Priča iz prve ruke: Napustio je fakultet, preživio suđenje i izgradio jedno od najvećih carstava kamionskog prevoza

Sedmicu prije 152. Kentucky Derbyja, kamionski tajkun Robert Low prati drugačiju vrstu pošiljke. Renegade, trogodišnje ždrijebe (pastuh) odraslo na Lowovoj farmi u blizini Springfielda u Missouriju, upravo je sletio u Louisville nakon leta iz Miamija, svjež nakon prošlomjesečne pobjede na Arkansas Derbyju. „Samo čekam poziv da mi jave da se udobno smjestio. On je prilično opuštenog karaktera“, smije se Low svojim hrapavim južnjačkim naglaskom.

Low i njegova supruga Lawana, srednjoškolske ljubavi, u braku od 1973. godine, uzgajali su Renegadea na svojoj farmi Primatara, od 136 hektara u brdima Ozarka, 15 minuta od centra Springfielda. Tokom tri decenije bavljenja trkama, Lowovi su tu uzgojili stotine punokrvnih konja, uključujući bivše takmičare u Kentucky Derbyju, Steppenwolfera 2006. i Magnum Moona 2018. godine. Za Lowa, Renegade predstavlja vrstu domaćeg favorita u Derbyju kojeg je dugo jurio. “U trkačkom poslu smo 30 godina i oduvijek smo sanjali da imamo konja poput ovog”, kaže 76-godišnji Low.

Farma Primatara nalazi se odmah niz cestu od raskošne kuće porodice Low od 6.500 kvadratnih metara, spomenika bogatstvu koje je Low stekao u transportu. Izgrađena od uvezenog bugarskog mramora, kuća ima šest gostinjskih apartmana (svaki sa vlastitom čajnom kuhinjom i odvojenim dnevnim boravkom i trpezarijom), 17 kupatila, vinsku pećinu od 5.700 kvadratnih metara, garažu za 12 automobila dizajniranu da služi i kao plesna dvorana, te igraonicu u stilu džokej kluba na hipodromu. “Povremeno imamo zabave s prijateljima, ali to je više za humanitare svrhe, aukcije…, kao i za političare koje volimo”, kaže Low, koja je od 2000. godine dala 8 miliona dolara republikanskim kandidatima i političkim odborima (PAC), uključujući 500.000 dolara Donaldu Trumpu 2024. godine.

Izvor bogatstva

Izvor Lowovog bogatstva je New Prime, Inc., gigant u rashladnom prijevozu kamionima kojeg je suosnovao 1970. godine sa svojom majkom i izgradio u jednog od najvećih privatnih prijevoznika u Americi s procijenjenim godišnjim prihodom od preko 2,5 milijarde dolara prošle godine. Tokom pet decenija, Low je pretvorio Prime u carstvo vrijedno više milijardi dolara, a sebe u jednog od najbogatijih u Missouriju s procijenjenom neto vrijednošću od 5 milijardi dolara. Koristeći svoj ​​obilni domaći šarm, inspirirao je armiju vozača koji, poput njega, misle da i oni mogu voditi vlastiti posao. Međutim, njegov jedinstveni model vješto prebacuje većinu rizika i operativnih troškova na svoje kamiondžije.

„Ručam s njima“, kaže Low, izvršni direktor kompanije Prime, koja je u isključivom vlasništvu njega i njegove supruge. „Petkom ujutro imamo sastanak vozača gdje je sve bez najave. Mogu pitati šta god žele ili dati bilo koji komentar koji žele.“ Nekada Lowa možete naći kako igra košarku u teretani kompanije ili u kantini kompanije.

Low je opsjednut pobjedom i efikasnošću, ali za razliku od većine mega prijevoznika, Prime se gotovo isključivo oslanja na nezavisne izvođače radova, koji čine 90% njegove flote od 10.000 vozača. Kao vlasnici-operateri, oni snose troškove koje obično snose prijevoznici – plaćanje kamiona, osiguranje, održavanje vozila, kao i administrativne troškove – koji mogu biti opterećujući i nepredvidivi. I iako ovi vozači kamiona mogu biti nezavisni izvođači radova, oni nisu nezavisni od Primea. Iznajmljuju i kupuju kamione od Primeove podružnice Success Leasing, koja je u vlasništvu Lowa. Također se oslanjaju na Primeovu logističku mrežu za dodjelu tereta, popuste na gorivo i softver. Ova postavka omogućava Primeu da ne knjiži troškove rada, a istovremeno održava operativnu kontrolu. Prime obično zadržava 28% prihoda od prijevoza, a ostatak ostavlja vozačima.

