eura po kvadratu i prinosom od 4,7 posto, ostaje najtraženije primorsko odredište u Crnoj Gori. Strani kupci čine gotovo dvije trećine svih kupoprodaja nekretnina u Crnoj Gori, piše Fena.

Kada je o BiH riječ, u prvoj polovini 2026. godine, cijene stanova dosegle su rekordne nivoe, s medijanom oglašenih cijena u Sarajevu od oko 5.300 KM/m². U užem dijelu Sarajeva prosječne cijene kvadratnog metra stana se kreću od 3.700 do 5.200 KM.

Na popularnoj platformi Olx.ba, cijene stanova variraju od onih koje se kreću ispod 100.000 KM, poput naprimjer oglasa u kojem se prodaje stan u novogradnji u Lukavici, Istočno Sarajevo po cijeni od 79.999 KM za 22 kvadrata, do četverosobnog stana u centru Sarajeva od 1.200.000 KM za 162 kvadratna metra.