I Srbija u SEPA-i, BiH pred mogućim podnošenjem aplikacije u maju – evo koliko će transakcije biti jeftinije

Od 5. maja građani i privrednici će u 18 banaka u Srbiji svoje platne transakcije u eurima obavljati na jednostavniji način. I, kako se očekuje po nižim naknadama. Srbija je postala dio jedinstvenog područja za plaćanja u eurima SEPA, javlja Forbes Srbija.

SEPA je tema koja je dugo na stolu u zemljama postjugoslovenskog prostora. Kada je o BiH riječ, CBBiH koordinira proces na državnom nivou. Kako nam je pojasnila guvernerka Centralne banke BiH (CBBiH) Jasmina Selimović u decembru prošle godine predat je nacrt aplikacije institucijama pri Evropskoj komisiji: Evropskom platnom vijeću i DG FIZMA-i, koje su zadužene za analizu dokumenata.

Tri puta godišnje se primaju aplikacije na razmatranje

“Centralna banka je uradila svoj dio posla kada je riječ o našoj regulativi, sada radimo na tehničkim pripremama za pristupanje. S obzirom na to da se zakoni o platnim uslugama donose na nivou entiteta, Pedstavnički dom Parlamenta Federacije je na svojoj posljednoj sjednici usvojio zakone. Dom naroda zasjeda sutra i ja vjerujem da će i oni dati svoje očitovanje o tom setu zakona. U narednom periodu očekujemo izjašnjavanje Narodne skupštine Republike Srpske. Onog trena, kad se ti zakoni usvoje, Bosna i Hercegovina je spremna da preda zvaničnu aplikaciju”, kazala je sredinom marta za Forbes BiH.

Prema njenim riječima Evropsko platno vijeće tri puta u toku godine prima aplikacije na razmatranje.

“Prvi rok nam je sada u maju, tako da, ukoliko institucije stignu, odnosno institucije koje usvajaju zakone, zakonodavni organi, naši parlamenti i skupštine, usvoje zakone do tada mi ćemo biti spremni za maj.

Ako ne, onda nam ostaje tek period u novembru. Nakon predaje aplikacije Evropsko platno vijeće razmatra, donosi odluku ukoliko je sve u redu o uključivanju zemlje u SEPA platne šeme, ali to ne znači da transakcije mogu krenuti odmah dan nakon toga. Zemlja zatim, mora da prođe kroz šestomjesečnu dubinsku analizu sistema i tržišta da Evropsko platno vijeće konačno da zeleno svjetlo za prve transakcije”, kaže Selimović.

Ušteda do čak 100 miliona KM

Ona naglašava kako će ušteda u Bosni i Hercegovini po nekim procjenama biti čak do 100 miliona KM.

“Trenutno naši ljudi plaćaju šest puta skuplje transakcije nego što je to slučaj sa zemljama koje su članice SEPA. To je istraživanje Svjetske banke, a s obzirom na to koliko doznaka generiše naša diaspora, to je nekih 7-8% našeg GDP-a, ja vjerujem da je tu računica potpuno jasna. Mi u ovom trenutku, dakle, građani sa SEPA-om dobit će konačno određenu dozu finansijske fleksibilnosti i postaćemo članica Evropske unije, barem u tom domenu.

Naši poslovni subjekti moći će brže da šalju novac, primaju novac, kada je riječ o transakcijama u eurima, naknade će biti niže i samim time poslovni ciklus će biti predvidljiviji nego što je to sada slučaj”, pojasnila je Selimović za Forbes BiH.