„Inherentna efikasnost nezavisnog izvođača radova koji kupuje vlastito gorivo, plaća vlastite kamione i koristi vlastite gume o svom trošku, jednostavno je efikasnija“, tvrdi Low. „To je prekrasan model. Ljudi prirodno postaju poduzetniji, postaju efikasniji.“

Primjena modela koji se oslanja na želju vozača da budu svoj šef ponekad izaziva pravnu istragu. Godine 1997., trgovačko udruženje Owner-Operater Independent Drivers Association tužilo je Prime i njegovu podružnicu Success Leasing, tvrdeći da su Lowove dvije kompanije koristile svoje ugovore s nezavisnim vozačima kamiona kako bi uzimale nepravilne odbitke od plate vozača, zadržavale novac na rezervnim računima i nametale uslove zakupa za koje su vozači rekli da su nepravedni, kršeći savezna pravila o zakupu. Nakon pet godina parnice, Prime je pobijedio na sudu. “Kompanija je očigledno dobra u sastavljanju ugovora koji ih u osnovi ovlašćuje da rade stvari koje rade”, kaže Todd Spencer, predsjednik OOIDA-e.

Nedavno, 2020. godine, Prime je riješio dvije kolektivne tužbe pristajući da isplati do 28 miliona dolara grupi od više od 26.000 sadašnjih i bivših vozača Primea zbog tvrdnji da je kompanija prekršila zakone o minimalnoj plati. U jednoj od tužbi koju je podnio Dominic Oliveira, navedeno je kako je Primeov sistem plaćanja umanjivao vrijednost vozača i pripravnika plaćanjem po milji umjesto za sve odrađene sate, praveći odbitke koji su platu spuštali ispod minimalne plate i pogrešno klasificirajući neke nove vozače kao nezavisne izvođače radova. Druga, koju je podnio Rocky Haworth, fokusirala se na Primeove vozače “B-tipa” odnosno vozače juniorskog tima, tvrdeći da su formule plaćanja centi po milji i fiksne sedmične plate kompanije, ostavile nove vozače da zarađuju manje od minimalne plate za vrijeme koje su proveli radeći. Slučaj Oliveira stigao je do Vrhovnog suda, koji je presudio odlukom 8-0 da radnici u transportu označeni kao nezavisni izvođači radova i dalje mogu potpasti pod izuzeće Zakona o federalnoj arbitraži za “ugovore o radu”, što znači da Prime nije mogao prisiliti te vozače na arbitražu.

Izjave vozača

Uprkos sudskom sporu, mnogi vozači Primea rekli su Forbesu da su voljeli raditi za Prime. “Imao sam odlično iskustvo s njima”, kaže bivši vozač Monrico Cummings, 30, stanovnik Floride koji je iznajmio kamion od Primea na dvije godine i zaradio dovoljno novca da kupi vlastiti kamion, kojim sada samostalno upravlja. Cummings kaže da je u svojoj prvoj godini vožnje za Prime zaradio otprilike 150.000 dolara prije oporezivanja na 300.000 dolara ukupnog prihoda, radeći 55 do 60 sati sedmično.

Prime, koji uspješno posluje u industriji koja dugo pati od nedostatka kvalifikovanih vozača, smatra da je zapošljavanje ključno. Prvi klik na početnoj stranici je prijava za vozača, a za one koji su zainteresovani, program najma s mogućnošću kupovine nudi “bez učešća” i “bez provjere kreditne sposobnosti”. Postoje i “interni” poslovi dostupni u 11 pogona kompanije, od Wilsonvillea u Oregonu do Minooke u Illinoisu i Pittstona u Pennsylvaniji. Web stranicu krase ugodne fotografije nasmijanih kamiondžija i njihovih porodica, od kojih su mnogi personalizirali svoje šarene kamione ogromnim logotipima omiljenih sportskih timova i drugim patriotskim sloganima.

Adam Warcewicz, 59-godišnji vozač iz Kentuckyja, kaže da se pridružio Primeu 2017. godine kao interni vozač, a zatim je prešao na kratkoročni najam prije nego što je iskoristio ušteđevinu za kupovinu kamiona putem Primeovog programa najma s kupovinom. Vremenom je obučavao druge vozače, iznajmljivao im svoje kamione, reinvestirao profit i polako izgradio operaciju sa šest kamiona – obavljajući prijevoz isključivo za Prime – koja je prošle godine ostvarila oko 1,3 miliona dolara prihoda, s oko 200.000 dolara gotovinskog povrata prije oporezivanja, nakon troškova (uključujući plate njegovih vozača).

“Postoji velika krivulja učenja”, kaže Warcewicz o tome kako je biti vlasnik-operater. “Morate imati poslovni način razmišljanja.”

Primeov uspjeh i lojalnost njegovih vozača i zaposlenika živi su dokaz da kult ličnosti osnivača može prevladati poslovne poteškoće i pravne izazove.

„Jedna stvar koja mi se zaista svidjela kod Primea je to što je vlasnik, kada zaista odete u njihov centar, bio veoma blizak svim vozačima koji su željeli biti blizu njega“, kaže Herb Velez, 42-godišnji stanovnik Colorada koji je vozio za Prime dvije godine tokom pandemije. „Igrao je košarku s vama. Sjedio bi tamo i razgovarao s vama. Pričao bi o borbi jer je i sam razumije.“

Način života je jednako važan kao i profit za vozače, od kojih su mnogi od njih odabrali kamionski prijevoz kao drugu karijeru. “Vjerujemo da je život prekratak da se ne bismo zabavljali”, stoji u izjavi o vrijednostima kompanije. Postoje brojni događaji kompanije za porodice, uključujući večere “Noć milionera”, kojima se slave vozači koji su prešli više od milion sigurnih milja.

Među najbogatijim na svijetu

Mnogo prije pojave konja u Derbyju i posjeda Ozark, Robert Eugene Low počeo je pokazivati ​​znakove neobuzdane ambicije koja će ga na kraju dovesti na Forbesov popis najbogatijih na svijetu. Rođen 1949. godine, odrastao je na farmi u gradu Urbana, Missouri, s 259 stanovnika. Njegov otac Carl Low (umro 1999.) radio je kao reporter s državnog tržišta i radio voditelj, prateći stočarsku industriju, dok je njegova majka, Vera Low (umrla 2012.), bila kozmetičarka i domaćica. Kako bi pomogao u finansiranju studija na Univerzitetu Missouri, Low je prodao neke od porodičnih krava kako bi finansirao kupovinu kipera, koji je zatim zamijenio za kamion koji je mogao prevoziti teret na velike udaljenosti. Godine 1970. , dok je još bio na fakultetu osnovao je Prime, Inc. i iznajmio svoj kamion prijatelju iz srednje škole. U roku od nekoliko mjeseci prijatelj je dao otkaz, pa je Low napustio fakultet i počeo voziti puno radno vrijeme.

Ali Low nije želio biti samo vozač. Radeći sa svojim roditeljima, koji su pomagali u vođenju posla u njegovim ranim godinama, Low je posudio novac za kupovinu kamiona i zapošljavanje vozača. Pronašao je stalan priliv tereta koji je prevozio proizvode iz Kalifornije do Srednjeg zapada i Istočne obale. Do 1979. godine zaposlio je oko 300 vozača sa punim radnim vremenom i ostvario profit od milion dolara. “Imao sam 30 godina tada i pomislio sam: ‘Ovo je prilično dobro. Sviđa mi se ovaj kamionski prevoz.'”

Njegova sreća se okrenula kada su Federalne rezerve, pod novim predsjednikom Paulom Volckerom, 1979. godine, podigle kamatne stope na 20% kako bi suzbile inflaciju. To je Lowovu kompaniju Prime, Inc., finansiranu dugom, dovelo do toga da 1981. godine završi u Poglavlju 11. Bankrotirala je četiri godine. Lowova majka Vera uzela je kredit od 50.000 dolara, gdje je u zalog dala kuću, kako bi pomogla da posao opstane. “Jednostavno sam bio van ravnoteže, previše duga u poređenju s iznosom kapitala u kompaniji”, prisjeća se Low. “Poglavlje 11 za sitnog farmera je nečasna stvar, a mi smo otplatili svoje dugove.”

Početak osamdesetih nije samo gotovo finansijski uništio Lowa. Također je stvorio najmračnije i najmanje poznato poglavlje, inače izvanredne karijere.

Tokom lova u blizini starog rudarskog grada Creedea (Colorado), u oktobru 1983. godine, Low je ubo AD “Duanea” McCowana, prijatelja i kamiondžiju koji je povremeno prevozio teret za Prime. Pet dana ranije, njih dvojica su se svađali oko novca i zakupa. (Low je svjedočio da se ne sjeća svađe). McCowan je klečao postavljajući šator kada ga je Low ubo u leđa lovačkim nožem od 20 cm, prema prethodno neobjavljenim sudskim zapisima. McCowan je zamalo poginuo, dok je Lowa okružni tužioc Colorada optužio za napad prvog stepena.

Oslobađanje 1984. godine

Nakon četrnaest mjeseci na sudu, Low je oslobođen 1984. godine, nakon što su njegovi advokati uspješno argumentirali da je patio od stanja toksične psihoze. Prije i tokom putovanja, Low je kompulzivno konzumirao desetine HOLD pastila za kašalj, koje sadrže dekstrometorfan, snažan supresant koji u visokim dozama može izazvati disocijativne nuspojave. U kombinaciji s nedostatkom sna, tvrdili su njegovi advokati, prejedanje ga je privremeno učinilo ludim u vrijeme uboda nožem. Slučaj je na kraju stigao do Vrhovnog suda Colorada, koji je odbacio obrazloženje suda, ali nije poništio oslobađajuću presudu niti tražio ponovno suđenje zbog zaštite od dvostrukog kažnjavanja. McGowan se na kraju oporavio od rana i preminuo 2022. godine u 84. godini života. “Colorado je bio prije više od 40 godina”, kaže Low, koji to naziva “nesretnim iskustvom”. McGowanova udovica odbila je razgovarati o slučaju s Forbesom: “To su prošle vijesti i ne želim Robertu uzrokovati probleme.”

Nakon što je preživio krivični slučaj i gotovo potpuni kolaps Prime-a, Low je ponovo pokrenuo svoj kamionski prevoz, u industriji koja je bila preoblikovana deregulacijom. Zakon o motornim prevoznicima iz 1980. godine ublažio je višedecenijsku federalnu kontrolu nad tim ko može prevoziti teret, gdje ga mogu prevoziti i koliko mogu naplaćivati. Konkurencija je porasla, cijene su bile pod pritiskom, a talas neuspjeha zahvatio je industriju dok su se tradicionalni prevoznici borili da se prilagode. Prije deregulacije, biti kamiondžija “bilo je prilično unosno. Bio je to dobar posao”, kaže ekonomista Clifford Winston iz Brookings Institutiona. “To je bila velika pobjeda za potrošače” snižavanjem cijena, ali “vrlo teško za kamiondžije i vrlo teško za firme koje nisu bile efikasne”.

Lowov pristup operativnoj efikasnosti bio je jednostavan. Kopirajte strategije najefikasnijeg poslovanja u biznisu, Midwestern Distribution sa sjedištem u Fort Scottu, Kansas, veće kompanije kojoj je Prime iznajmljivao svoje kamione. Midwestern je bio poznat po regrutovanju novih vozača kamiona programom najma s “uplatom jednog dolara”, koji je obećavao vlasništvo na kraju najma, čija je dužina varirala ovisno o računima za održavanje. Međutim, mnogi vozači kamiona nikada nisu završili svoje uplate, što je koristilo Midwesternu, jer je mogao reciklirati kamion, uz novi najam, novom, perspektivnom vozaču.

„Sada je taj termin predatorski. Nismo koristili tu riječ tada“, kaže Ralph Eschbaumer, 64, koji je radio kao kamiondžija za dolar u kompaniji Midwestern od 1985. do 1987. godine.

Početkom 1980-ih, Robert Low počeo je zapošljavati menadžere iz Midwestern Distribution Inc., uključujući potpredsjednika Freda Mertza i marketinškog direktora Stevea Wutkea. Njihov zadatak bio je da primijene poslovni model Midwesterna. „Tako je Robert preokrenuo Prime Inc.“, kaže Mitch Hixon, 70, koji je radio u Midwesternu od 1978. do 1987. „To je temelj na kojem je izrastao u izuzetno uspješan biznis kakav je danas.“

Low to osporava: „Što se tiče Midwesterna, imali su dobar model, ali reći da smo ga u potpunosti usvojili uveliko je pretjerano.“

Gdje se pristupi Midwesterna i Primea razlikuju jeste u korporativnoj kulturi koju je Low njegovao, kao i u lojalnosti koju dobija od svojih vozača, nezavisnih saradnika, te od 2.000 zaposlenih na ugovorima tipa W-2, koji su često na prvoj liniji komunikacije s vozačima u floti.

Postoje sistemi bonusa i podsticaja na svakom nivou kompanije kako bi se nagradili visokokvalifikovani radnici. Takođe je mnogo investirao u uljepšavanje sjedišta Prime-a – izgradnju teretane, vrtića, otvaranje Starbucks-a, između ostalih pogodnosti. “To je Apple u svijetu kamionskog prevoza”, oduševljeno kaže Stephen Tassin, 67, koji se pridružio Prime-u 1989. godine kao pripravnik, a godinama je radio kao menadžer voznog parka. “Svi koji tamo rade zaradiće više [novca] od svojih kolega u drugoj kompaniji.”

Low se također pobrinuo da njegov zahtjevni, radnički biznis, koji se odvija na američkim autoputevima, bude podržan tehnologijom zasnovanom na podacima. Prime je bio među prvima koji su to prepoznali, još 1992. uložili su 4,3 miliona dolara u satelitske komunikacije, praktično stavljajući računar u svaku kabinu u vrijeme kada su mnogi konkurenti još koristili javne telefone. Sjedište kompanije u Springfieldu uključuje i ekološki prihvatljive centre za reciklažu guma te sisteme za ponovno korištenje vode.

Instinkt za poslovne poteze

Poslovni interesi Roberta Lowa danas daleko nadilaze kamionski prevoz, a isto važi i za sporove koji ih prate. U februaru su Low, Prime Inc., nekoliko rukovodilaca Primea, Killian Construction (građevinska kompanija iz Springfielda koju Low kontroliše) i Wolverine Land Holdings (kreditna firma pod njegovom kontrolom) imenovani u saveznoj tužbi za reketiranje koju je podnio investitor luksuznog nebodera vrijednog 200 miliona dolara u Nashville. U tužbi se navodi da je Killian loše upravljao projektom i gurnuo investitore u nepovoljne, predatorske zajmove od Wolverinea. Low i Prime do trenutka objave nisu odgovorili na tužbu. “To je pokušaj otimanja novca bez osnova koji ćemo u potpunosti voditi parničnim putem”, kaže Low. Sličan slučaj na Floridi vezan za toranj u Panama Cityju pod nazivom Calypso kasnije je riješen pod neobjavljenim uslovima. Low kaže: “Calypso je bio pobjeda za nas.”

Čak i Lowovo vlasništvo nad favoritom Kentucky Derbyja, Renegadeom, pokazuje njegov instinkt za pronicljive poslovne poteze. Prije dvije godine, kada je pastuh još bio neprovjeren jednogodišnjak, kolega milijarder i uzgajivač trkaćih konja Michael Repole, suosnivač sportskog napitka BodyArmor, kupio je konja od Lowa na aukciji za oko 950.000 dolara. Gotovo odmah potom, Low se predomislio i sklopio dogovor s Repoleom da otkupi nazad 50% udjela u konju po istoj procijenjenoj vrijednosti. „Dobiti konja ovakvog kvaliteta je kao jedan u 20.000“, oduševljeno kaže Repole.

Nema sumnje da su to šanse koje vrijedi uzeti u obzir za nekoga poput Lowa, koji je postao milijarder nakon što je napustio fakultet, preživio bankrot i izborio se s optužbom za krivični napad.

